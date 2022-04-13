Медведєв погрожує українській владі через затримання Медведчука: Озирайтеся на всі боки і міцно зачиняйте двері

Після арешту народного депутата України та кума президента Росії Віктора Медведчука заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв став відкрито погрожувати українській владі.

Свої погрози Медведєв опублікував у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, "швидко та справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно зачиняти двері на ніч, щоб самим не опинитися серед осіб на обмін", – написав Медведєв.

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Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.