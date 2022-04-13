Ми вже перейшли від оборонної стратегії до наступальних операцій у РФ, - Федоров про мобілізацію української кіберспільноти

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ІТ-спільнота об'єдналося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю головному редактору "ГОРДОНу" Олесі Бацман розповів віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Відбулася неймовірна синхронізація, об'єднання усієї кіберспільноти та IT-компаній. Останні три роки з моменту створення Міністерства цифрової трансформації ми концентрувалися на захисті від російських кібератак і на створенні продуктів. Ми не думали, щоб атакувати, як вони, які фінансувалися спецслужбами тощо", – пояснив Федоров.

Він наголосив, що коли російські танки увійшли на територію України, все змінилося.

"Від запуску нових продуктів і сервісів ми перейшли до наступальної стратегії. Сьогодні десятки баз даних РФ зламані, персональні дані мешканців РФ є у доступі. Багато компаній, які займаються захистом, просто вийшли з території РФ", – додав міністр.

За його словами, кіберспільнота України сьогодні мобілізована і робить все, щоб росіяни "не піднімали просто голову". У такому режимі IT-фахівці працюватимуть до закінчення війни.

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