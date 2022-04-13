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Норвегія (713) зброя (7278) ППО (2922)

В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM

nasams

Захід, зокрема країни НАТО, повинні суттєво збільшити військову допомогу Україні. Норвегії варто передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони NASAMS та новітні норвезькі протикорабельні ударні ракети Naval Strike Missile.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Стортинга, парламенту Норвегії Ола Єлвествуен, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже важливо суттєво посилити військову допомогу Україні з боку країн Заходу і, зокрема, з боку НАТО. Україна має отримати більше військової техніки та важкого озброєння, НАТО має надати більше своїх найкращих та найсучасніших систем озброєнь", - заявив політик.

"У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM (Naval Strike Missile ударна ракета середньої дальності, розроблена компанією Kongsberg – ред.) – це сучасна та потужна зброя, яка може переламати ситуацію в ході війни Росії проти України, і я вважаю NSM має бути поставлена Україні", - вважає Ола Елвестуен.

В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM 01

"Те ж саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS (норвезькі системи протиповітряної оборони - ред.) – це системи, які мають бути надані Україні для зміцнення її протиповітряної оборони", - підсумував депутат парламенту Норвегії.

Раніше ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також заявив, що підтримує передачу Україні від Норвегії систем протикорабельної та протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню та артилерії.

30 березня норвезький уряд повідомив, що Норвегія передала Україні дві тисячі гранатометів M72. Крім Норвегії, M72 Україні передала і Данія – 2700 штук.

Із закликом про збільшення військових постачань в Україну також виступив тіньовий міністр оборони Канади, депутат канадського парламенту Джеймс Безан. За його словами, Канада має надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, легкі бронемашини LAV та броньовані автомобілі швидкої допомоги, а союзники з НАТО надати літаки МІГ-29.

Член Палати Представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл, говорячи про посилення військової допомоги Україні, заявив, що все необхідне озброєння оборонного характеру, включаючи винищувачі, має бути передане Україні. Обсяги військової допомоги та швидкість постачання повинні бути збільшені.

За посилення військової допомоги Україні виступили й у німецькому Бундестазі. Депутат Бундестагу від "Зелених" Робін Вагнер заявив, що поряд із санкціями та політичним тиском на Росію, насамперед необхідно збільшити постачання озброєнь в Україну для ефективного захисту, а також для звільнення окупованих територій.

Віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас заявив, що країни-представники демократичної спільноти мають передати Україні важке озброєння, зокрема важке озброєння наступального характеру, тому в Україні йде війна за захист усього світового правопорядку.

Глава Євроради Шарль Мішель після удару РФ по Краматорську заявив про необхідність збільшити санкції проти Росії та надати більше зброї Україні.

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Топ коментарі
+59
Норвежцям-черговий респект...
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13.04.2022 15:39
+52
Прошу братьев ВИКИНГОВ поторопиться !
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13.04.2022 15:40
+23
Ми - ЗА!!!
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13.04.2022 15:40
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Норвежцям-черговий респект...
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13.04.2022 15:39 Відповісти
Прошу братьев ВИКИНГОВ поторопиться !
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13.04.2022 15:40 Відповісти
Ми - ЗА!!!
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13.04.2022 15:40 Відповісти
Больше дела, меньше слов
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13.04.2022 15:41 Відповісти
Давайте)
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13.04.2022 15:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n6OT79TGqqA
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13.04.2022 15:41 Відповісти
Не меньше месяца будут договариваться - дать или не дать...
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13.04.2022 15:42 Відповісти
Что со всеми во всем мире⁉️ Нам хотят все все оружие дать лишь бы наши его по ************ запускали👍❗. Похоже время ускоряется и для юхла все меньше пространства для маневра❗
Ха! Не сильно поманеврируешь с верёвкой на шее😁. Вопрос нескольких недель.
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13.04.2022 15:42 Відповісти
Это просто отлично !
Только странно как-то…
Сначала не хотели давать оружие , боялись ядерной войны, теперь дают и НЕ боятся уже ????
Что изменилось или произошло , что у них страх пропал ? 🤔🤪
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13.04.2022 15:54 Відповісти
Вероятно разведка работает❗Определили, что риск минимален, ***** максимален😁. И игра стоит свеч☝💥
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13.04.2022 16:02 Відповісти
жертви Бучи не були даремні .
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13.04.2022 16:12 Відповісти
Думаю, що боялись невідомого, а коли вже побачили, що воно і як, то і мужність прокинулась.
Бо мужність працює тільки у відомому.
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13.04.2022 16:42 Відповісти
разговоры про ядерную войну-это просто красивая отговорка,еще понятная от европейцев,но не сильно понятная от США
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13.04.2022 16:55 Відповісти
В серпні 2021 року, після того, як США 20 років накачувало "республіканську армію Афганістану" озброєннями, технікою, інструкторами тощо, ця "республіканська армія" розміром 250'000 осіб практично в повному складі за 1 тиждень покидала зброю та фактично здалася Талібану, особовий склад якого ніколи не був більше 130'000 осіб. Вся техніка, на десятки мільярдів долярів - тепер в Талібана.

Тож коли "аналітики" та розвідки доповіли керівництву країн НАТО, що рашка збирається напасти на Україну, а хєрограй почав волати "не заважайте нам будівництво будувати та до шашликів готуватися", США та Великобританія, у надії, що громадяни України "скуммуніздять" під час "здачі" хоч якусь кількість ПТРК та будуть вести "партизанську війну" - поставили в Україну лише зброю "для партизанів".

Тож ніякої "ядерної війни" США та союзники по НАТО не бояться. А великого крадівництва та потрапляння своєї зброї до рук рашки - боялися. Тому лише за 40 днів (а це для бюрократій - просто реактивно) - питання вирішене, і пішли повною мірою, сотнями одиниць, бронетехніка, тисячі барожуючих ***********-камікадзе, ППО-комплекси С-300, і навіть безпілотні катери з ракетним озброєнням.
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14.04.2022 13:53 Відповісти
Це відповідь на допомогу і постачання озброєнь агресору-окупанту з недружніх деспотичних країн для посилення агресії і масових вбивств мирних українців - повноправних членів європейської спільноти. Браття з демократичного світу без допомоги та підтримки своїх не залишають
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14.04.2022 21:30 Відповісти
тільки швидше буль ласка, але молодці!
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13.04.2022 15:42 Відповісти
Давайте і не розкачуйтесь довго. Для нас кожна година важлива. Коли до них дійде.
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13.04.2022 15:43 Відповісти
вавік, харе з себе Голду Меір ізображать - всі все роблять і без придурі...
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13.04.2022 15:43 Відповісти
Чудова можливість випробувати цю зброю на рашистах і реклама буде їх розробкам..
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13.04.2022 15:44 Відповісти
Підходить 👍🏼👍🏼👍🏼

Чим скоріше передадуть , тим краще для наших захисників !!
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13.04.2022 15:44 Відповісти
Щира подяка, тільки би пошвидше.
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13.04.2022 15:44 Відповісти
таёжный зверёк песец очень осторожный... крадется медленно... но уверенно... и если Норвегия решила дать вооружения Украине, то можно прийти только у одному выводу - принято решение умножить кацапстан на ноль... и это правильно... потому что это верно...
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13.04.2022 15:45 Відповісти
Их надо западу умножать на ноль и быстрее,пока они с китайцами не столковались окончательно.
Хотя судя по постройке 230 шахт для баллистических ракет в китае(для ракет ДУНФЕН 41) ,недалеко от кацапской границы-они уже столковались
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13.04.2022 16:59 Відповісти
Кацапстан погрожував Швеції, а це їхні молодші брати. Прийшов час надавати по шапці монгольському гопнику
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14.04.2022 21:37 Відповісти
Давайте викинги побыстрее.Мы вам после победы кацапскую нефть с нехилым дисконтом продадим.Не пожалеете.
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13.04.2022 15:45 Відповісти
norvegam? neftj?
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13.04.2022 19:27 Відповісти
Пусть свою поберегут.У рашки больше взять нечего,а лаптями неудобно с достойными людьми расчитываться.
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13.04.2022 22:07 Відповісти
у нас после победы нефти будет больше, чем у норгов
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14.04.2022 01:31 Відповісти
Прям день вкусняшек сегодня для ВСУ! Слава Украине!!!!
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13.04.2022 15:46 Відповісти
Ватостопіль напружився...
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13.04.2022 15:46 Відповісти
а ведь масква будет сожжена) в который исторический раз)
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13.04.2022 15:46 Відповісти
Останній.
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13.04.2022 15:52 Відповісти
s vašix ust ta Bogu v uši.
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13.04.2022 19:28 Відповісти
Хто там з Норвегії? Наскільки це реально? Чи чергова балаканина?
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13.04.2022 15:51 Відповісти
Кстати, США разрешили Словакии передать нам МИГи - 29. Их около 12 штук. Они не хуже F-16, американских.
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13.04.2022 15:51 Відповісти
Миг-29 тяжелей , жрет горючки больше , но сейчас згодятся.
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13.04.2022 16:10 Відповісти
1. Міги набагато гірші за А-16;
2. Словаччині не потрібен дозвіл США на передачу/продаж літаків. Інша справа, що Словаччина хоче отримати на місце, американські літаки у тій же кількості.
Я звісно не військовий, але на мій погляд, зараз нам не потрібні літаки, вірніше потрібні, але не настільки критично. Потрібні гаубиці, танки, протикарабельні ракети, безпілотники та ППО дальнього радіусу дій.
Але все одно, якщо нададуть винищувачі, то вони звісно будуть корисні для нас.
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13.04.2022 16:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_eaopen735U&ab_channel=MilitaryWolf
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13.04.2022 18:20 Відповісти
До ролику добре підходить стара хохма, яка стала дійсністю:
- Василь, тут рашка каже, що вже 2 місяці воює з НАТО, втрати - 20000 осіб вбитими, 50000 пораненими, розбито чи втрачено 750 танків, збито 300 літальних кораблів, розбиті чи потоплені ракетні крейсери та декілька БДК.
- І що, як там НАТО?
- А ні один вояк НАТО ще не зробив ні одного пострілу в бік рашки...
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14.04.2022 14:50 Відповісти
З танків користь в ******** бойових умовах практично нульова, гроби на гусеницях. Вони повинні трансформуватися у самохідні легкі 155мм дальнобійні гаубиці. Бойові бпла типу Байрактар, MQ-9 значно ефективніші, безпечні та дешевші у використанні ніж застарілі танки - витвір першої світової.
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14.04.2022 21:51 Відповісти
побыстрей ребтки. эта саранча нам весь юг сожрет
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13.04.2022 15:53 Відповісти
Супер, взагалі виробники зброї повинні вмовляти уряди своїх краін передавати зброю нам. Адже потім на міжнародних виставках можна таку зброю позначти написом "ефективність підтверджена ЗСУ", що автоматично дозволить збільшити продажі.
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13.04.2022 15:55 Відповісти
Не хреновая у Пыньки - жбыньки получаются денацификация (вся Украина стала ненавидеть и желает смерти русским оккупантам) и демилитаризация (Украина получила, получает и будет получать самое современное оружие).

Пыня - кумир дебилов!
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13.04.2022 15:58 Відповісти
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13.04.2022 15:58 Відповісти
О!!! понеслось....
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13.04.2022 15:59 Відповісти
Походу смекнули что лучше здесь будут ракеты использоваться, чем к ним привезут. Все визжат давай быстрее! Но надо понимать, ватафюрер намерен тут всех пложить, так что к сожалению нужно готовиться минимум к году противостояния. Это прекрасно понимают военные и политики, но биомассу боятся напугать, сначала неделю продержаться, потом две, потом месяц, потом до лета, ну и годик. Так что даже если пришлют через месяц-два, все в дело пойдет.
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13.04.2022 16:03 Відповісти
Що ти вещаєш?)) З таким озброєнням після отримання ЗСУ можуть за 2 тижні дезинфекцію здійснити по всій території країни, лишень була б команда зверху.
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14.04.2022 21:57 Відповісти
писдеть не мешки ворочать
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13.04.2022 16:03 Відповісти
Tusen Takk...
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13.04.2022 16:03 Відповісти
О це діло. Особливо ППО.
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13.04.2022 16:08 Відповісти
От якби ще менш всіляких недоречних коментів і ТУПИХ рішень влади, наприклад таких,як відмова презу Німеччини,то все було-б гаразд!! Навіщо було піднімати кіпіш за літаки--це що було,недолугість,чи зрада? А потрібно було тихенько ,он пропали в Польщі танки і **ніхто** не знає де вони ділись,так і літаки в Болгарії могли пропасти,а до України які могли бути питання,якщо що,то ми купили в воєнторгах
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13.04.2022 16:52 Відповісти
Друзі, давайте швидше, за Боїнг наші ЗСУ стократно відомстять.
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13.04.2022 17:33 Відповісти
ОХ і ДОВГО ЕВРОПА РОЖАЄ(СОПЛІ ЖУЄ), ЦЕ НЕ ХОЛОДНА ВІЙНА, А ВЖЕ ДУЖЕ ГАРЯЧА, "МЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО"!!!
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13.04.2022 17:54 Відповісти
Норвежцям потрібно показати відео Бутусова з танкістом (викопаний вікінг).
https://www.youtube.com/watch?v=yTDAujoWan4
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13.04.2022 18:43 Відповісти
Норвегія завжди добре стааилася до українців, чергове свідчення 👍🏼👍🏼👍🏼
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13.04.2022 19:39 Відповісти
А от за такі подарунки------ АПЛОДУЮ!!!
Це супер--гостинці для "іхтамнєтов"
Характеристика подарунків на 12 балів!!!
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13.04.2022 20:42 Відповісти
- Василь, тут рашка каже, що вже 2 місяці воює з НАТО, втрати - 20000 осіб вбитими, 50000 пораненими, розбито чи втрачено 750 танків, збито 300 літальних кораблів, розбиті чи потоплені ракетні крейсери та декілька БДК.
- І що, як там НАТО?
- А ні один вояк НАТО ще не зробив ні одного пострілу в бік рашки...

Ще 2 місяці тому це було жартом.
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14.04.2022 14:52 Відповісти
 
 