Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні: ми нарешті починаємо, - депутат Бундестагу Фабер
Німеччина незабаром поставить Україні важке озброєння - це рішення підтримує урядова коаліція.
Про це повідомив депутат Бундестагу, експерт правлячої Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що нам у фракції ВДП вдалося переконати в цьому наших партнерів по коаліції", - зазначив Фабер.
Він підкреслив, що чув лише позитивні заяви від усіх задіяних міністерств та коаліційних партнерів щодо постачання важкого озброєння Україні.
"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід", - наголосив Фабер.
За його словами, логістично і з погляду часу це буде непросте завдання, "але ми нарешті починаємо".
"Українцям потрібна наша матеріальна допомога, щоб захистити свою республіку від сусідньої диктатури. Як і багато інших демократій у всьому світі, ми надаємо їм її", - зауважив німецький депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Нехаммер ездил ***** ультиматум ставил, тот не принял, теперь спустя 2 дня такие новости, то ракеты средней/дальней от Америки, то артилерия от Германии, притом что западные политики говорили что нужно годами наших парней переучивать под это оружие и они не смогут им пользоваться, а тут такие решения. Что это значит? Будут работать западные ракетчики/артиллеристы при поддержке нашей пехоты. Решили вопрос решить здесь и сейчас, а не ждать годами
Захід вже втягнутий у війну повністю (крім застосування особового складу) і вони вже не спиняться.
Интересно если бы на переговоры поехал лично хаммер❗😁 Как бы сложилось❓
Финский комментатор Кайнулайнен назвал спонтанным решение не называть фамилию Овечкина
Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters
Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен объяснил отказ произносить фамилию российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» https://lenta.ru/tags/persons/ovechkin-aleksandr/ Александра Овечкина . Его слова приводит издание https://www.is.fi/nhl/art-2000008745581.html Ilta-Sanomat .
«Слова - очень мощный и важный ресурс. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать. Мои действия были совершенно спонтанными», - поделился он. Журналист рассказал, что получил как положительные, так и негативные отзывы.
Ранее Кайнулайнен https://lenta.ru/news/2022/04/11/nebudugovorit/ решил отказаться от озвучивания в эфире фамилии российского хоккеиста. Во время матча «Вашингтона» против «https://lenta.ru/tags/geo/pittsburg/ Питтсбург Пингвинс» (6:3) Кайнулайнен делал паузы или переходил на другие темы, когда с шайбой оказывался Овечкин. Спустя день во встрече столичного клуба с «Бостон Брюинс» (4:2) комментатор называл россиянина «восьмеркой» или «капитаном "Кэпиталс"».
це було правильне рішення
А пнуть таки надо было.
а орки поспіхом думають, що робити
Долго запрягали, но быстро поедут
"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід"
А якщо Путін через умовних умовних Gerhard Fritz Kurt Schröder-ів& Frank-Walter Steinmeier-ів накледе "вето" - нєодобріт?
ибо до недавнего времени:
"Я считаю, что это именно тот вопрос, где был бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь" - сказал Шольц, настаивая на том, что Германия не должна действовать в поставках танков быстрее союзников.
Его критикуют однопартийцы и не только ...
"Мы делаем все, что правильно и разумно. Важно координировать свои действия с партнерами по НАТО и ЕС", - прокомментировал критику Шольц.
На жаль, багато місцевих ідіотів підхоплюють слова з методички банкової.
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278262786_1646079235756599_5534197267328736999_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yE5UwdlBjYcAX9c9MqV&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT8nc4GqGbJcZtiNllR6fIzT_nODLeNsRzb1CgcfvawB2w&oe=625B38EF