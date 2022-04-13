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радіація (182) зона відчуження (324) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)

Система моніторингу радіаційного фону в Чорнобильській зону не працює, - ДАЗВ

радіація

Робота системи моніторингу радіаційного фону у зоні відчуження досі не відновлена.

Про це заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"У нас до цього часу не працює система моніторингу радіації у зоні відчуження. По-перше, зникли сервери, які обробляли цю інформацію, а по-друге, поки не з'явиться електроенергія і працівники не отримають дозволу від Збройних сил на відвідування точок моніторингу, ми не зрозуміємо, яка шкода завдана", - сказав Крамаренко.

Він додав, що наразі відновлено дозиметричний контроль на КПП "Дитятки" та "Лелів", також дозиметристи точково перевіряють радіаційний фон у приміщеннях і на Чорнобильський АЕС.

"Яка ситуація у всій зоні, ми зрозуміємо, коли у нас всі датчики запрацюють, або, якщо на відновлення потрібен буде тривалий час, необхідно, щоб наші працівники вручну встановили, чи є десь радіаційна аварія чи нема. Ми зараз сказати точно не можемо, що там повністю безпечно", - зазначив очільник ДАЗВ.

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Нагадаємо, у період з 24 лютого по 31 березня всі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" та об’єкти у зоні відчуження були захоплені військовими підрозділами Російської Федерації. 31 березня загарбники залишили територію промислового майданчика ЧАЕС.
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По-перше, зникли сервери

По-перше, окупаційні рашистські війська вкрали сервери
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13.04.2022 17:17 Відповісти
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13.04.2022 17:38 Відповісти
Пусть орки теперь мониторят своих зараженных..
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13.04.2022 18:02 Відповісти
Помню 1986 конец апреля.( Львов)Отец дал мне дозиметры которые уже были не пригодны.
На шкале просто не было числа , который бы вымерил радиацию которая была везде…

.Объяснил что не стоит выходить на улицу.И только через пару дней ,мы узнали официально о взрыве на Чернобыле.. Украинцы должны регулярно проверять щитовидную залезу .. Так будет лучше….
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13.04.2022 21:07 Відповісти
 
 