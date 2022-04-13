УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10991 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 750 18
Велика Британія (5334) металургія (1158) росія (63574) санкції (11292) Трасс Елізабет (172)

Велика Британія заборонила імпорт чавуну та сталі з РФ і експорт квантових технологій

рф,чавун

Велика Британія із 14 квітня забороняє імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів.

Про це йдеться у заяві британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Сьогоднішнє оголошення передує ухваленню підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), який забороняє імпорт виробів із чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб: у переліку Медведчук і головний акціонер "Лукойла" Алекперов

Ці нові заходи націлені на ключові джерела доходу для військової машини Путіна та заважають військовим амбіціям Росії", - наголосили в уряді.

"З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо зупинятися в нашій місії зупинити військову машину Путіна", - додала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Боже-бережи королеву...
показати весь коментар
13.04.2022 16:13
+8
Очень показательная новость в плане аналоговнетности.
показати весь коментар
13.04.2022 16:14
+7
Я там навіть людей не бачу. Не те що унітазів.
показати весь коментар
13.04.2022 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже-бережи королеву...
показати весь коментар
13.04.2022 16:13 Відповісти
Очень показательная новость в плане аналоговнетности.
показати весь коментар
13.04.2022 16:14 Відповісти
А тут ще одна - без акумуляторів залишаться:

В России ожидают дефицит литиевого сырья после того, как основные поставщики Чили и Аргентина ушли с российского рынка. При этом в РФ нет промышленной добычи лития.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-ozhidayut-defitsit-litievogo-syrya-1649841160.html/ РБК-Украина .

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - заявил замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторг РФ Владислав Демидов.

По его словам, Китай также страдает от дефицита литиевого сырья.

"По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде", - заявил чиновник.

Он добавил, что из-за отсутствия сырья "очень большая может быть проблема" в обеспечении Россией собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах.
показати весь коментар
13.04.2022 16:24 Відповісти
"А што мишаит дабывать литей врасие?!?!?!"
показати весь коментар
13.04.2022 17:14 Відповісти
А нету
показати весь коментар
13.04.2022 17:35 Відповісти
"А кагжы импартазомищение! Ниужеле нильзя из чугуния сделодь исчо лутшы?! Лифша жы блаху паткавал - истаричиский факт!!!"
показати весь коментар
13.04.2022 17:40 Відповісти
пртвнопга шлеще лугутвлд повзе о мьдатвбв тинвьвдав.
Десь приблизно так.
показати весь коментар
13.04.2022 18:08 Відповісти
Ви би спочатку вивчили різницю між експортом та імпортом, а потім вже б писали.
показати весь коментар
13.04.2022 16:32 Відповісти
Точно, переплутав..(
показати весь коментар
13.04.2022 17:30 Відповісти
Ого, а ***** так сподівався, що його оцифрують і він буде жити вічно...
показати весь коментар
13.04.2022 16:33 Відповісти
Просто в сколково, похоже, хотели развести пуйла на очередной гигараспил в масштабах большого адронного коллайдера и ЛИГО вместе взятых. Ну а что, если оно даже браузером пользоваться не умеет!
показати весь коментар
13.04.2022 17:01 Відповісти
Які квантові технології, там люди унітаза не бачили…
показати весь коментар
13.04.2022 16:41 Відповісти
Я там навіть людей не бачу. Не те що унітазів.
показати весь коментар
13.04.2022 16:52 Відповісти
Кстати, вообще не понятно. Потому что от квантовых компьютеров пока что в мире толку - ноль, не считая фундаментальной науки, посвящённой как раз таки исследованию, как сделать толку больше нуля. Так что на мой субъективный взгляд человека, которого один раз даже лихой ветер занёс на международную конференцию по квантовой информатике, такая британская акция - чисто декоративная.
показати весь коментар
13.04.2022 17:04 Відповісти
Коли відкрили напівпровідники, багато хто не розумів де їх можна буде застосувати, бо лампи вважались вершиною технологічності! Тому не переживайте за квантові комп'ютери - їх час ще настане, ба, навіть невдовзі.
показати весь коментар
13.04.2022 17:24 Відповісти
Что не противоречит тому, что британская акция по непоставке квантовых технологий - декоративная. А вот запрет на чугун и сталь - вполне реальная.

Мой отец в 80х работал в центре управления полётами. Там стояли советские бэсмы, которые жевали перфокарты и в залах с которыми стояли ядовитые порошковые огнетушители. Когда начались perestroyka и glasnost, в цуп завезли компьютеры Хьюлит-Паккард. "После этого я уже не сомневался, что ссср - идиотская страна", говорил мне отец.
показати весь коментар
13.04.2022 17:38 Відповісти
На світ чекає квантовий стрибок, а на московію - кремнієвий: кремнієві ножі, сокири, скребки, кістяні голки, береста і ягель...
показати весь коментар
13.04.2022 17:21 Відповісти
 
 