Експерти ОБСЄ визнали обстріл театру і пологового будинку в Маріуполі воєнними злочинами, вчиненими Росією

Росія порушила міжнародне гуманітарне право в Україні, умисно атакуючи цивільне населення, а напади на пологовий будинок і драматичний театр в Маріуполі взагалі можна кваліфікувати як воєнні злочини.

До такого висновку дійшла незалежна місія ОБСЄ, до складу якої увійшли юристи Вольфганг Бенедек, Марко Сассолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У доповіді сказано, що незалежні експерти отримали правдиві докази про те, що порушення базових прав людини (право на життя, заборона катувань та інших нелюдських і принизливих видів поводження й покарань) здійснювалися в основному на території України, що знаходилася під контролем Росії.

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"У цілому звіт документує перелік нелюдської поведінки, яку демонстрували російські війська в України. Сюди входять докази нападів на цивільне населення, обстрілів медичних закладів, зґвалтувань, мародерства й примусової депортації цивільних осіб до Росії", – прокоментував доповідь ОБСЄ представник США Майкл Карпентер.

Доповідь, що стала результатом тритижневої роботи незалежних експертів, складається зі 110 сторінок, на яких детально описуються звірства росіян. Звіт охоплює перший місяць війни в Україні – з 24 лютого до 1 квітня, а отже у ній ще немає інформації про Бучу й інші населені пункти Київської області.

Експерти ОБСЄ визнали, що порушення були й з української сторони, але те, що робили росіяни, – набагато гірше за характером і масштабами. Більшість порушень з української сторони стосується поводження з полоненими росіянами.