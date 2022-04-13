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Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні: ми нарешті починаємо, - депутат Бундестагу Фабер

германия,бундестаг,фрг

Німеччина незабаром поставить Україні важке озброєння - це рішення підтримує урядова коаліція.

Про це повідомив депутат Бундестагу, експерт правлячої Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що нам у фракції ВДП вдалося переконати в цьому наших партнерів по коаліції", - зазначив Фабер.

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Він підкреслив, що чув лише позитивні заяви від усіх задіяних міністерств та коаліційних партнерів щодо постачання важкого озброєння Україні.

"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід", - наголосив Фабер.

За його словами, логістично і з погляду часу це буде непросте завдання, "але ми нарешті починаємо".

"Українцям потрібна наша матеріальна допомога, щоб захистити свою республіку від сусідньої диктатури. Як і багато інших демократій у всьому світі, ми надаємо їм її", - зауважив німецький депутат.

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Топ коментарі
+26
Є відео де дуже багато німецької зброї іде потягомдо Польщі. Ешелон з важкими машинам. Так що вона вже напевне в Україні і кожен лапоть який мріє про "можем повторіть"нарешті узнає як воно …
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13.04.2022 15:15
+21
Уже начали похоже. Достаточно много видео в интернете, наверно к сожалению, лучше что бы в тихаря
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13.04.2022 15:10
+21
Пофиг👍. Немцы долго пытались в стороне отстоятся. Но теперь это будет эшелон за эшелоном к нам идти оружие всех мастей💥👍. У шойгу рога отпадут от афигения
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13.04.2022 15:17
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Тепер це вже точно європейська війна!
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13.04.2022 15:10 Відповісти
Уже начали похоже. Достаточно много видео в интернете, наверно к сожалению, лучше что бы в тихаря
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13.04.2022 15:10 Відповісти
Є відео де дуже багато німецької зброї іде потягомдо Польщі. Ешелон з важкими машинам. Так що вона вже напевне в Україні і кожен лапоть який мріє про "можем повторіть"нарешті узнає як воно …
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13.04.2022 15:15 Відповісти
Ті лапотні про "можєм повторіть" кричать лише на своїх диванах, а як доходить до справи ниють що заблуділісь на учєніях
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13.04.2022 15:42 Відповісти
Пофиг👍. Немцы долго пытались в стороне отстоятся. Но теперь это будет эшелон за эшелоном к нам идти оружие всех мастей💥👍. У шойгу рога отпадут от афигения
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13.04.2022 15:17 Відповісти
а что скрывать? Мы, Украина защищаем свою страну от внешней агрессии!
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13.04.2022 23:42 Відповісти
Ну наконец-то, за это даже и выпить не грех, особенно непьющим
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13.04.2022 15:10 Відповісти
Не прошло и полгода ,но хорошо хоть так ..
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13.04.2022 15:11 Відповісти
Довелось когось мордою в пісок потицяти.
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13.04.2022 15:13 Відповісти
Нарешті з Німеччини дійсно гарна новина...
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13.04.2022 15:12 Відповісти
Дуже хочеться якнайшвидше.
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13.04.2022 15:13 Відповісти
Насипай.
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13.04.2022 15:13 Відповісти
Умнички. ЛАЙК)
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13.04.2022 15:14 Відповісти
Мне кажется Запад вступает в войну.
Нехаммер ездил ***** ультиматум ставил, тот не принял, теперь спустя 2 дня такие новости, то ракеты средней/дальней от Америки, то артилерия от Германии, притом что западные политики говорили что нужно годами наших парней переучивать под это оружие и они не смогут им пользоваться, а тут такие решения. Что это значит? Будут работать западные ракетчики/артиллеристы при поддержке нашей пехоты. Решили вопрос решить здесь и сейчас, а не ждать годами
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13.04.2022 15:17 Відповісти
Будут по ходу осваивать. Если есть опыт работы на наших системах, то и на западных разберутся - принцип работы такой же.
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13.04.2022 15:24 Відповісти
Естественно такий же. Пару недель и вперед. Для нас еще интересно что бы ОТРК и крылатые ракеты передали.
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13.04.2022 15:28 Відповісти
Даже ймовірний варіант ви описали
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13.04.2022 15:29 Відповісти
Я вже неодноразово писав - втрати на допомогу Україні плюс втрати від санкцій досягли критичної величини - точку повернення пройдено.
Захід вже втягнутий у війну повністю (крім застосування особового складу) і вони вже не спиняться.
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13.04.2022 15:29 Відповісти
Просто приїде багато добровольців,якось же потрібно цих «буйнопомєшаних» заспокоїти раз і назавжди,а зараз нагода дуже добра,тим паче наші хлопці показали: не такий страшний чорт,як його малюють»!
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13.04.2022 15:30 Відповісти
Очень вероятно☝👍.
Интересно если бы на переговоры поехал лично хаммер❗😁 Как бы сложилось❓
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13.04.2022 15:38 Відповісти
На території країн НАТО діють центри де наші воїни освоюють озброєння яке буде поставляти НАТО.
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13.04.2022 15:38 Відповісти
Финский комментатор объяснил отказ произносить фамилию Овечкина
Финский комментатор Кайнулайнен назвал спонтанным решение не называть фамилию Овечкина



Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен объяснил отказ произносить фамилию российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» https://lenta.ru/tags/persons/ovechkin-aleksandr/ Александра Овечкина . Его слова приводит издание https://www.is.fi/nhl/art-2000008745581.html Ilta-Sanomat .
«Слова - очень мощный и важный ресурс. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать. Мои действия были совершенно спонтанными», - поделился он. Журналист рассказал, что получил как положительные, так и негативные отзывы.
Ранее Кайнулайнен https://lenta.ru/news/2022/04/11/nebudugovorit/ решил отказаться от озвучивания в эфире фамилии российского хоккеиста. Во время матча «Вашингтона» против «https://lenta.ru/tags/geo/pittsburg/ Питтсбург Пингвинс» (6:3) Кайнулайнен делал паузы или переходил на другие темы, когда с шайбой оказывался Овечкин. Спустя день во встрече столичного клуба с «Бостон Брюинс» (4:2) комментатор называл россиянина «восьмеркой» или «капитаном "Кэпиталс"».
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13.04.2022 15:18 Відповісти
ігнор цих заробітчан це добре,а ще краще було б відправити їх на рідні *****..
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13.04.2022 15:32 Відповісти
Это хорошо, что спецоперация орков по дискредитации Украины через создание скандала с отказом приёма Штайнмаера не увенчалась серьезными последствиями. А ЗЕлебоба продолжает слушать Ермака.
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13.04.2022 15:19 Відповісти
ти так нічого і не зрозумів(
це було правильне рішення
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13.04.2022 16:00 Відповісти
Оце діло! Ви ж тевтонці,а не якійсь замурзані,придурковаті мокшани-гвалтівники та садюги...
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13.04.2022 15:20 Відповісти
мабуть фріци почнуть в скрім часі співати пісню"-"русіш швайне золдатен унд офіціген ,геєн шпаціген нах за рускім кораблем"
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13.04.2022 15:20 Відповісти
Это так оплеуха Штайнмаеру подействовала?
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13.04.2022 15:21 Відповісти
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
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13.04.2022 15:29 Відповісти
Еж - это его фамилия так переводится? Я немецкого совсем не знаю.
А пнуть таки надо было.
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13.04.2022 15:45 Відповісти
товарищ Шольц может все испортить, он и раньше был против поставок вооружения
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13.04.2022 15:21 Відповісти
Підкоригувалась "генетична пам'ять"? Буває. Тепер пора продавлювати вступ до НАТО. Ми не гірші фінів чи шведів.
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13.04.2022 15:24 Відповісти
Хлопці,може це і цинічно трохи,але німецька техніка і зброя повинна все таки в кінці кінців дійти до Уралу,можна і далі,але там вже Китай,а їх трохи *****!!!
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13.04.2022 15:26 Відповісти
Давайте PzH-2000 три дивизиона с б\к.
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13.04.2022 15:26 Відповісти
Это вроде как лучшая САУ в мире, я прав?
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13.04.2022 15:30 Відповісти
Ваш вопрос\утверждение сродни "БМВ лучшая машина в мире"
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13.04.2022 15:36 Відповісти
PzH-2000 - які в неї переваги? чи вона така чудова? що ми всі в захваті

а орки поспіхом думають, що робити
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14.04.2022 01:43 Відповісти
)) так уже.
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13.04.2022 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RlC_yW0i2jY
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13.04.2022 15:37 Відповісти
зря конечно это заливают в инет с названиям на жд
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13.04.2022 15:39 Відповісти
скорее всего да. Вряд ли поляки стали себе покупать немецкие САУ, тем более на гусеничном ходу.
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13.04.2022 15:58 Відповісти
есть ещё вариант, что это замена внезапно пропавшей сотне опапгрейденных т-72 из хранения в люблине.
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13.04.2022 16:04 Відповісти
совершенно не так. Разный функционал и назначение. И потом нахера полякам этот гусеничный гаубичный хлам при их сети автодорог? Да ещи и при том, что они нам отдают Т72М1R стоящие на хранении, и предназначенные исключительно для продажи. У них стоят на вооружении леопарды, и в действии контракт на абрамсы на шесть ярдов.
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13.04.2022 16:15 Відповісти
Это не она? Если да то уже в Польше

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13.04.2022 15:38 Відповісти
Ні, це американська М109 Paladin.
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13.04.2022 15:50 Відповісти
Они их в час по чайной ложке делают.... А так, да, суровая гаубица... Но лучше не 3 АДН, а полк - чтобы сразу в комплекте шли машины обеспечения и управления.
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13.04.2022 15:45 Відповісти
просто у них этого гусеничного хлама - как говна. Для нас было бы лучше, учитываю нашу специфику, если бы они нам продали\передали AGM. Этот колёсный вариант САУ полностью автономный и имеет такие же характеристики, что и PzH 2000, но с меньшими затратами, экипажем и весом.
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13.04.2022 15:54 Відповісти
Да я бы не сказал, что их у бундесвера много: на 2020 г. 120 единиц, т.е. 15 батарей (у них батареи 8-ми орудийные (если с 2015 года ничего не изменилось)) - комплект для 7 АДНов. А всего с 1998 по 2020 сделали около 200 единиц (примерно по 10 штук в год - чуть больше 1 батареи).
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13.04.2022 17:31 Відповісти
та хоть три батареи с б\к. А то уже задолбались экономить - стволы на пределе износа.
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13.04.2022 17:59 Відповісти
Надеюсь в этом случае они будут действовать как в мокшанской поговорке:
Долго запрягали, но быстро поедут
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13.04.2022 15:27 Відповісти
"Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні: ми нарешті починаємо...""
"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід"

А якщо Путін через умовних умовних Gerhard Fritz Kurt Schröder-ів& Frank-Walter Steinmeier-ів накледе "вето" - нєодобріт?
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13.04.2022 15:33 Відповісти
"парашофобию разводят!" )
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13.04.2022 15:34 Відповісти
Лучше поздно, чем ничего
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13.04.2022 15:47 Відповісти
а шо нам скажет genosse Шольц?
ибо до недавнего времени:

"Я считаю, что это именно тот вопрос, где был бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь" - сказал Шольц, настаивая на том, что Германия не должна действовать в поставках танков быстрее союзников.
Его критикуют однопартийцы и не только ...
"Мы делаем все, что правильно и разумно. Важно координировать свои действия с партнерами по НАТО и ЕС", - прокомментировал критику Шольц.
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13.04.2022 15:47 Відповісти
⚡️🇺🇦 те, що речі були названі своїми іменами формально, лише посприяло процесу. Німеччина як демократична країна має зробити розслідування щодо Штайнмайера і Меркель. А реакція Шольца свідчить, що й у нього рильце в пуху
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13.04.2022 15:47 Відповісти
У зеботів все менше цілей серед країн ЄС. Але є ще Макрон, якого їм треба якомога сильніше зкомпрометувати перед другим туром.
На жаль, багато місцевих ідіотів підхоплюють слова з методички банкової.
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13.04.2022 15:54 Відповісти
рабів кабаєва до Києва не пускають!Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278262786_1646079235756599_5534197267328736999_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yE5UwdlBjYcAX9c9MqV&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT8nc4GqGbJcZtiNllR6fIzT_nODLeNsRzb1CgcfvawB2w&oe=625B38EF
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13.04.2022 16:05 Відповісти
Раб Кабаєва ? А таки в точку.
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13.04.2022 16:27 Відповісти
Тепер півроку будуть починати.
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13.04.2022 16:40 Відповісти
Oho, vot i otljicno. Tjeperj prosmotritje za transportami, chtobi dojehalji do punkta naznacenija nerazbombljeni po doroge.
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13.04.2022 18:00 Відповісти
Я говорил и говорю, без помощи Запада нас кацапы бы забили как мамонтов. Их просто слишком много, и техники дохера. А ЗЕ-ввласть к войне очень была неготова.
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13.04.2022 18:58 Відповісти
 
 