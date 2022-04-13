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вибори (6591) НАТО (6207) Франція (2902) Марін Ле Пен (63)

Ле Пен обіцяє в разі перемоги вивести Францію з військового командування НАТО

ле,пен

Кандидатка на посаду президента Франції Марін Ле Пен обіцяє, що в разі її перемоги країна вийде з військового командування НАТО, але при цьому залишиться в Альянсі.

Про це вона заявила 13 квітня на пресконференції в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delo.ua.

"Я хочу, щоб Франція покинула об'єднане військове командування НАТО. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО або європейському командуванню. Франція має повернутися до статусу в альянсі, який мала з 1966 по 2009 роки", - сказала Марін Ле Пен.

Франція є одним з 12 членів-засновників НАТО. У 1966 році вона вийшла з об’єднаного військового командування Альянсу, але як і раніше, залишалася частиною колективної оборони НАТО. 2009 року Париж оголосив про повернення до повноправної участі у військових структурах НАТО.

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Топ коментарі
+50
Навіть нікчема макрон і то в рази кращій ніж ці нацистська шльондра!
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13.04.2022 16:56
+38
Правільна-і завєсті в одкб...
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13.04.2022 16:56
+37
Тебе ппц, дура.
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13.04.2022 16:56
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Тебе ппц, дура.
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13.04.2022 16:56 Відповісти
Навіть нікчема макрон і то в рази кращій ніж ці нацистська шльондра!
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13.04.2022 16:56 Відповісти
НАТО показало себе як інвалід в черговий раз. Можливо і краще, якщо НАТО переформується, чи переорганізується, чи взагалі на його місці виникне новий військовий союз сильних країн.
Не потрібно панікувати.
Святе місце пустим не буває.....
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13.04.2022 17:04 Відповісти
А почему НАТО "инвалид"? И почему "в очередной раз"?
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13.04.2022 17:12 Відповісти
Бо треба вчити історію.
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13.04.2022 17:30 Відповісти
Надо спортом заниматься. Говорят помогает от "клаводрочерства".
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13.04.2022 17:35 Відповісти
То займись.
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13.04.2022 17:37 Відповісти
Французький уряд послідовно дорікав, що командування силами НАТО постійно переходить «від рук» Великої Британії «до рук» США і навпаки. Французький вплив на структуру вгасав, і ,як наслідок, у лютому 1966 року генерал Шарль де Голль заявив, що враховуючи зміну світового порядку, його країна виходить з Альянсу. З цього моменту стосунки між Альянсом і Францією були доволі напруженими. Лише у 2009 році після 42-річної перерви Франція повернулася до лав військового союзу[
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13.04.2022 17:31 Відповісти
Нет не показало
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13.04.2022 18:32 Відповісти
Правільна-і завєсті в одкб...
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13.04.2022 16:56 Відповісти
И аленевода главнокомандующим на пол ставки взять.
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13.04.2022 16:58 Відповісти
Гастролі мулен руж в усть-залуінскє станут явью...
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13.04.2022 17:01 Відповісти
И выйти из ес и вступить в таежный союз
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13.04.2022 17:12 Відповісти
***** активізувався, ще Орбан підтягниться.
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13.04.2022 16:56 Відповісти
НАТО , берегите Украину вместо этих-горе вояк.
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13.04.2022 16:57 Відповісти
Горе не горе, но Франция это военная элита Нато. Армия Сша и ядерный потенциал тех же Штатов, Британии и Франции и есть по сути военная защита всего блока.
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13.04.2022 17:08 Відповісти
Прямо элита? Вы военный эксперт-международник? Ядерное оружие есть и у Пакистана и у Северной Кореи , но я что-то не припоминаю особых военных успехов этих стран, как и Франции . Ядерное оружие США есть в Германии, Италии, Нидерландах , Турции, Бельгии плюс Великобритания. рашка просто будет уничтожена и без "элитной" Франции в случае использования ЯО ( не дай Бог)
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13.04.2022 17:20 Відповісти
Нуну, а почему же Корею никто не трогает?) И знаешь что бы с ней было не будь у нее ядерного оружия? Франция один из лидеров мира по количеству ядерных зарядов и имеет весомую роль в мировом порядке именно из-за этого. Так же как и москалей боится весь мир, не по причине множества обоссышей вояк и заржавелых танков.
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13.04.2022 17:24 Відповісти
1. почему же Корею никто не трогает? (с) А кому она нужна? Вы там были? А я был пару раз. Там полнейший дурдом и нищета , просто поесть досыта - это мечта большинства населения. Ни ресурсов , ни технологий , ни агросектора . Ничего. Полный ноль.
2.Так же как и москалей боится весь мир (с) Тут частично Вы правы , но мы то не боимся , полтора месяца войны это наглядно показали. И намечается тенденция , что даже перестраховщики из Европы все меньше боятся русню. Поставки вооружения Украине - наглядное тому подтверждение.
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13.04.2022 17:42 Відповісти
Да в Корее нищета ибо там народ зомбированные роботы, которые не понимают что может быть по другому. Они всецело за Ына и его царство. А вот небудь у них ядерного оружия, причем в огромных масштабах, то давно Южная Корея с помощью запада сбросила бы тот коммунистический и варварский режим, которому не место в цивилизованном мире. Москали *******, их не стоит недооценивать, эти твари могут кино-апокалипсисы сделать явью и потому с ними на открытый конфликт другие ядерные державы не пойдут и боятся ядерного кошмара вполне обосновано, ибо в цивилизованном мире жизнь ценится превыше всего, а в отсталой свинособакии ,индии, и комуняцких китае с северной кореей она них неценится, потому они и очень опасны. Ну а мы боремся ибо у нас нет выбора,на кону наше существование, а так понятно никто нехотел войны и стольких жертв наших людей. Ну а про Францию...я не эксперт, ненадо острить то, я говорю что есть, Франция топ держава и одна из ведущих сил Нато, благодаря ядерному арсеналу впервую очередь, потому их не выпрет США да и нам они нужны как союзники)
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Ставлю лайк Вашему последнему посту и прекратим наши споры )
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13.04.2022 18:24 Відповісти
Ну и что бы было с Северной Кореей без ЯО? Наверное тоже самое, что было с ней с 1948 по 2005г. То есть ничего нового.
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13.04.2022 19:16 Відповісти
горе негоре , но но в случай победы ( не дай Бог !! ) эта путлеровская марионетка уже обещала блокировать все эмбарго на поставки нефти и газа из парашки , над чем щас работает админ Байдена !!
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13.04.2022 17:21 Відповісти
даже немцам будет проблематично блокировать эмбарго на поставки нефти и газа из мордора а для лягушатников это просто нериально без поддержки германии
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13.04.2022 21:36 Відповісти
Еліта за рахунок іноземного легіону? А решту Лє Пен відправить на стажування по швабрах і пляшках?
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13.04.2022 17:26 Відповісти
Нет ниодного шанса на ее победу, чего вы так беспокоитесь?)
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13.04.2022 17:28 Відповісти
Губу розкатала ,дурепа. Ніхто,вас незахщатиме
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13.04.2022 16:57 Відповісти
Дурепа в черговий раз пролетить на виборах. Пролетить як фанера над Парижем.
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13.04.2022 17:05 Відповісти
Не факт, у нее с макроном примерно 50/50
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13.04.2022 18:57 Відповісти
факт 100500%
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13.04.2022 22:56 Відповісти
Це хробаки кремлівського ***** в тілі Франції!
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13.04.2022 16:58 Відповісти
ле пен - франзуський трамп...
штурм Басітілії 2 - безмозглий як і перший.
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13.04.2022 16:58 Відповісти
Не напружуйся, Маринко. Ніколи тобі не бути в Президентах. То велике табу для Франції.
Не переживайте - то тільки звуки з прорашкованської дупи, профінансованої рашею.
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13.04.2022 16:58 Відповісти
Отличная пзиция
Если кого-то из НАТО будут пи%дить то мы не при делах, а если нас то спасите-помогите.
Если я правильно понял
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13.04.2022 16:59 Відповісти
Вона про це
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13.04.2022 17:01 Відповісти
А она точно Ле Пен, в не Левенштэйн?
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13.04.2022 17:12 Відповісти
Это как то поможет стать президентом❓Она наверно не в курсе мировых новостей . Сейчас другой тренд мог бы добавить голосов
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13.04.2022 16:59 Відповісти
Осбливий путть,в нікуди
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13.04.2022 17:00 Відповісти
Нам повезло, что она такая отпетая дура.
Посмотрим куда стёк её рейтинг.
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13.04.2022 17:00 Відповісти
Дешевий популізм
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13.04.2022 17:02 Відповісти
Ні, дешевий дебілізм.
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13.04.2022 17:03 Відповісти
надіємось, що не виграє вибори. Втім, обітцяти можна щозавгодно, однак не все виконується.
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13.04.2022 17:02 Відповісти
... доведено Зе .
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13.04.2022 17:10 Відповісти
Якась дурна баба. І страшна
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13.04.2022 17:02 Відповісти
Хранцузька курва....
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13.04.2022 17:06 Відповісти
Французские спецслужбы должны проверить ее на предмет финансированя россией.
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13.04.2022 17:04 Відповісти
есть вероятность выйти на себя
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13.04.2022 17:12 Відповісти
хм. а, шо там проверять?! это давно известно:

"В 2014 году "Национальный фронт" получил кредиты от российских банков на сумму 11 млн евро (9,4 млн фунтов). Один из кредитов - на 9 млн евро - был выделен небольшим "Первым чешско-российским банком", имеющим связи с Кремлем." https://www.bbc.com/russian/features-39556300
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13.04.2022 17:50 Відповісти
Хоспаді, вона вивести путіньску сосиску з свого рта не може, а вже зібралася цілу Францію виводити з НАТО...
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13.04.2022 17:04 Відповісти
Вроде ж ее в тюрьму садили. Зачем выпустили? Ну нормально же всё было!
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13.04.2022 17:04 Відповісти
Лавры де Голля покоя не дают.
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13.04.2022 17:05 Відповісти
ватная шмара-провокаторша
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13.04.2022 17:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2c3pqKrh1TA Mireille Mathieu - Une femme amoureuse (1981)
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13.04.2022 17:06 Відповісти
ле пенюха, хайль! - і поручь з ціею жінкою не стойяла..
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13.04.2022 17:10 Відповісти
Показательный миньет путину
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13.04.2022 17:07 Відповісти
Де там те тупориле бидло, що гнало на Макрона, це ваш кандидат?
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13.04.2022 17:08 Відповісти
Навіщо ці напівміри, нехай заодно пообіцяє вийти з ЄС, дурепа...
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13.04.2022 17:09 Відповісти
Бурятский ху... на эту мадмуазэль (в самых ее сладострасных снах) не пошелевится.

Баба Яга - Кощей сделай мне ребеночка
- Ты что старая, у меня одно яйцо и то за три девять з6емель.
Яга - Горыныч сделай мне ребеночка
- Ты думаешь, что если у меня три головы то и х.. у меня тоже три - чем-то надо жертвовать...
Яга - Леший сделай мне ребеночка
- ***.. кроме шерсти ничего не подымается.
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13.04.2022 17:09 Відповісти
ну, на месте французов логично было бы вписать в конституцию выход и вступление в НАТО каждые 30 лет. Это бы упростило им политический выбор.
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13.04.2022 17:12 Відповісти
********** підстилка, ця - Ле Пен.
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13.04.2022 17:13 Відповісти
Тобто, коли нападуть на Францію тоді НАТО повинно її захищати, а якщо потрібно відправити війська згідно вимог командування НАТО, то ідіть ви нахер
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13.04.2022 17:14 Відповісти
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13.04.2022 17:22 Відповісти
Усе, що треба знати про якість НАТО...
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13.04.2022 17:25 Відповісти
Уявила, що вона де Голль.
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13.04.2022 17:30 Відповісти
Та пусть нявкает, все равно второй тур продует.
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13.04.2022 17:41 Відповісти
Может ее внучка на ДР пожелала, чтобы бабушка хоть на день перестала врать (Лжец Лжец).
- Франция войдет в таможенный союз и ОДКБ!
- Франция выйдет из НАТО!
- Франция купит весь газ и нефть у России!
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13.04.2022 17:44 Відповісти
а потом французы будут удивляться созданию "французской народной республики"
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13.04.2022 17:45 Відповісти
Навіть макарон краще цієї ***** путінської...
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13.04.2022 17:47 Відповісти
********** проблядь чтоб ты сдохла!
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13.04.2022 18:00 Відповісти
А чого так дрібненько? Одразу в Тайожний союз та ОДКБ.

Звичайно не нам з нашим нікчемним ЗЄ французам дорікати щодо їх вибору, але я сподіваюся, що це буде хоча б не ЛєПенша.
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13.04.2022 18:02 Відповісти
******* створіння.
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13.04.2022 18:15 Відповісти
вся ця свістоплаяска почалася 1943 року. Тоді де Голль переписав політику на Вільну Францію, а не згідних ..... Жабоїди мали безліч колоній, Рузвельт запропонував Де Голлю підписати Атлантичну Хартію (світ без колоній) де Голль категорично ні, Після звільнення Парижа в 1944 році, де Голль організував парад визволителів. А потім у відповідь Рузвельту підписав із Сталіним договір про дружбу. НАТО і Франція були без де Голля. Прогнали жабоїдів із всіх колоній, останньою був Алжир. Тоді Гусак послав НАТО на три букви і погнав в СРСР. Їх бувший примус теж входить до Газпрому
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13.04.2022 18:38 Відповісти
Путін вміє маніпулювати … Вона попалася на його чари.
Надіюсь що французи зроблять правильний вибір і коли ж .
Бензін і газ для них має велике значення …
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13.04.2022 18:46 Відповісти
І це в серці Європи , задумайтесь в який буремний час ми живемо
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13.04.2022 19:01 Відповісти
В этой ситуации првительству Украины следует помалкивать и не поддерживать никого из кандидатов до самой победы на выборах. Уже один раз обделались когда Трамп пришел вместо Хилари. Не нужно наступать на грабли второй раз. Как бы кто не любил Ле Пен но если она выиграет с ней прийдется договариваться. Хотя судя по последним действиям в отношении Германии Украинский МИД берет уроки гоп дипломатии у Лаврова.
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13.04.2022 19:04 Відповісти
Якщо "памалківать" , а виграє Макрон -то буде негарно...
Так, що це теж свого роду рулетка може повезти а може і ні, на то він і МЗС розрулять , а ти "помалеівай" так точно
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13.04.2022 20:34 Відповісти
На Западе вмешательство в выборы не очень приветствуют. Это как раз будет очень некрасиво. Выиграет Макрон тогда шампанское и поздравления. Нельзя этого делать до выборов, это очень плохо.
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13.04.2022 20:44 Відповісти
Для не будущего президента …такие мечтания возможны…
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13.04.2022 19:06 Відповісти
прекрасно географически сидеть в середине европы и вый...обываться...я бы хотел послушать этот бредю...если б хотяб эти жабоеды были следующими после Украины (Польша, Литва и т.д...) шоб вони ***** тогда говорили...такие люди далеко не просто моральные уроды...
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13.04.2022 21:10 Відповісти
Цікаво, французи хочуть Бучу у себе вдома? Чому вони не посадять цю лярву, або не віддадуть рашистським опаришам? Нехай задовольняє їх безпосередньо! Може так хоч одну українську жінку зможуть зберегти від позазвірячого орківського згвалтування..
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13.04.2022 23:29 Відповісти
 
 