Зеленський закликав Естонію сприяти посиленню санкцій ЄС проти РФ: "Потрібне ембарго на нафту"

Президент України Володимир Зеленський закликає Естонію сприяти запровадженню посилених санкцій проти Російської Федерації на рівні Євросоюзу, які передбачали б повне блокування всіх російських банків та ембарго на імпорт енергоносіїв з РФ.

Про це він сказав під час звернення до естонського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю вас при затвердженні нового, дуже важливого санкційного пакету проти Російської Федерації на рівні ЄС захищати необхідність повного блокування усіх російських банків, а не лише частини. Я закликаю нарешті внести нафту у санкційний пакет. Потрібне ембарго на рівні всього Європейського Союзу", - заявив Президент.

На його переконання, запровадження санкцій необхідне, бо це єдиний інструмент, який може примусити Російську Федерацію до миру.

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"Я закликаю вас на рівні Європейського Союзу знайти такі інструменти впливу і тиску на Росію, які могли би зупинити депортацію і повернути всіх депортованих людей додому. Євросоюз має силу, щоб це забезпечити. Євросоюз повинен скористатися цією силою. Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, поки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не повинна отримувати жодних грошей від європейських держав чи компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортації. Євросоюз не має права бути спонсором війни", - наголосив глава Української держави.

Він також подякував Естонії за підтримку України.