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Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва. ФОТОрепортаж

Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алан Каріс, Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Егілс Левітс прибули в Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проведуть зустріч із Володимиром Зеленським.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+52
Добрих друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
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13.04.2022 14:18
+33
Ласкаво просимо! Це не якісь там штандартенциркулі.
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13.04.2022 14:19
+28
Відродження України-Русі, до якої московія не має жодного стосунку ні в часі, ні в просторі.
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13.04.2022 14:21
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Добрих друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
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13.04.2022 14:18 Відповісти
Балто-Чорноморський військовий союз у зборі
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13.04.2022 15:14 Відповісти
Джонсона ігнорувати не будемо... він також за цей союз.
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13.04.2022 15:40 Відповісти
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13.04.2022 16:44 Відповісти
Ласкаво просимо! Це не якісь там штандартенциркулі.
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13.04.2022 14:19 Відповісти
Київ: давайте нам легкі броньовані машини Мардер

Берлін: Ні

Київ: ну тоді хоча б старі танки Леопард 1?

Берлін: Ні!

Київ: Ну що тоді можете надати?

Берлін: Штайнмайера можем...

Київ: Ні! (С)
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13.04.2022 14:36 Відповісти
Вони же шлють важку зброю, повно відосів з Польщі.
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13.04.2022 17:13 Відповісти
Нічого вони ще не надсилають.
⚡️ В Германии согласовали поставки тяжелых вооружений для Украины, - сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.
Це сьогоднішня новина.
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13.04.2022 17:20 Відповісти
Я день чи 2 назад бачив відос з Польщі, думаю що вона вже у Жешові. А там далі перевантажать і можливо вже іде до нас.
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13.04.2022 17:42 Відповісти
То польська, не німецька.
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13.04.2022 17:49 Відповісти
Киев становится столицей мира👍
Нью васюки? А может и в правду начало возрождения великого Киева и Украины❗👍
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13.04.2022 14:19 Відповісти
Відродження України-Русі, до якої московія не має жодного стосунку ні в часі, ні в просторі.
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13.04.2022 14:21 Відповісти
Нью -Васюки лапоть? Ты что не понял, что сейчас происходит бунт колонии (ордынской Московии) против Метрополии-Киева? Андрофаги вы зажрались, поэтому решение для вас Цивилизация имеет одно-смерть.
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13.04.2022 15:20 Відповісти
Ты сегодня перепил❗Но так как ты лапоть, тебе привычно.
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13.04.2022 15:25 Відповісти
Шикарный сарказм насчёт бунта колониальной Московии против своей метрополии, Киевской Руси.
Респект.
От души посмеялся.
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13.04.2022 17:07 Відповісти
Речь Посполи́тая в сборе
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13.04.2022 14:19 Відповісти
Білорусів нема.
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13.04.2022 14:28 Відповісти
То хто їм, бляха, винен?
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13.04.2022 14:30 Відповісти
Я про Посполиту.
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13.04.2022 14:35 Відповісти
Більше підійде Польско Литовське і Руське князівства!!!!! Бо коли була Жечь Посполіта, не дуже добрі відносини були між нами!!!!!!
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13.04.2022 14:38 Відповісти
Забув " Союз".................!!!!!!!
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13.04.2022 14:40 Відповісти
колись могла повстати "унія тройго народув", можливо зараз буде реалізовано проект міжмор'я. На противагу гнилому евросоюзу.
шизік ботоксний вклав чималі кошти у вихід Великобританії, думав що ослабить евросоюз. Але горді брити розпочали свою гру, а то би бовсались у болоті меркелізму і допомога була б набагато меншою.
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13.04.2022 15:38 Відповісти
Самые близкие нам. Добро пожаловать
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13.04.2022 14:20 Відповісти
Оце - справжні друзі українського народу! Треба з ними після Перемоги якійся військово- політичний союз зробити. Ще бритів запросити.
Це буде реальна сила в Європі.
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13.04.2022 14:21 Відповісти
Жаль що поїзди до Вашінгтона не ходять, а то б і Байден...
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13.04.2022 14:21 Відповісти
Байден не спромігся з Польші до нас зазирнути- і втратив свій історичний шанс.
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13.04.2022 14:28 Відповісти
ukrainskij sens jumoru ni s čem nesravnim
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13.04.2022 18:28 Відповісти
13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon-asks-top-8-us-arms-makers-meet-ukraine-sources-2022-04-12/ https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
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13.04.2022 14:23 Відповісти
Наверное зря немца бортанули.Покаялся,понял ошибку. Хоть бы немцы не отвернулись от нас
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13.04.2022 14:25 Відповісти
Нам тут шпигуни ***** не потрібні.
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13.04.2022 14:30 Відповісти
Ну Шольца же пригласили.
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13.04.2022 14:55 Відповісти
Там десь Штанмайєра в тамбурі забули.
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13.04.2022 14:29 Відповісти
Він просто не вліз у двері вагону. Їхати на платформі, мабуть, не схотів.
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13.04.2022 15:21 Відповісти
Велика подяка дружнім, мабуть правильно казати братнім народам.
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13.04.2022 14:31 Відповісти
Штенгенциркуля в поезд не пустили?
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13.04.2022 14:54 Відповісти
їдуть знову зупиняти зеленського від необачних кроків і це 100%.Останнім часом Зе почав видригуватися,тому приїздив Джонсон,а тепер чотири президента.Щось там зрадник Єрмак вже мутить...
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13.04.2022 15:16 Відповісти
Штанмаер в туалете последнего вагона, подберите это несчастье
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13.04.2022 15:23 Відповісти
А в цей самий час десь в Німеччині плаче один штайнмайєр...
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13.04.2022 15:31 Відповісти
Так ось хто браття, а не ваньки.
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13.04.2022 18:09 Відповісти
Приємно бачити цих добродіїв знову 👍🏼👍🏼👍🏼
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13.04.2022 19:43 Відповісти
 
 