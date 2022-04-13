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Новини Війна
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армія рф (16180) Маріуполь (3205) ОБСЄ (3480) росія (63574) Карпентер (86) воєнні злочини (1801)

Експерти ОБСЄ визнали обстріл театру і пологового будинку в Маріуполі воєнними злочинами, вчиненими Росією

маріуполь

Росія порушила міжнародне гуманітарне право в Україні, умисно атакуючи цивільне населення, а напади на пологовий будинок і драматичний театр в Маріуполі взагалі можна кваліфікувати як воєнні злочини.

До такого висновку дійшла незалежна місія ОБСЄ, до складу якої увійшли юристи Вольфганг Бенедек, Марко Сассолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У доповіді сказано, що незалежні експерти отримали правдиві докази про те, що порушення базових прав людини (право на життя, заборона катувань та інших нелюдських і принизливих видів поводження й покарань) здійснювалися в основному на території України, що знаходилася під контролем Росії.

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"У цілому звіт документує перелік нелюдської поведінки, яку демонстрували російські війська в України. Сюди входять докази нападів на цивільне населення, обстрілів медичних закладів, зґвалтувань, мародерства й примусової депортації цивільних осіб до Росії", – прокоментував доповідь ОБСЄ представник США Майкл Карпентер.

Доповідь, що стала результатом тритижневої роботи незалежних експертів, складається зі 110 сторінок, на яких детально описуються звірства росіян. Звіт охоплює перший місяць війни в Україні – з 24 лютого до 1 квітня, а отже у ній ще немає інформації про Бучу й інші населені пункти Київської області.

Експерти ОБСЄ визнали, що порушення були й з української сторони, але те, що робили росіяни, – набагато гірше за характером і масштабами. Більшість порушень з української сторони стосується поводження з полоненими росіянами.

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ОБСЄ дало про себе знати?!
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13.04.2022 17:03 Відповісти
https://suspilne.media/228333-obse-ne-vvazae-bilorus-ucasniceu-vijni-v-ukraini-dopovid/ ОБСЄ не вважає Білорусь учасницею війни в Україні - доповідь
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13.04.2022 17:12 Відповісти
Коли ОБСЄ прозріє, то вони не знатимуть де брати совість, час та терпіння зафіксувати те, що відбулося до сьогоднішнього дня.
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13.04.2022 17:24 Відповісти
порушення з української сторони?

як вони собі уявляють бойові дії,
підняти руки і здатися чи як той жабоїд надзвонювати по тел і все
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13.04.2022 17:57 Відповісти
ну всё, теперь всем погибшим и раненым станет значительно легче, это же целое обсе согласилось, что их действительно убили или ранили
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13.04.2022 18:32 Відповісти
 
 