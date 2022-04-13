Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні: ми нарешті починаємо, - депутат Бундестагу Фабер

Німеччина незабаром поставить Україні важке озброєння - це рішення підтримує урядова коаліція.

Про це повідомив депутат Бундестагу, експерт правлячої Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що нам у фракції ВДП вдалося переконати в цьому наших партнерів по коаліції", - зазначив Фабер.

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Він підкреслив, що чув лише позитивні заяви від усіх задіяних міністерств та коаліційних партнерів щодо постачання важкого озброєння Україні.

"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід", - наголосив Фабер.

За його словами, логістично і з погляду часу це буде непросте завдання, "але ми нарешті починаємо".

"Українцям потрібна наша матеріальна допомога, щоб захистити свою республіку від сусідньої диктатури. Як і багато інших демократій у всьому світі, ми надаємо їм її", - зауважив німецький депутат.