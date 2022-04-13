Велика Британія заборонила імпорт чавуну та сталі з РФ і експорт квантових технологій
Велика Британія із 14 квітня забороняє імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів.
Про це йдеться у заяві британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Сьогоднішнє оголошення передує ухваленню підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), який забороняє імпорт виробів із чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.
Ці нові заходи націлені на ключові джерела доходу для військової машини Путіна та заважають військовим амбіціям Росії", - наголосили в уряді.
"З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо зупинятися в нашій місії зупинити військову машину Путіна", - додала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
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В России ожидают дефицит литиевого сырья после того, как основные поставщики Чили и Аргентина ушли с российского рынка. При этом в РФ нет промышленной добычи лития.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-ozhidayut-defitsit-litievogo-syrya-1649841160.html/ РБК-Украина .
"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - заявил замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторг РФ Владислав Демидов.
По его словам, Китай также страдает от дефицита литиевого сырья.
"По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде", - заявил чиновник.
Он добавил, что из-за отсутствия сырья "очень большая может быть проблема" в обеспечении Россией собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах.
Десь приблизно так.
Мой отец в 80х работал в центре управления полётами. Там стояли советские бэсмы, которые жевали перфокарты и в залах с которыми стояли ядовитые порошковые огнетушители. Когда начались perestroyka и glasnost, в цуп завезли компьютеры Хьюлит-Паккард. "После этого я уже не сомневался, что ссср - идиотская страна", говорил мне отец.