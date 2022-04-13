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НАТО (6207) Фінляндія (1235) членство в НАТО (1643) Швеція (914)

Рішення щодо вступу Фінляндії до НАТО ухвалять упродовж декількох тижнів, - прем'єрка Марін

нато

Фінляндія протягом найближчих тижнів ухвалить рішення про те, чи варто вступати до НАТО.

Про це заявила в середу фінський прем'єр-міністр Санна Марін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішення щодо НАТО буде ухвалено протягом декількох тижнів", - наводить агентство Bloomberg слова прем'єра Фінляндії.

Марін додала, що не бачить необхідності в тому, щоб рішення Швеції щодо НАТО ухвалювалося одночасно із Фінляндією. При цьому, за її словами, вона хотіла б, щоб обидві країни "зробили однаковий вибір".

Раніше The Times із посиланням на офіційних осіб США повідомляло, що Фінляндія та Швеція розглядають можливість стати членами НАТО вже цього літа.

За їхніми даними, членство в НАТО для обох країн було "темою для розмов та численних сесій" під час переговорів між міністрами закордонних справ альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція та Фінляндія самі вирішать, чи вступати до НАТО. Погрози РФ неприпустимі, - глава МЗС Швеції Лінде

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Мудре рішення.
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13.04.2022 14:08
+16
Аххаха! путин хотел ослабить нато, а, наоборот, усилил нато!

С него весь мир будет ржать.

И в россии тоже.
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13.04.2022 14:09
+12
Хоть душа порадуется за вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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13.04.2022 14:24
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Мудре рішення.
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13.04.2022 14:08 Відповісти
Бажано на 9 травня це офіційно оголосити!
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13.04.2022 14:52 Відповісти
Аххаха! путин хотел ослабить нато, а, наоборот, усилил нато!

С него весь мир будет ржать.

И в россии тоже.
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13.04.2022 14:09 Відповісти
Это хороший подзатыльник юхлу👍
Скоро и кирпич прилетит💥
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13.04.2022 14:17 Відповісти
Всєх переіграл!
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13.04.2022 15:01 Відповісти
А чего, не хотите нейтралитет и гарантами безопасности Францию, Германию и Турцию?
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13.04.2022 14:11 Відповісти
Бо влада в державі належить фінам.
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13.04.2022 14:25 Відповісти
І Росією.
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13.04.2022 14:25 Відповісти
А як що Угорщина буде не задоволена , що тоді????
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13.04.2022 14:13 Відповісти
Угорці з фінами однієї сім'ї (мовної), порозуміються.
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13.04.2022 14:15 Відповісти
у Фінляндії нема територій які хочуть угри - Закарпаття
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13.04.2022 14:19 Відповісти
Додам. Мадярщина робитиме те, що їй скаже Uncle Sam. Навіть в разі, коли ухвалюватиметься рішення про вступ України. Він знайде потрібні слова
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13.04.2022 16:36 Відповісти
Поспішають, бо, мабуть, щось знають.
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13.04.2022 14:21 Відповісти
Цікаво, НАТО за весь час, збільшувалось більш ніж за час правління *****?
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13.04.2022 14:23 Відповісти
"сім'я" може й одна але, як там в москалів: "брат то родной да карман не одной". Для прийняття нового члена мусять дати згоду всі 100%. Думаєте Орбан з Путіним вже цю справу не "перетерли"??. Що фіни можуть мадярам запропонувати щоб ті "кинули" рашку ?
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13.04.2022 14:24 Відповісти
А тут питання, що звидше зробить НАТО, викине угорців і прийме шведів з фіннами, чи навпаки?
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13.04.2022 14:25 Відповісти
Хоть душа порадуется за вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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13.04.2022 14:24 Відповісти
На самом деле это сильный удар по **********. Благодаря "спецоперации" они не только демилитаризировали армию паРаши на 30-40% и обвалили себе экономику более чем на половину, но и максимально приблизили к себе границы НАТО со всех сторон.
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13.04.2022 14:43 Відповісти
Пощастило Фінляндії з народом
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13.04.2022 14:50 Відповісти
У венгров золотая акция
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13.04.2022 15:05 Відповісти
выгонят их на хер! и шо они завоют?
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13.04.2022 18:16 Відповісти
"У НАТО нет механизма для исключения членов. И я не рекомендую включать это в наш учредительный договор", - сказал Столтенберг.

"Даже если я рекомендую этот шаг, этого никогда не произойдет, потому что для этого нам нужен консенсус", - добавил он, имея в виду необходимость единодушия при принятии решений в НАТО, предоставляющих каждой стране-члену де-факто право вето.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/30/7130954/

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13.04.2022 19:46 Відповісти
 
 