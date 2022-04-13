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аграрії (1427) Аграрний фонд (106) металургія (1158) ПДВ (616) воєнний стан (556)

Відновлення роботи промисловості неможливе через брак оборотних коштів, спричинених зупинкою відшкодування ПДВ, - Європейська бізнес-асоціація

металургія

Експорті галузі не можуть відновити виробництво через брак коштів, що виник у зв’язку з зупинкою відшкодування ПДВ.

Про це йдеться у листі Європейської бізнес-асоціації на адресу міністра фінансів Сергія Марченка, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, експорт продукції ГМК та аграрної галузі є основними джерелами валютних надходжень до українського бюджету. Відповідно, безперешкодне функціонування експортерів є одним з ключових чинників підтримки платіжного балансу держави.

Як зазначено у листі, працюючі підприємства ГМК роблять усе можливе для забезпечення довоєнного рівня виробництва та експорту, щоб зберегти робочі місця, своєчасно виплачувати заробітну плату, здійснювати всі податкові відрахування у державний бюджет (понад 80 млрд гривень за 2021 рік).

Крім того, з першого дня війни підприємства ГМК України надають матеріальні та фінансові ресурси Збройним Силам України (надалі – ЗСУ), сприяють евакуації населення, спрямовують гуманітарну допомогу, транспорт, медикаменти населенню в усіх регіонах (Маріуполь, Харків, Чернігів, Київ тощо).

"Наразі несвоєчасне відшкодування ПДВ блокує до 20% оборотних коштів підприємств ГМК, разом із тим, постачальники сировини/матеріалів/послуг вимагають зазвичай повну передоплату за товари/послуги з огляду на воєнний стан. Ці фактори змушують бізнес скорочувати обсяги закупівель, а отже це унеможливлює нарощення/збереження поточного обсягу виробництва та експорту", - зазначають експерти ЄВА.

Аналогічна ситуація в аграрному секторі. Відсутність оборотних коштів, спричинена зупинкою відшкодування ПДВ, призведе до дефіциту потужностей для зберігання зернових через неможливість компаній-експортерів продовжувати закупівлю зерна та його експорт, а також до проблем із посівною кампанією.

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Якщо проблему не буде вирішено найближчим часом, підприємства будуть змушені скоротити виробництво, що призведе до скорочень персоналу, зниження податкових відрахувань та валютної виручки.

"Наполегливо просимо Вас сприяти продовженню дії форми податкової накладної J/F1201012, яка була чинною до 1 березня 2022 року, а також відновити в терміновому порядку проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ для подальшого забезпечення бюджетного відшкодування ПДВ за попередні довоєнні періоди", -йдеться у листі.

Також нагадується, що минулого тижня Металургійний комбінат "Запоріжсталь" частково відновив виробництво, підприємство розпочало роздування доменних печей № 3 та 4.

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Топ коментарі
+5
самый мутный налог-НДС
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13.04.2022 15:56
+3
затягніть пояски. Не перепродуйте один одному повітря.
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13.04.2022 15:52
+3
пдв вам і вашій владі в очко!
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13.04.2022 15:53
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затягніть пояски. Не перепродуйте один одному повітря.
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13.04.2022 15:52 Відповісти
пдв вам і вашій владі в очко!
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13.04.2022 15:53 Відповісти
самый мутный налог-НДС
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13.04.2022 15:56 Відповісти
як це "брак коштів"?
а допомога міліонами якщо не міліардами куди їде? Чому досі волонтери купують все від берців "Талан" до коптерів да броніків? шоломи, радіостанції, каремати(!!!!), тепловізори, балаклави.
я для нашої ТО вигреб все що в мене було для рибаловлі та походів, все що могло стати в нагоді - від дождевіків до бінокля. від газової плитці походної до робочих рукавичок.
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13.04.2022 15:59 Відповісти
чому підприємства не датуються державою з коштів допомоги західних країн?
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13.04.2022 16:00 Відповісти
Шантаж перепродАвцев.
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13.04.2022 16:06 Відповісти
Кто про что, а эти про "откаты"
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13.04.2022 16:10 Відповісти
Про резервні фонди власники цих підприємств не чули?
Чи як вони в біса вели бізнес, нічого не відкладаючи на випадок форс-мажору?
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13.04.2022 16:14 Відповісти
Десь у фінансовому ланцюгу сидить *********** або бенін щур і блокує відшкодування. Це виявлялося б і виправлялося швидко і автоматично, якщо б зелені дилетанти не загальмували всі потрібні державі реформи і не узурпували телебачення. А виправляти щось у ручному режимі вони почнуть не раніше, ніж рейтинг балабола піде в мінус.
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13.04.2022 16:16 Відповісти
Эта асоциация вчера зарегистрирована? Для написания письма?
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13.04.2022 16:22 Відповісти
Тільки трохи більше місяця протянули - і вже дупа. А де резервні фонди на випадок форс-мажору, реструктуризація бюджету підприємства "ні не чули"? Чи бізнес управлінці живуть по принципу "від зарплати до зарплати".
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13.04.2022 16:37 Відповісти
Тут зовсім в іншому справа. Примудрилися за короткий час виробити стійку алергію українського суспільства на слово "європейська". Цілком в фарватері корабля.
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13.04.2022 16:57 Відповісти
Не має в мене ніякої алергії на слово "європейська" - просто трохи знаю про фінанси, бюджети. контролінг
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13.04.2022 19:42 Відповісти
Так відмініть той грабіжнецький ПДВ, дайте змогу людям працювать. Он у США його взалі не існує і ніколе не було.
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13.04.2022 18:03 Відповісти
Я перепрошую, але в США пдв є, і в значно гіршій формі, бо воно: 1. у кожного штату своє; і 2. коли ви щось купуєте в магазині, воно ніяк не відображається на ціннику, а його розмір ви дізнаєтеся лише при оплаті, що часто буває ну дуже неприємним сюрпризом.

ПДВ, щоб ви знали, це один з основних наповнювачів пенсійного фонду. Допоки у нас не буде введена нормальна пенсійна система, допоки підтримується савєцька дєбільна солідарна система - про відміну пдв можемо й не мріять, нажаль.
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13.04.2022 19:29 Відповісти
Не несіть чуш, я працюю з цією країной вже з 10 років, а бізнесі з 1992 року! Судячі по всьму ви взагалі не відрізняєте механізми формування ПДВ від інших типів податків.
В США є податок з продажів, то схоже до нашого податку на прибуток, та подоходний - це все те, що й тут є, в додаток до того маємо ПДВ, який сплачується з повної суми реалізації (а не на націнку), та повертається лише, якщо прийде відшкодування. А якщо не прийде - то труба вашому бізнесу, про що і йдеться в цій замітці. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%98%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%94%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82,%D1%81%201%2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость#:~:text=Из%20развитых%20стран%20НДС%20отсутствует,с%201%2


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13.04.2022 20:08 Відповісти
Дякую за лікбез, завжди корисно взнавати нове.
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13.04.2022 20:11 Відповісти
В США не ПДВ, а податок з оберту, і дійсно у кожному штаті різний та не значиться у ціннику, але все це стосується роздрібної торгівлі.
Відносно відшкодування ПДВ, то наразі багато підприємств перейшли на єдиний податок 2 % від оберту, тому відшкодування ПДВ відкладається до того моменту, коли цей податок буде відмінено.
Нічого барижити.
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13.04.2022 20:12 Відповісти
Так, дещо схоже на податок з оберту, тільки він так не називається, а називається податок з продажу 3-10% в різних штатах, та в 3-х штатах взагалі відсутній.
Раз ці підприєвства жаліються на не-відшкодування, скоріш за все далеко не всим підприємствам дозволено перейти на єдиний податок2%.
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13.04.2022 20:45 Відповісти
Вірогідно, мова йде про виробників, що вже використали матеріали включно з ПДВ (до речі, на імпорт ПДВ хіба зняли?), а тепер не можуть відшкодувати.
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13.04.2022 21:01 Відповісти
 
 