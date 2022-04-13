"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок іншого "братнього" народу: МЗС про небажання Макрона визнати геноцид українців

Міністерство закордонних справ розчароване небажанням президента Франції Емманюеля Макрона після звірств російських військових і публічних заяв керівництва РФ визнати геноцид українців.

Як повідомляє Цезор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

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Речник МЗС також зауважив, що Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році.

"Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тис. українців", - акцентував Ніколенко.

На його переконання, цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому.

"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв‘язки російського та українського народів", - підкреслив речник МЗС.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю телеканалу France 2 відмовився називати "геноцидом" дії росії у війні проти України, а також заявив, що росіяни і українці є "братами".