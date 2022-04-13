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обстріл (27076) Харків (5428)

Харків’ян просять весь день сидіти у сховищах навіть за відсутності повітряної тривоги: місто обстрілюють

харків

Ворог обстрілює одразу кілька районів Харкова. Мешканців міста просять цілий день лишатися у сховищах.

Про це заявляє Департамент цивільного захисту області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ — там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму", - йдеться у повідомленні.

Харків’ян закликали протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.

Дивіться: Влучання російської ракети у будинок в Харкові. ВIДЕО

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Топ коментарі
+3
Йди нах.. гидота, у нас кожен день хоронять хлопців, які загинули на сході.
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13.04.2022 15:38
+3
На северной Салтовке,602м,Одесской и других местах мегаполиса метра -завались.Люди под орковскими обстрелами расчищают,завалы,ремонтируют дороги ,открывают Барабан под заказ,рискуя быть разорванными .Кормят бесплатно стариков и немощных,спасают брошенных трусливыми особами мужского полу напризволяще собак и кошечек.Я горжусь большинством харьковчан..
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13.04.2022 16:13
+2
Не брешіть. Кожен день хоронять хлопців з Заходу країни. І в Харкові їх також багато
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13.04.2022 15:41
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Йди нах.. гидота, у нас кожен день хоронять хлопців, які загинули на сході.
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13.04.2022 15:38 Відповісти
Не брешіть. Кожен день хоронять хлопців з Заходу країни. І в Харкові їх також багато
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13.04.2022 15:41 Відповісти
Тероборона є різна, є місцева, є під ЗСУ, та що під ЗСУ після місяця навчання йде на фронт, з маленьких Чернівців вже пішло три бригади. А якщо подивитись по місту, то київських і харківських машин тисячи і за кермом не тільки жінки, але ж ми не хаємо їх за це. Не мають бажання, нехрен заважати, нехай сидять тут.
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13.04.2022 15:51 Відповісти
Нажаль, це факт, біженці, які були у Львові, є свідками: тисячі чоловіків Львова сховалися у ТРО.
Дійсно, є частина тих, що поїхали на фронт, але з 40-50тис ТРО на Заході України поїхали лише ті, хто має характер бути воїном.
Мова йде про тих, що сховалися в ТРО Львова, ІФ, Ужгорода.
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13.04.2022 15:53 Відповісти
40-50 тис в ТРО Львова, Ужгорода і Франківська і 5 млн біженців з Київа, Харкова, Запоріжжя та інших областей, з яких тисяч 800 чоловіки, ви москаль?
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13.04.2022 15:55 Відповісти
Нова методичка від каціпав? Західна Україна на фронті в переважній більшості. Так що засунь в сраку свій їбальник і сиди.
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13.04.2022 15:49 Відповісти
Не треба про переважну більшість, треба бути єдиними, який толк з київських айтишників на фронті, звісно що Іван з Пустомитів чи Нової Ушиці буде більш корисним.
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13.04.2022 15:53 Відповісти
Так і я про те, що ці підараси хочуть, щоб схід дивився хреново дивився на захід. Але ******** *****, ми одна армія! Слава Україні!
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13.04.2022 16:05 Відповісти
харьковчане, у вас есть метро, это неплохое преимущество на фоне остальных городов, например, Мариуполя...
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13.04.2022 15:46 Відповісти
На северной Салтовке,602м,Одесской и других местах мегаполиса метра -завались.Люди под орковскими обстрелами расчищают,завалы,ремонтируют дороги ,открывают Барабан под заказ,рискуя быть разорванными .Кормят бесплатно стариков и немощных,спасают брошенных трусливыми особами мужского полу напризволяще собак и кошечек.Я горжусь большинством харьковчан..
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13.04.2022 16:13 Відповісти
Напомнило ковидный локдаун. Точно так же кабинетные жопы в креслах перекрывали кислород.
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13.04.2022 15:57 Відповісти
Хто проїхав як біженець через блокпости ТРО у Львові, той не міг не бачити, що тисячи людей на блокпостах мали б бути там, де війна. А не там, де жодного пострілу не було.
Україна єдина, але це не аргумент, щоб боягузам в формі ховатись у ТРО Львова у 1000 км від армії РФ.
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13.04.2022 16:15 Відповісти
 
 