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США можуть розглянути постачання Україні зброї для ударів по аеродромах РФ, - Пентагон

рф,армія,росія,аеродром,вкс

Сполучені Штати готові розглянути можливість постачання Україні озброєння середньої дальності, яке здатне завдавати ударів по аеродромах на території Росії.

Про це повідомила на зустрічі із групою військових оглядачів заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Так, ми продовжимо розглядати типи засобів, які запитують українці, - у плані того, щоб надати їм трохи більше дальності та дистанції", - заявила Хікс у відповідь на питання про те, чи готовий буде Вашингтон вивчати варіант передачі Києву зброї, що потенційно дозволяє вражати військові аеродроми біля Росії.

Проте вона застерегла від спроб забігати наперед і не повідомила подробиць про тип озброєнь.

"Поки не буде оголошено про ці пакети, я не хотіла б забігати вперед наших президентських рішень. Проте ми просуваємо ці пакети дуже швидко. І вважаю, ви побачите більше в наступні дні", - сказала Хікс.

Читайте: США працюють над постачанням артсистем до України, - Псакі

У зв'язку з цим заступнику міністра було поставлено питання, чи означають її висловлювання, що США готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь більшої дальності, ніж ті, що передавались досі.

"Відповідь - так", - наголосила Хікс.

Крім того, вона підтвердила, що американська сторона продовжить постачати українській розвідувальну інформацію.

"Знаємо, що розвідувальна підтримка, яку ми надаємо, є життєво важливою. Українці теж ясно давали це зрозуміти публічно. Ми продовжимо це робити", - зазначила Хікс.

Також читайте: США вже відправили Україні більшу частину допомоги з пакета на $800 мільйонів, - Пентагон

Хікс також пояснила, що США продовжуватимуть постачання Україні боєприпасів.

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Топ коментарі
+77
последнее время замечаю что если говорят что согласовали, то техника уже доезжает до нас. Ее грузят, отправляют, а только потом об этом говорят.
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13.04.2022 14:34
+41
Особливо гарно вибив Точку БДК "саратов", жажах і нема Точки.
За Чорнобаївку навіть мовчу.
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13.04.2022 14:43
+37
"Мясная" доктрина засрашки обречена на провал.
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13.04.2022 14:33
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Там надо бахнуть по Мозырьскому НПЗ и Нафтану, Беларуськалию и аэродромам !
И всё....
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13.04.2022 15:40 Відповісти
Могут Рассмотреть Возможность...
т.е. пока по факту ни хера.
Вот такой вот ленд лиз ...
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13.04.2022 15:26 Відповісти
Быстрее, Украина теряет людей из за бомбежек. Украине нужны вооружения, которые превосходят русские, тогда Украина меньше будет потерь нести и больше наносить. Нужно громить русских, тогда это приведет Путина к концу, как у Садама Хусейна.
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13.04.2022 15:31 Відповісти
Интрига...
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13.04.2022 15:32 Відповісти
по аеродрому липецька, просять всі померлі й живі душі Бучі й усієї України, їба...нути б, там ждуть на це 170 фашистських літаків...
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13.04.2022 15:37 Відповісти
Липецк, Воронеж - это целиком военные базы, аэродромы - сравнять с землей полностью.
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13.04.2022 15:40 Відповісти
Тут можна довго мріяти про те, що можуть надати штати, але краще дочекатися.
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13.04.2022 15:47 Відповісти
Да шевелите уже булками, господа!
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13.04.2022 15:58 Відповісти
А зачем посредники?
Сами и уничтожайте воен объекты...
Можете сказать что это мы....
Можете даже в каждую ракету и бомбу положить визитки Яроша....
И слишком много стало вкидов что те или иные страны подумают об поставках чего то....
Главное поставляйте фактически.... Можете даже нас не уведомлять... Пусть это будет приятный сюрприз....
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13.04.2022 16:23 Відповісти
Да чего уж мелочиться - пусть ваньки сами себя поперех/яривают, все равно им домой дороги нету, потому что или по кусочкам назад в радную говень, или съеденными тузиками.
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13.04.2022 19:21 Відповісти
Или х/ячить их (ванек обрыганных) по черному, и говорить, что это они сами себя, психонули, заскок
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13.04.2022 19:24 Відповісти
Може я чогось і не розумію, але такі речі проговорювати непотрібно. Потрібно тихенько отримати, шумно ******* ті аеродроми а тоді вже говорити. Якщо пишуть "можуть розглянути" , то це = ніколи не розглянуть.
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13.04.2022 16:27 Відповісти
Это нам очень нужно,может и до базы в Севастополе добьём
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13.04.2022 17:41 Відповісти
ОНИ МОГУТ РАЗСМОТРЕТЬ, И ЭТО ГЛАВНОЕ, ОНИ ВСЕ МОГУТ, НУ МОГУТ И ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2022 18:18 Відповісти
иди разработай своё оружие и подари его ЗСУ

тебе никто ничего не обязан, запомни. Дают оружие из чистых побуждений, так что скажи спасибо и закрой хавальник. Будь благодарным, скотина!
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Во-первых, благодаря покупкой русацких углеводоров коллективный Запад взростил тупина и его бомбы. Так что это их косяк и они ОБЯЗАНЫ его исправить. Это Запад должен в ногах у Украины валяться и благодарить за то, что ценой своих жизней прикрывает сытые задницы бюргеров.
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13.04.2022 19:31 Відповісти
В-нулевых, нет никакого цельного "Запада", есть отдельные страны. И они вполне могли бы продолжить покупать у тупина его вонючий газ. И закрыть глаза на Украину. Но они по собственной доброй воле предпочли мёрзнуть и затянуть пояса ради Украины. Точнее, ради украинцев. И платят втридорога сейчас за бензин, например. И прикручивают термостаты, и ходят в свитерах дома.

Ещё раз - будь благодарен, и не требуй, а проси. А ещё лучше - сам работай над своими проблемами. Не надо вести себя как неполовозрелый тинейджер.
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13.04.2022 22:18 Відповісти
У ************* нет выбора - или руссопридурок долбанет их ЯО или они должны вооружить Украину и перестать платить баблосик. Страх сдохнуть победил, а не якобы добрая воля НЕМЕЦКИХ фашистов.
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14.04.2022 05:49 Відповісти
Нужно улучшать логистику, чтобы можно было быстрее и больше переправлять вооружений в Украину!
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13.04.2022 18:30 Відповісти
Да, вот это было бы совершено клёво, пусть и их аэродромы, взлетают в воздух, а не только лишь наши. Закон бумеранга в действии.
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13.04.2022 18:41 Відповісти
Розумію сумніви керівництва США: надати зброю для ударів по летовищах орків на території орди то можна, а от чи погодиться заглядальник в очі сатані застосувати ту зброю за таким призначенням - в цьому є великі сумніви... Оскільки, навіть по військових об'єктах в окупованому Криму, за весь час війни, ракетних ударів завдано не було...
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13.04.2022 18:45 Відповісти
++++++++
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13.04.2022 20:13 Відповісти
у нас нечем туда ударить. Чем и откуда??
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14.04.2022 01:44 Відповісти
Не знаєш - мовчи! Зверни увагу на долю корита "москва"
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14.04.2022 08:37 Відповісти
Слава Сша
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13.04.2022 19:38 Відповісти
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