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Катинь (6) Польща (8255) Моравецький Матеуш (369)

Моравецький: Росіяни вбивають українців зараз так, як у 1940 році вбивали поляків у Катині

катинь

Росія хоче приховати злочини геноциду проти українців і перейти до нормальних відносин зі світом, але світ на це ніколи не піде. Сьогодні росіяни вбивають українців так, як в 1940 році радянські злочинці це робили з поляками у Катині (РФ).

На цьому в день пам’яті жертв Катинського злочину наголосив у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми знаємо, що вбивці хочуть вдавати, що нічого не сталося, робити вигляд, що можливе повернення до business as usual: "ви лиш забудьте про цих кілька випадкових смертей". Ні, це – тортури, це - смерть, це - ями смерті, такі як в 1940 році нашим героям викопали радянські злочинці", - заявив Моравецький.

Він наголосив, що зараз російські воєнні злочинці роблять в Україні те саме, що й 80 років тому. Відтак світ не може цього не помічати, бо дорого за це заплатить.

Читайте: "Будинок російських шпигунів" у Варшаві передадуть Україні

"Польща закликає пам’ятати про наші жертви, а також засудити те, що сьогодні відбувається в Україні. Тому Польща закликає створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні, і ми не заспокоїмося, поки не запанує справедливість", - підкреслив глава польського уряду.

13 квітня 1943 року німці оприлюднили інформацію про виявлення в Катині масових поховань польських офіцерів, вбитих підрозділами НКВС за рішенням політбюро КПРС. Навесні 1940 року було розстріляно понад 21 тисячу польських офіцерів. У СРСР заперечували причетність НКВС до розстрілу поляків, це було визнано аж у квітні 1990 року.

З 2008 року в Польщі 13 квітня щороку відзначають день пам’яті жертв Катинської трагедії.

Також читайте: Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства

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Топ коментарі
+15
80 лет прошло, но методы НКВД-КГБ-ФСБ не изменились, т.к. эти люди ни когда не хотели меняться. Изменилось лишь то, что методы фиксации преступлений, технически стали более модернизированы, что ускоряет время предъявления обвинения, т.е. не через 60 лет, а через 2-3 года, пока еще живы палачи.....
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13.04.2022 16:43
+4
Точно, Matuszek, "горбатого" московита - только могила исправит.
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13.04.2022 16:46
+3
Друзі України і так знають що там накоїли рашисти.
Макарона туди потрібно везти, Ле Пен, та інших лояльних до пуйла.
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13.04.2022 16:46
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...а між ними біга третій

бєларусскій здичавілий дєсант
чекає НАТО в лісі під укркордоном
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13.04.2022 16:41 Відповісти
Чекав, там же у відео сказано, що вже валять нафіг від кордону.
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13.04.2022 16:46 Відповісти
80 лет прошло, но методы НКВД-КГБ-ФСБ не изменились, т.к. эти люди ни когда не хотели меняться. Изменилось лишь то, что методы фиксации преступлений, технически стали более модернизированы, что ускоряет время предъявления обвинения, т.е. не через 60 лет, а через 2-3 года, пока еще живы палачи.....
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13.04.2022 16:43 Відповісти
Точно, Matuszek, "горбатого" московита - только могила исправит.
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13.04.2022 16:46 Відповісти
Друзі України і так знають що там накоїли рашисти.
Макарона туди потрібно везти, Ле Пен, та інших лояльних до пуйла.
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13.04.2022 16:46 Відповісти
брехливі кацапи
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13.04.2022 16:51 Відповісти
https://youtube.com/shorts/mEROcSDuTtc?feature=share
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13.04.2022 18:22 Відповісти
паралелі добро проглядаються
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13.04.2022 17:01 Відповісти
Імперію Зла потрібно знищити незалежно від ціни цього для цивілізованого людства. Кацапи стали поперек горла всьому демократичному світу. Далі цього терпіти не можна. І не треба забувати, що за спиною кацапів стоїть хитрожопий китай зі своїм інтересом. Без мовчазної підтримки китаю ***** ще сім разів подумав би чи варто на когось нападити. Але мости спалені. У нас вибору немає, бо на кону саме наше право на фізичне існування. Тому смерть Імперії Зла, смерть *****!
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13.04.2022 18:43 Відповісти
Працюють нащадки радянських злочинців.
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13.04.2022 19:06 Відповісти
 
 