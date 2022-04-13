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Медведєв погрожує українській владі через затримання Медведчука: Озирайтеся на всі боки і міцно зачиняйте двері

медведчук

Після арешту народного депутата України та кума президента Росії Віктора Медведчука заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв став відкрито погрожувати українській владі.

Свої погрози Медведєв опублікував у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, "швидко та справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно зачиняти двері на ніч, щоб самим не опинитися серед осіб на обмін", – написав Медведєв.

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Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.

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Топ коментарі
+95
нанопридурок и ****** медведев-иди *****, чьмо ссученое.
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13.04.2022 16:05
+50
Димон расстроился? Не пора ли сдохнуть с досады?
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13.04.2022 16:05
+42
О, димон-гандон проснулся. Димон, пойди отсоси у путєна и успокойся!
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13.04.2022 16:06
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Медвед, как там отдыхается на курортах удмуртии? Как растет твой виноград в пензенском поместье? Ты ж теперь просто нищеброд, Дима, и денег тебе больше никто не даст.
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13.04.2022 17:48 Відповісти
Даун айфонев, ты хоть хромосомой думай, что ты хрюкаешь! А что будет с айфончуком, не твоё свинособачье дело, "Дебил бл#ядь..."
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13.04.2022 17:55 Відповісти
Aifonchik pokazal kto on v samom djele. Ta samaja gopota iz piterskoi podvorotnji, potkuda viljez i Putler. Mda, ... a on zhe njekotoroje vremja v unjivere prepodom bil 😀 Vot tak to - pohozhije ljicnostji pritjagivajetsja.
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13.04.2022 17:57 Відповісти
Все це галіма вистава. ***** тупо карає Медведчука за невиконану роботу, руками своїх агентів в Україні.
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13.04.2022 18:11 Відповісти
после ухода жирика многим на расии не дает покоя его место
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13.04.2022 18:19 Відповісти
атож ядерный удар
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13.04.2022 18:20 Відповісти
Ги! Чмоня - демо-версія надуло щічки і гарчить! Йой, як страшно! Боюсь-боюсь!
І всім боятися!
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13.04.2022 18:25 Відповісти
Судя по высказываниям медведева за последнее время - димка совсем спился.
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13.04.2022 18:45 Відповісти
кремлівський придурок. Власне, у кремлі інакших не водиться...
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13.04.2022 19:40 Відповісти
"Окурок" є**баний!!!
Оглядайся ти ***** на всі 4 сторони,бо тобі лишилося недовго.
Вам пи**зда!!!
І ви це розумієте!!!
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13.04.2022 20:49 Відповісти
истерики признак поражения
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13.04.2022 22:31 Відповісти
грозный фунтик в ярости.
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14.04.2022 04:20 Відповісти
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