Відновлення роботи промисловості неможливе через брак оборотних коштів, спричинених зупинкою відшкодування ПДВ, - Європейська бізнес-асоціація
Експорті галузі не можуть відновити виробництво через брак коштів, що виник у зв’язку з зупинкою відшкодування ПДВ.
Про це йдеться у листі Європейської бізнес-асоціації на адресу міністра фінансів Сергія Марченка, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, експорт продукції ГМК та аграрної галузі є основними джерелами валютних надходжень до українського бюджету. Відповідно, безперешкодне функціонування експортерів є одним з ключових чинників підтримки платіжного балансу держави.
Як зазначено у листі, працюючі підприємства ГМК роблять усе можливе для забезпечення довоєнного рівня виробництва та експорту, щоб зберегти робочі місця, своєчасно виплачувати заробітну плату, здійснювати всі податкові відрахування у державний бюджет (понад 80 млрд гривень за 2021 рік).
Крім того, з першого дня війни підприємства ГМК України надають матеріальні та фінансові ресурси Збройним Силам України (надалі – ЗСУ), сприяють евакуації населення, спрямовують гуманітарну допомогу, транспорт, медикаменти населенню в усіх регіонах (Маріуполь, Харків, Чернігів, Київ тощо).
"Наразі несвоєчасне відшкодування ПДВ блокує до 20% оборотних коштів підприємств ГМК, разом із тим, постачальники сировини/матеріалів/послуг вимагають зазвичай повну передоплату за товари/послуги з огляду на воєнний стан. Ці фактори змушують бізнес скорочувати обсяги закупівель, а отже це унеможливлює нарощення/збереження поточного обсягу виробництва та експорту", - зазначають експерти ЄВА.
Аналогічна ситуація в аграрному секторі. Відсутність оборотних коштів, спричинена зупинкою відшкодування ПДВ, призведе до дефіциту потужностей для зберігання зернових через неможливість компаній-експортерів продовжувати закупівлю зерна та його експорт, а також до проблем із посівною кампанією.
Якщо проблему не буде вирішено найближчим часом, підприємства будуть змушені скоротити виробництво, що призведе до скорочень персоналу, зниження податкових відрахувань та валютної виручки.
"Наполегливо просимо Вас сприяти продовженню дії форми податкової накладної J/F1201012, яка була чинною до 1 березня 2022 року, а також відновити в терміновому порядку проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ для подальшого забезпечення бюджетного відшкодування ПДВ за попередні довоєнні періоди", -йдеться у листі.
Також нагадується, що минулого тижня Металургійний комбінат "Запоріжсталь" частково відновив виробництво, підприємство розпочало роздування доменних печей № 3 та 4.
Будь ласка, зачекайте...
а допомога міліонами якщо не міліардами куди їде? Чому досі волонтери купують все від берців "Талан" до коптерів да броніків? шоломи, радіостанції, каремати(!!!!), тепловізори, балаклави.
я для нашої ТО вигреб все що в мене було для рибаловлі та походів, все що могло стати в нагоді - від дождевіків до бінокля. від газової плитці походної до робочих рукавичок.
Чи як вони в біса вели бізнес, нічого не відкладаючи на випадок форс-мажору?
ПДВ, щоб ви знали, це один з основних наповнювачів пенсійного фонду. Допоки у нас не буде введена нормальна пенсійна система, допоки підтримується савєцька дєбільна солідарна система - про відміну пдв можемо й не мріять, нажаль.
В США є податок з продажів, то схоже до нашого податку на прибуток, та подоходний - це все те, що й тут є, в додаток до того маємо ПДВ, який сплачується з повної суми реалізації (а не на націнку), та повертається лише, якщо прийде відшкодування. А якщо не прийде - то труба вашому бізнесу, про що і йдеться в цій замітці. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%98%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%94%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82,%D1%81%201%2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость#:~:text=Из%20развитых%20стран%20НДС%20отсутствует,с%201%2
Відносно відшкодування ПДВ, то наразі багато підприємств перейшли на єдиний податок 2 % від оберту, тому відшкодування ПДВ відкладається до того моменту, коли цей податок буде відмінено.
Нічого барижити.
Раз ці підприєвства жаліються на не-відшкодування, скоріш за все далеко не всим підприємствам дозволено перейти на єдиний податок2%.