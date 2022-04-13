Рада ЄС погодила третій транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро, - Боррель

Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення військової допомоги для України на 500 мільйонів євро, довівши таким чином загальну суму, що виділяється для оборонних потреб України в межах Європейського фонду миру, до 1,5 мільярда євро.

Про це повідомляється на сайті Євроради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Враховуючи ці 500 мільйонів євро, ЄС виділив загалом 1,5 мільярда євро на підтримку поставок військової техніки Збройним силам України від держав-членів ЄС. Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоб ми продовжували та посилювали нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення та запобігти подальшим стражданням", - сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель.

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Зазначається, що погоджені допоміжні заходи дадуть змогу фінансувати поставки обладнання, захисного спорядження, наборів для надання першої медичної допомоги та пального, а також військове обладнання і платформи для летального озброєння оборонного призначення.

Термін дії фінансової програми продовжений на 24 місяці.

Зазначається, що попередні заходи допомоги Україні були погоджені 28 лютого та 23 березня 2022 року. Тоді Рада ЄС також збільшувала обсяг військової допомоги на 500 млн євро.