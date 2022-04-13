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IT-індустрія (337) кібербезпека (1139) Федоров Михайло (849)

Ми вже перейшли від оборонної стратегії до наступальних операцій у РФ, - Федоров про мобілізацію української кіберспільноти

кібер

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ІТ-спільнота об'єдналося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю головному редактору "ГОРДОНу" Олесі Бацман розповів віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Відбулася неймовірна синхронізація, об'єднання усієї кіберспільноти та IT-компаній. Останні три роки з моменту створення Міністерства цифрової трансформації ми концентрувалися на захисті від російських кібератак і на створенні продуктів. Ми не думали, щоб атакувати, як вони, які фінансувалися спецслужбами тощо", – пояснив Федоров.

Він наголосив, що коли російські танки увійшли на територію України, все змінилося.

"Від запуску нових продуктів і сервісів ми перейшли до наступальної стратегії. Сьогодні десятки баз даних РФ зламані, персональні дані мешканців РФ є у доступі. Багато компаній, які займаються захистом, просто вийшли з території РФ", – додав міністр.

За його словами, кіберспільнота України сьогодні мобілізована і робить все, щоб росіяни "не піднімали просто голову". У такому режимі IT-фахівці працюватимуть до закінчення війни.

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КАЦАПМ ***** И В ИНТЕРНЕТЕ И В РЕАЛЕ !!!!
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13.04.2022 17:09 Відповісти
Вот только *****, по-моему, слишком позитивное понятие в значении конец, крышка, жопа и даже ******.
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13.04.2022 17:21 Відповісти
Покладіть їх зв'язок з супутниками глонас,вони використовують їх з військовою метою.
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13.04.2022 17:13 Відповісти
Ще треба покласти "российскую железную дорогу"!
Терміново!
По РЖД зараз йде перекидання військ на східний напрямок.
Там явно є якісь програми управління рухом потягів.
Давайте хлопці, придумайте щось!
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13.04.2022 17:20 Відповісти
Не знаю куда и во что он наступает, но пока в Украине активно пользуются вайбером и телеграмом (коммерческие, госструктуры и военные), вопрос кибербезопасности под большим сомнением.
Это при наличии Signal и прочих альтернатив.
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13.04.2022 17:46 Відповісти
Бази даних - це, звісно, добре, але якщо б можна було зробити так, щоб у кацапні були багатотисячні жертви - то було б просто чудово
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13.04.2022 17:54 Відповісти
ну, то зробіть щоб двері у бункері заклінило!
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13.04.2022 19:01 Відповісти
 
 