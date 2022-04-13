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Медведчук (1694) обмін (1123) Пєсков (1552) росія (63574)

Пєсков про обмін Медведчука: "Ми не знаємо, чи хоче він участі Росії у вирішенні цієї ситуації"

Пєсков про обмін Медведчука:

У Кремлі стверджують, що у кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука нібито не було "закулісних відносин з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Жодних закулісних відносин з Росією у Медведчука ніколи не було. Щодо обміну, про який із таким запалом заговорили діячі у Києві: він не громадянин Росії і не має відношення до військової операції, він іноземний політичний діяч. Ми не знаємо, чи хоче він участі Росії у вирішенні цієї ситуації", - сказав Пєсков.

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Як повідомлялося, у вівторок увечері у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Вона супроводжувалася текстом "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом".

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив, що операцію із затримання Медведчука було проведено за дорученням Зеленського.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.

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Топ коментарі
+18
Який обмін?
Зелена влада казала, що закон України забороняє видавати громадян України іншим державам.
Тоді мова йшла про каломойшу.
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13.04.2022 16:20
+17
Посягательство на Конституцию - пожизненный срок.
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13.04.2022 16:17
+16
навіть паРаша те чмо відмовляється приймати...
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13.04.2022 16:18
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Посягательство на Конституцию - пожизненный срок.
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13.04.2022 16:17 Відповісти
русские своих не бросают
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13.04.2022 16:17 Відповісти
Аж бегом бросают …
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13.04.2022 16:21 Відповісти
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13.04.2022 16:21 Відповісти
фейк для розумово відсталих кацапів.
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13.04.2022 16:29 Відповісти
навіть паРаша те чмо відмовляється приймати...
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13.04.2022 16:18 Відповісти
онтамнет попав по повній
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13.04.2022 16:23 Відповісти
Продовжу вашу думку, схоже, що він УЖЕ обміняний, тільки навпаки, його нам видала росія як нашого військового, при останньому обміні! Цю гіпотезу підтверджує військовий одяг Медведчука. Фото зроблене раніше, опублікували тільки зараз.
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13.04.2022 16:27 Відповісти
Ты наверное сейчас сидишь в теплом месте, и тебе всё равно на тех людей которые защищают твоё теплое место, а они защищая тебя попали в плен, и их семьи хотят увидеть своих защитников дома.
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13.04.2022 16:39 Відповісти
Тобто на вашу думку, це я організовую непрозорі обміни??? А хто Ваш сусід по палаті, Наполеон?
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13.04.2022 16:46 Відповісти
Хм... так, а хєрченко теж не був громадянином параші, але ж з яким задоволенням кацапсини його поміняли...
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13.04.2022 16:20 Відповісти
для Гааги то что нужно....
в суде многое может быть полезным.
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13.04.2022 16:20 Відповісти
Який обмін?
Зелена влада казала, що закон України забороняє видавати громадян України іншим державам.
Тоді мова йшла про каломойшу.
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13.04.2022 16:20 Відповісти
если только он сам не захочет
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13.04.2022 16:47 Відповісти
а хто ж його запитає? по кускам переправити в кремль
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13.04.2022 16:48 Відповісти
писок стиснув і не заважай ЗСУ ваньков жмурити.
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13.04.2022 16:22 Відповісти
Оказался витя даже куму не нужен.
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13.04.2022 16:22 Відповісти
Эх, что за кума, что под кумом не была, раз под кумом не была значит не кума? Это я про ксюху мраченко. шо мердтвердчук, что *****, два ссаных имотента куколда
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13.04.2022 16:25 Відповісти
Піськов, так і кажи: мертвейчук здав всю нашу шоблу. Його й на налигачі до кордону кацапії не притягнеш, воно рогами і копитами впиратись буде, тільки б до братішек, у яких лярди зкомуніздив, не повертатись. Там зараз оксанку роззувати будуть до паломниці.
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13.04.2022 16:22 Відповісти
за вбивство Стуса, мудачук має пожиттєво сидіти у в'язниці. А видача його парашії буде означати поразку справедливості. Хоч я не здивуюся, якщо виявиться, що є якийсь договорняк між рашистами і кацапськими повіями із банкової з метою легалізувати видачу мудачука
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13.04.2022 16:22 Відповісти
Якщо медвечука обміняють - народ не пробачить владі Зе цього!!!
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13.04.2022 19:04 Відповісти
Повертати його за поребрик по частинах. Після правого вуха, можливо, нададуть йому громадянство.
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13.04.2022 16:23 Відповісти
Перепрошую за садистські нахили. Сам себе не впізнаю.
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13.04.2022 16:24 Відповісти
Почему не обменять всех депутатов, наверно так можно? Похер что у него украинский паспорт?
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13.04.2022 16:24 Відповісти
Главное вовремя спетлять **** еще та, но без лишней хромосомы
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13.04.2022 16:28 Відповісти
це підар десь сидить в засаді... при виявленні повз не проходити...
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13.04.2022 16:31 Відповісти
еще бы курву Марченко до кучу
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13.04.2022 16:25 Відповісти
Нє, ***** не віддасть, каже знатая сосулька
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13.04.2022 16:33 Відповісти
Чому у Гітлера були вуса а у Путлєра - немає?

Бо Путлєр віддав свої вуса Пєскову. З тих пір його так і називають - вуса фюрера.
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13.04.2022 16:26 Відповісти
гітлер ненавидів евреев за те що його не прийняли до художньої школи у Відні
путлер страшенно ненавидить УКРАЇНУ -тому що колись йому дали хороших кізд*юлей українці, так наваляли шо він всцявся і всрався -от він і затаїв злобу уе*бок касабский
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13.04.2022 16:51 Відповісти
Письков, сдавайся!
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13.04.2022 16:26 Відповісти
А можна виміняти Мертвечука на десяток Міг-29 чи СУ-34?
Чи хочаб на 5?
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13.04.2022 16:26 Відповісти
Можна якщо видати коломойского до США.
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13.04.2022 16:38 Відповісти
Песков издевается с агента Соколовского =)
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13.04.2022 16:27 Відповісти
Спікся мертвячук...відпрацьований матеріал, як після сексу ..г..!
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 16:28 Відповісти
пресуху в міжнародному форматі за участю рт/скудобєєвой, ху@лораб?
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13.04.2022 16:30 Відповісти
Як не дивно, піськов все чітко сказав, і наші "міняльники" тепер як обісрані. В Зе постійно якесь меншовартісне нав'язливе бажання замутити щось спільне з москвою - якщо не зустрічі, то перемовини або якісь мутні обміни із загляданням в очі та інші отвори. Мабуть так довго скакав по запарєбрікових сценах, що це вже в крові на рівні безумовного рефлексу.
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13.04.2022 16:34 Відповісти
Зеленский поставил всё. И он так залгянул в глаза ,что у ***** очко сжалось. А сидя в теплом месте хорошо размышлять что кому делать. И не рассказывай что делать иначе тебе скажут куда идти, а это вслед за российским кораблем
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13.04.2022 16:44 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте притрушений? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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13.04.2022 17:17 Відповісти
Так і сказав: вкуй він нам нада)
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13.04.2022 16:35 Відповісти
Ти ба, і в нас він іноземний політичний "діяч".
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13.04.2022 16:35 Відповісти
Как там бабка говорила про интернет?
Он нам на...й не нужОн - Письков
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13.04.2022 16:38 Відповісти
Щось вся ця історія нагадує діло з судєю Чаусом, будут тягать поки вигідно, або приплисти туди ще Порошенка, а не вийде кинуть десь в кущах в одних трусах
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13.04.2022 16:39 Відповісти
медведчук це черговий хайп замішаний на хуцпі, єдине для чого він потрібен, це прив"язати його до Порошенка.
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13.04.2022 16:41 Відповісти
Ты неадекват сейчас война идёт и нахрен нужен кому политический труп Порошенко
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13.04.2022 16:49 Відповісти
<******* предложит обменять себя на кума.
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13.04.2022 16:42 Відповісти
мавр сделал своё дело мавр может идти *****
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13.04.2022 16:47 Відповісти
Нет мест в пакете на луну.
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13.04.2022 16:49 Відповісти
Нравится не нравится - сменяем на красавицу (из ВСУ)
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13.04.2022 16:56 Відповісти
На нет и суда нет
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13.04.2022 16:57 Відповісти
Сам заголовок заметки как то по дебільному составлен. Ребята, "будьте тщательней".
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13.04.2022 16:59 Відповісти
Кума телефонувала куму-*****,що вона вже ківою.
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13.04.2022 16:59 Відповісти
Цемах 2.0
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13.04.2022 17:34 Відповісти
Міняти тільки на кума.
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13.04.2022 17:40 Відповісти
рузге сваих не бросають!!!))))
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13.04.2022 19:19 Відповісти
В лоб - при попытке нападения. В затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Оружие применено правомерно.
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13.04.2022 20:05 Відповісти
проваленный агент соколовский шефу не нужен.
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14.04.2022 04:18 Відповісти
 
 