Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва. ФОТОрепортаж
Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алан Каріс, Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Егілс Левітс прибули в Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони проведуть зустріч із Володимиром Зеленським.
Топ коментарі
+52 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.04.2022 14:18
+33 Алексей Технолог
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+28 Ярема Стогін 6249da91
показати весь коментар13.04.2022 14:21
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Берлін: Ні
Київ: ну тоді хоча б старі танки Леопард 1?
Берлін: Ні!
Київ: Ну що тоді можете надати?
Берлін: Штайнмайера можем...
Київ: Ні! (С)
⚡️ В Германии согласовали поставки тяжелых вооружений для Украины, - сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.
Це сьогоднішня новина.
Нью васюки? А может и в правду начало возрождения великого Киева и Украины❗👍
Респект.
От души посмеялся.
шизік ботоксний вклав чималі кошти у вихід Великобританії, думав що ослабить евросоюз. Але горді брити розпочали свою гру, а то би бовсались у болоті меркелізму і допомога була б набагато меншою.
Це буде реальна сила в Європі.
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon-asks-top-8-us-arms-makers-meet-ukraine-sources-2022-04-12/ https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/