Пєсков про обмін Медведчука: "Ми не знаємо, чи хоче він участі Росії у вирішенні цієї ситуації"
У Кремлі стверджують, що у кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука нібито не було "закулісних відносин з Росією".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Жодних закулісних відносин з Росією у Медведчука ніколи не було. Щодо обміну, про який із таким запалом заговорили діячі у Києві: він не громадянин Росії і не має відношення до військової операції, він іноземний політичний діяч. Ми не знаємо, чи хоче він участі Росії у вирішенні цієї ситуації", - сказав Пєсков.
Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".
Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.
Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.
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в суде многое может быть полезным.
Зелена влада казала, що закон України забороняє видавати громадян України іншим державам.
Тоді мова йшла про каломойшу.
Бо Путлєр віддав свої вуса Пєскову. З тих пір його так і називають - вуса фюрера.
путлер страшенно ненавидить УКРАЇНУ -тому що колись йому дали хороших кізд*юлей українці, так наваляли шо він всцявся і всрався -от він і затаїв злобу уе*бок касабский
Чи хочаб на 5?
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Слава нації
Смерть москалям
Он нам на...й не нужОн - Письков