Рішення щодо вступу Фінляндії до НАТО ухвалять упродовж декількох тижнів, - прем'єрка Марін
Фінляндія протягом найближчих тижнів ухвалить рішення про те, чи варто вступати до НАТО.
Про це заявила в середу фінський прем'єр-міністр Санна Марін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Рішення щодо НАТО буде ухвалено протягом декількох тижнів", - наводить агентство Bloomberg слова прем'єра Фінляндії.
Марін додала, що не бачить необхідності в тому, щоб рішення Швеції щодо НАТО ухвалювалося одночасно із Фінляндією. При цьому, за її словами, вона хотіла б, щоб обидві країни "зробили однаковий вибір".
Раніше The Times із посиланням на офіційних осіб США повідомляло, що Фінляндія та Швеція розглядають можливість стати членами НАТО вже цього літа.
За їхніми даними, членство в НАТО для обох країн було "темою для розмов та численних сесій" під час переговорів між міністрами закордонних справ альянсу.
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"Даже если я рекомендую этот шаг, этого никогда не произойдет, потому что для этого нам нужен консенсус", - добавил он, имея в виду необходимость единодушия при принятии решений в НАТО, предоставляющих каждой стране-члену де-факто право вето.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/30/7130954/