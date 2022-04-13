Ле Пен обіцяє в разі перемоги вивести Францію з військового командування НАТО
Кандидатка на посаду президента Франції Марін Ле Пен обіцяє, що в разі її перемоги країна вийде з військового командування НАТО, але при цьому залишиться в Альянсі.
Про це вона заявила 13 квітня на пресконференції в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delo.ua.
"Я хочу, щоб Франція покинула об'єднане військове командування НАТО. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО або європейському командуванню. Франція має повернутися до статусу в альянсі, який мала з 1966 по 2009 роки", - сказала Марін Ле Пен.
Франція є одним з 12 членів-засновників НАТО. У 1966 році вона вийшла з об’єднаного військового командування Альянсу, але як і раніше, залишалася частиною колективної оборони НАТО. 2009 року Париж оголосив про повернення до повноправної участі у військових структурах НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Не потрібно панікувати.
Святе місце пустим не буває.....
2.Так же как и москалей боится весь мир (с) Тут частично Вы правы , но мы то не боимся , полтора месяца войны это наглядно показали. И намечается тенденция , что даже перестраховщики из Европы все меньше боятся русню. Поставки вооружения Украине - наглядное тому подтверждение.
штурм Басітілії 2 - безмозглий як і перший.
Не переживайте - то тільки звуки з прорашкованської дупи, профінансованої рашею.
Если кого-то из НАТО будут пи%дить то мы не при делах, а если нас то спасите-помогите.
Если я правильно понял
Посмотрим куда стёк её рейтинг.
"В 2014 году "Национальный фронт" получил кредиты от российских банков на сумму 11 млн евро (9,4 млн фунтов). Один из кредитов - на 9 млн евро - был выделен небольшим "Первым чешско-российским банком", имеющим связи с Кремлем." https://www.bbc.com/russian/features-39556300
Баба Яга - Кощей сделай мне ребеночка
- Ты что старая, у меня одно яйцо и то за три девять з6емель.
Яга - Горыныч сделай мне ребеночка
- Ты думаешь, что если у меня три головы то и х.. у меня тоже три - чем-то надо жертвовать...
Яга - Леший сделай мне ребеночка
- ***.. кроме шерсти ничего не подымается.
- Франция войдет в таможенный союз и ОДКБ!
- Франция выйдет из НАТО!
- Франция купит весь газ и нефть у России!
Звичайно не нам з нашим нікчемним ЗЄ французам дорікати щодо їх вибору, але я сподіваюся, що це буде хоча б не ЛєПенша.
Надіюсь що французи зроблять правильний вибір і коли ж .
Бензін і газ для них має велике значення …
Так, що це теж свого роду рулетка може повезти а може і ні, на то він і МЗС розрулять , а ти "помалеівай" так точно