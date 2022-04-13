"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок іншого "братнього" народу: МЗС про небажання Макрона визнати геноцид українців
Міністерство закордонних справ розчароване небажанням президента Франції Емманюеля Макрона після звірств російських військових і публічних заяв керівництва РФ визнати геноцид українців.
Як повідомляє Цезор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко.
Речник МЗС також зауважив, що Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році.
"Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тис. українців", - акцентував Ніколенко.
На його переконання, цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому.
"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв‘язки російського та українського народів", - підкреслив речник МЗС.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю телеканалу France 2 відмовився називати "геноцидом" дії росії у війні проти України, а також заявив, що росіяни і українці є "братами".
Будь ласка, зачекайте...
Просто - жаба !
А тепер усе повторюється з виборами у Франції. Савпадєніе? Нідумаю.
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Полностью согласен со Стерненко!
Бабушка Маруся была угнана в Германию, бабушке Вере было 16-ть и чуть не угнали в Германию (постригли и чем-то намазали, типа тиф), бабушка Лена с 4-мя пацанами была в брянской деревне и немцы, проходя через посёлок, дали голодным детям галет....
Но про изнасилования никто не рассказывал....
Передовые части побили кур, а ведь Сталин отобрал у украинцев все, а после устроенного Кацапстаном Голодомора у тех, кого кацапы не доморили голодом, ничего не осталось.
За 8 лет до войны, после тотального ограбления, люди попытались при оркостанском колхозном рабстве завести какую-то живность, поэтому так было горько, когда после Сталина немцы забирали последнее.
Баба, соседка мамы, бежала за немецкой машиной и просила их вернуть підсвинка (подсвинка), которого у нее они отобрали, они только гоготали, но все же они ее не убили.
Потом пришли немцы, которые за продукты, еду, расплачивались деньгами, это уже не по теме.
нО НАДЕЮСЬ, что мы солидарны в том, что Кацапстан на сегодня главная угроза для человечества.
Но факт есть факт: россия - это угроза миру.
Між іншим, євреї весь цей час займали послідовну політику відмовляння Україні в визнанні голодоморів. Цікаво, чому. Може, тому, що вони його/їх і влаштували?
@lisitcya
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https://twitter.com/lisitcya/status/1514186371484815360 2 ч
Скільки разів Зе зустрічався з Макроном? Як ви гадаєте він йому розказував про брацькі народи? Гадаю, що так. Так чому ото ображатися?
Ото б так горіли, коли кандидат в президенти жартував над попереднім геноцидом Голодомором. Так ще і вибрали його президентом. Все має свої наслідки.
Вони нам не браття не з 2014 року як вважають 73% а як мінімум з 1917-го, 32-го, і 37-го.
А те що вони коять зараз це лайт версія яку можна порівняти вже з 1941-м роком і розстрілами українців в тюрмах Львова при відступі.
Бо знищення Батурина в 1709 році було набагато страшніше, як і все вищенаведене
Макрон-Чмо .