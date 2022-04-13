Велика Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб: у переліку Медведчук і головний акціонер "Лукойла" Алекперов
Велика Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб, в тому числі санкції введені щодо затриманого напередодні кума Путіна Віктора Медведчука
Санкції зосереджені на тих структурах, які підтримували окуповані райони Донецької і Луганської областей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони та є причетними до звірств проти українського народу" - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.
"Ми продовжимо націлюватись на всіх тих, хто допомагає і підтримує війну Путіна. З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу" - наголосила вона.
Серед тих, чиї активи підлягають замороженню, є Віктор Медведчук, затриманий напередодні в Україні, а також російський нафтовий магнат і головний акціонер "Лукойла" Вагіт Алекперов, чиї статки в минулому році оцінювалися в 25 млрд доларів.
Будь ласка, зачекайте...
i тихарилося ж падло під україньскою формою - + 7.
це надовго..
Бывают в жизни маленькие радости
«Європейська Солідарність» вітає той факт, що СБУ виправила недбальство ДБР, яке півтора місяці тому дозволило втекти з-під домашнього арешту лідеру забороненої партії ОПЗЖ, і затримала колаборанта та зрадника.
Особливу огиду викликає, коли колаборанти одягають форму ЗСУ, носити яку мають право виключно українські захисники.
Медведчук має понести справедливе покарання відповідно до Закону про боротьбу з колабораціонізмом, співавтором якого була наша фракція у Верховній Раді.
Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності.
Це стосується не лише відвертих зрадників, а й тих, хто в інформаційному просторі роками просував кремлівські тези, а зараз комфортно перебазувався в єдиний марафон; хто працював адвокатами Януковича і кому дали втекти на початку війни; хто мав безпосереднє відношення до розстрілів Героїв Небесної Сотні - і сьогодні працює у державних інституціях.
Сьогодні - правильний час, щоб очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників. Це умова виживання країни і бажання кожного українця.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19973 19 часов назад
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🚽🛀🏻Историческая проблема сантехнической неоснащенности российских городов, сел и деревень может дополнится дефицитом отделочных материалов для создания среды комфортного водоотведения. Запасов сантехнических средств, по прикидкам экспертов, хватит на 2-4 месяца, после чего начнется полноценный дефицит, залогом которого стали санкционные ограничения, нарушенная логистика и трудности с расчетами в валюте с иностранными поставщиками стали залогом. В частности проблемы начнут наблюдаются на производстве унитазов, раковин и плитки. Из-за международных ограничений Россия потеряла 90% импортируемого белого каолина, который поступал в страну из Луганска. Маловероятно, что в ближайшие несколько месяцев поставки оттуда возобновятся, а значит производителям придется искать новых поставщиков с, вероятно, более дорогим сырьем. По злой иронии исторического развития новость оказалась достоянием общественности как раз в День Космонавтики: страна, некогда штурмовавшая атмосферу Венеры, сейчас не может обеспечить население минимально необходимым, в том числе унитазами и раковинами.