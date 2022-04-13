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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія (5334) Медведчук (1694) санкції (11292) Лукойл (120) Трасс Елізабет (172)

Велика Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб: у переліку Медведчук і головний акціонер "Лукойла" Алекперов

алекперов

Велика Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб, в тому числі санкції введені щодо затриманого напередодні кума Путіна Віктора Медведчука

Санкції зосереджені на тих структурах, які підтримували окуповані райони Донецької і Луганської областей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони та є причетними до звірств проти українського народу" - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

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"Ми продовжимо націлюватись на всіх тих, хто допомагає і підтримує війну Путіна. З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу" - наголосила вона.

Серед тих, чиї активи підлягають замороженню, є Віктор Медведчук, затриманий напередодні в Україні, а також російський нафтовий магнат і головний акціонер "Лукойла" Вагіт Алекперов, чиї статки в минулому році оцінювалися в 25 млрд доларів.

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Топ коментарі
+7
Щиро дякую!
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13.04.2022 14:55
+5
У мертвечука цей тиждень не заладився...
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13.04.2022 15:22
+4
А пусть москалики срут прямо с балконов, не надо комплексовать! Вышел, сел, посрал соседу на голову. А что тут такого? Вы же по всему миру срёте на всё, что видите!
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13.04.2022 16:12
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Щиро дякую!
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13.04.2022 14:55 Відповісти
санік, всі тута.
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13.04.2022 15:05 Відповісти
Рішення вірне. Але саме цікаве, що недалеко від мене орки розбомбили нафтобазу Лукойл, виходить, що свої своїх ********.
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13.04.2022 18:11 Відповісти
Родне еще кислород перерыть можно.
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13.04.2022 14:59 Відповісти
Еще и санкции. Медведчук в шоке!!
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13.04.2022 14:58 Відповісти
Бритам-черговий респект.Не зупиняйтесь,ви можете зробити набагато більше...
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13.04.2022 14:59 Відповісти
Звісно можуть. Можуть, наприклад, експропріювати аппартаменти Ахметова в Лондоні, та королевську вілу в Франції, та передать на нужди біженців.
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13.04.2022 18:23 Відповісти
Медведчук? "Да уже и не спешите..."(с)
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13.04.2022 15:00 Відповісти
Коли вже Фірташа та Суркісів / облгази / ... Бабакова/ енергокомпанії/ та інших за яй... візьмуть ,!?
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13.04.2022 15:01 Відповісти
злі язики кажуть що в новому списку санкцій британії є простий олігарх,один із найщедріших благодєтєлєй яд вашем, глава європейського єврейського когрнесу моше канер! антісєміти праклятиє, да
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13.04.2022 15:01 Відповісти
Вот меня мучает вопрос: что значит "ЗАМОРОЖЕНЫ"? Правильно ли я понимаю, что они могут быть и разморожены? А если да, то при каких условиях? Почему не конфискованы?
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13.04.2022 15:01 Відповісти
Та давно уже им все озвучено, приносите *****, желательно живим, отдаете все территории и соглашаетесь на репарации Украине и все размораживаем
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13.04.2022 15:10 Відповісти
та **** там того медведчука - 3 кіло кацапського лайна.
i тихарилося ж падло під україньскою формою - + 7.
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13.04.2022 15:02 Відповісти
залишилось ще 100 млн

це надовго..
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13.04.2022 15:21 Відповісти
У мертвечука цей тиждень не заладився...
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13.04.2022 15:22 Відповісти
В натуре, как-то всё сегодня у него через попу...
Бывают в жизни маленькие радости
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13.04.2022 15:49 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/04/13/kozhen-hto-spivpraczyuvav-z-vorogom-maye-buty-prytyagnutyj-do-vidpovidalnosti-yevropejska-solidarnist/ Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності

«Європейська Солідарність» вітає той факт, що СБУ виправила недбальство ДБР, яке півтора місяці тому дозволило втекти з-під домашнього арешту лідеру забороненої партії ОПЗЖ, і затримала колаборанта та зрадника.
Особливу огиду викликає, коли колаборанти одягають форму ЗСУ, носити яку мають право виключно українські захисники.
Медведчук має понести справедливе покарання відповідно до Закону про боротьбу з колабораціонізмом, співавтором якого була наша фракція у Верховній Раді.
Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності.
Це стосується не лише відвертих зрадників, а й тих, хто в інформаційному просторі роками просував кремлівські тези, а зараз комфортно перебазувався в єдиний марафон; хто працював адвокатами Януковича і кому дали втекти на початку війни; хто мав безпосереднє відношення до розстрілів Героїв Небесної Сотні - і сьогодні працює у державних інституціях.
Сьогодні - правильний час, щоб очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників. Це умова виживання країни і бажання кожного українця.
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13.04.2022 15:23 Відповісти
А гундяєва? А РПЦ?
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13.04.2022 15:27 Відповісти
Необхідно щоб наша влада звернулась в західні країни й пояснили про підтримку ними війни.
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13.04.2022 15:42 Відповісти
сміху варте:

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19973 19 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19973 ОТКРЫТЬ В

🚽🛀🏻Историческая проблема сантехнической неоснащенности российских городов, сел и деревень может дополнится дефицитом отделочных материалов для создания среды комфортного водоотведения. Запасов сантехнических средств, по прикидкам экспертов, хватит на 2-4 месяца, после чего начнется полноценный дефицит, залогом которого стали санкционные ограничения, нарушенная логистика и трудности с расчетами в валюте с иностранными поставщиками стали залогом. В частности проблемы начнут наблюдаются на производстве унитазов, раковин и плитки. Из-за международных ограничений Россия потеряла 90% импортируемого белого каолина, который поступал в страну из Луганска. Маловероятно, что в ближайшие несколько месяцев поставки оттуда возобновятся, а значит производителям придется искать новых поставщиков с, вероятно, более дорогим сырьем. По злой иронии исторического развития новость оказалась достоянием общественности как раз в День Космонавтики: страна, некогда штурмовавшая атмосферу Венеры, сейчас не может обеспечить население минимально необходимым, в том числе унитазами и раковинами.
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13.04.2022 15:32 Відповісти
А пусть москалики срут прямо с балконов, не надо комплексовать! Вышел, сел, посрал соседу на голову. А что тут такого? Вы же по всему миру срёте на всё, что видите!
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13.04.2022 16:12 Відповісти
Eeslji vmestje postroiki vodoprovoda i kanalizacii v rossijskih gorodah i selah bleet v tjelike po mnjimom vjaljicii, to ostajetsja toljko sratj na uljice.
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Так ведь "кума" СБУ уже того... санкционировало
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13.04.2022 15:47 Відповісти
 
 