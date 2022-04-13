Харків’ян просять весь день сидіти у сховищах навіть за відсутності повітряної тривоги: місто обстрілюють
Ворог обстрілює одразу кілька районів Харкова. Мешканців міста просять цілий день лишатися у сховищах.
Про це заявляє Департамент цивільного захисту області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ — там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму", - йдеться у повідомленні.
Харків’ян закликали протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.
Топ коментарі
+3 буков
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Дійсно, є частина тих, що поїхали на фронт, але з 40-50тис ТРО на Заході України поїхали лише ті, хто має характер бути воїном.
Мова йде про тих, що сховалися в ТРО Львова, ІФ, Ужгорода.
Україна єдина, але це не аргумент, щоб боягузам в формі ховатись у ТРО Львова у 1000 км від армії РФ.