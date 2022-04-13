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Зеленський (22416) зброя (7278) допомога (7871)

Зеленський - до країн Заходу: Путін посилює свої війська. Він не зупиниться на Україні. Нам потрібна зброя. ВIДЕО

Або Захід зараз допоможе Україні зупинити Путіна, або той продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи тисячі жінок та дітей. Україні потрібен конкретний перелік зброї.

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського опубліковане на офіційних сторінках глави держави у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що експерти пророкували: в разі нападу РФ Україна не протримається більше тижня. Ми ж змогли відкинути ворога, але це лише перший раунд війни.

"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - сказав Зеленський.

Читайте: США можуть розглянути постачання Україні зброї для ударів по аеродромах РФ, - Пентагон

Президент наголосив, що Росія не планує зупинятися на Україні.

"Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - підкреслив він.

Зеленський озвучив конкретний перелік зброї, яка необхідна Україні. Це:

  • артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
  • реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
  • танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
  • системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
  • бойова авіація.

Також читайте: В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM

Він закликав громадян всього світу з проханням допомогти донести до своїх урядів, адміністрацій президентів, керівників країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.

"Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+25
Як тут не згадати про бітум?

А зброя таки нам дійсно потрібна...
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13.04.2022 17:28
+24
Підтримую-потрібно надати Україні якомога більше та швидше зброї...
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13.04.2022 17:28
+23
Могут предложить "Нептун", Ольху", "Сапсан" и "Гром".
Но сперва нужна тяжёлая строительная техника- откопать их из-под асфальта.
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13.04.2022 17:33
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Підтримую-потрібно надати Україні якомога більше та швидше зброї...
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13.04.2022 17:28 Відповісти
Але не дробовиків та шоломів...
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13.04.2022 17:34 Відповісти
Як тут не згадати про бітум?

А зброя таки нам дійсно потрібна...
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13.04.2022 17:28 Відповісти
А асфальту тобі не треба поставити? Козел,***..
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13.04.2022 17:30 Відповісти
До чого цей комент? Всі все прекрасно пам'ятають.
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13.04.2022 17:33 Відповісти
это вкид с надеждой на зерно раздора!
то количество вооружения которое поступает всех дорог Украины не хватит,так что иди в жопу и тебе подобным!
время будет для разбора после Победы.
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13.04.2022 17:36 Відповісти
Ты уже разобрался в 2019м. Хватит.
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13.04.2022 17:41 Відповісти
а ты где был?
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Он то как раз правильный выбор сделал , по его мнению . Но не в Украине .
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13.04.2022 19:49 Відповісти
Не будет демократии и борьбы с коррупцией и Победы не будет.Если есть сомнения - араХАМию - в студию!
Этот бес дай ему волю месяц назад торганул бы кровью.Слава Богу, боятся "разборок" - тишком-нышком лезут...
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13.04.2022 18:21 Відповісти
Що таке? Човен розхитали?
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13.04.2022 17:40 Відповісти
Про човен фраза доволі кумедна, хоча скоріше іронічніша. Просто це дивно під таким відео писати хейт. У нас пам'ять не як у золотих рибок. Зброя іде не треба паніки. На заході у людей є два погляди на усю цю ситуацію, 1) чому Україні не дають літаки, танки, артилерію ітд. 2) чому досі нато не ввело війська. Все буде добре, з парашею ніхто вже не хоче мати справу.
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13.04.2022 17:51 Відповісти
Щоб не забували,,,
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13.04.2022 17:40 Відповісти
я теж голосував за Пороха,але це а,,,,,авсвальт авсвальт асвальт асвальт,,, це вже пробиває дно
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13.04.2022 18:09 Відповісти
Дно-це коли кацапські калоші з Чорного моря обстрілюють Україну "калібрами", а "Нептуна" щоб їх спалити нема.
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13.04.2022 18:26 Відповісти
Что за дебильная формулировка "остановить Путина"? Это как? Путин, стой! Раз, два?
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13.04.2022 17:31 Відповісти
та не верещи ти вже дають зброю ! пора вже асфальт просити і бабафони .
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13.04.2022 17:31 Відповісти
Людина, що на наших очах творить новітню історію світу.
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13.04.2022 17:33 Відповісти
скільки букв?
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13.04.2022 17:37 Відповісти
в словах - два підори?
без знака?
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13.04.2022 18:02 Відповісти
А зачем он так долго и успешно притворялся дурачком...
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13.04.2022 17:55 Відповісти
А я знаю? Може ***** заманював.
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13.04.2022 17:58 Відповісти
санік... watch your steps...
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13.04.2022 18:03 Відповісти
лапшет студениша - це теж він....
так санік?
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13.04.2022 18:33 Відповісти
настоящий Наполеон Боневтик...!!! слава ему...!
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13.04.2022 17:56 Відповісти
та підар то - санік крещатік - знатний ідіот.
його тільки лінивий не знає...
ну ще березняки - 2022.
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13.04.2022 18:07 Відповісти
этот санік крещатік такой весь в гриме неузнаваемый...!
раньше прикидывался вменяемым...!
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13.04.2022 18:17 Відповісти
звичайний перекидиш...
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13.04.2022 18:27 Відповісти
взавтра він буде - егор оболоньский - вже не смішно...
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13.04.2022 18:31 Відповісти
це зелений ворог.
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13.04.2022 18:46 Відповісти
йолоп.
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13.04.2022 18:00 Відповісти
Могут предложить "Нептун", Ольху", "Сапсан" и "Гром".
Но сперва нужна тяжёлая строительная техника- откопать их из-под асфальта.
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13.04.2022 17:33 Відповісти
...тут хіба в майонезну баночку зібрати вже - але нікому

В Мариуполе российская техника пыталась сбежать от ракеты.

Но судя по взрыву - теперь весь экипаж будет считаться «пропавшими без вести».

https://t.me/brest97pro/269338
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13.04.2022 18:00 Відповісти
https://t.me/c/1766288953/532
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13.04.2022 18:15 Відповісти
https://youtube.com/shorts/mEROcSDuTtc?feature=share
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13.04.2022 18:20 Відповісти
Szkoda że pieśń o Banderze, to tez był morderca. Lać kacapów
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Якщо взяти відповідний шмат асфальту та розігнати його на потрібну швидкість, то цілком можливо влучити та потопити ворожий есмінець
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13.04.2022 18:02 Відповісти
Давайте все, що гарантовано перетворює орків на формулу 200.
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13.04.2022 17:35 Відповісти
Жаль, что ничего ядерного, химического и биологического не попросил. Может, взбодрил бы этих сонных.
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13.04.2022 17:36 Відповісти
***** *** ...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 17:37 Відповісти
В списку не вистачає...-асфальтоукладчиків!
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13.04.2022 17:38 Відповісти
Коли там вже шашлики , у маю !? Чи переносимо на червень, **** !?
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13.04.2022 17:40 Відповісти
ого! віу-віу!
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13.04.2022 17:49 Відповісти
Видно Зе не смог простить уничтожение дома, где снимали сватов. Теперь русне точно капец
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13.04.2022 17:45 Відповісти
Может быть. Оно мстительное и самовлюбленное. Даже кресло и то зеленой кожи..
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13.04.2022 17:52 Відповісти
А де наша, українська, зброя. Чому за Порошенко, ЗСУ отримали і танки і БМП. А за три роки плесневи майже нічого. Може це Агрохамія винен? Чи знов Петро заважав?
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13.04.2022 17:49 Відповісти
Это не так. Объективно, количество оружия по всем направления при Зе увеличено в разы. Не за счет внутреннего производства, так за счет поставленного. Сравнивать Украину при По, и при Зе, это как сравнивать война-лучника из средневековья и современного хорошо экипированного военного.
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13.04.2022 17:57 Відповісти
Это все слова. Статистику и источник в студию. И про оборонный заказ тоже
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13.04.2022 18:06 Відповісти
"За счьот поставлєнноґо"? За це ми маємо дякувати не твоєму гундосому обмилку, а нашим західним партнерам і союзникам; найперше - США та Британії. Особисто Зе для України ***** не зробив. Ба, навіть більше - просрав і проїбав все, що можна було просрати і проїбати в плані зміцнення обороноздатності країни на фоні постійних заяв про повномасштабне вторгнення орків. І зроблено це було свідомо і цілеспрямовано. Ще й постійно смердів у бік Заходу. За три роки його ************* зарубали на корню всю ракетну програму і фінансування армії в цілому. Я вже не кажу про те, що нинішня влада намагалась згорнути нову систему харчування наших військових. Тому не треба розповідати, який він - герой.
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Зря Штайнмаера не пустил. Немцы, конечно, оружие поставят, но осадочек уже есть (по новостям таки разгоняют).
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13.04.2022 17:51 Відповісти
на що ви вибрали старого прихильника ***** президентом ? після будівництва ПП-2 це тільки бізнес ,німців в Україні тільки фашистами і називають . тож осадочек залиште собі !
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13.04.2022 18:29 Відповісти
його обирав парламент. Там парламентська країна; на противагу Франції чи Україні
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13.04.2022 18:50 Відповісти
Х з, мож хотел приехать, для пуйла разведать...
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13.04.2022 19:00 Відповісти
буба, хватит ныть! и ноет, и ноет..... тошно уже......
без тебя там знают, что делать!
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13.04.2022 17:54 Відповісти
та все чули вже від тебе 95те чорнороте...
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13.04.2022 17:56 Відповісти
Вы, бл. свидетели асфальта, сколько будете зрадойобить? Даже со всеми нептунами, ольхами, громами и т.п. мы не сможем отбиться без союзников! Неужели вы настолько глупы, что этого не понимаете? Ни одна страна европы в одиночку не сможет отбиться от росии. За исключением, разве что британии. Единственный вариант избежать войны это вступить в нато, но нас бы туда не взяли из ща российского лобби в европе. Сейчас зеленский почти все правильно делает. А вы, диванные зрадойобы, лучше помогайте стране и армии. Иначе не будет ни того ни другого. А вы окажетесь в концлагере, тюрьме или в могиле.
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13.04.2022 17:57 Відповісти
ми говоримо про те, що за свій строк президенства він не зробив того, що мав зробити в питаннях обороноздатності країни, котра знаходиться у війни. Тому немає тобі про що тут писати.

І ми допомагаємо, розраховуємо, що ти теж допомагаєш. Чи ти фанат подоляка?
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13.04.2022 19:54 Відповісти
Понимают . Очень хорошо пониают . Поэтому и срут . А ты ошибаешся в определении их истинной цели .
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13.04.2022 20:00 Відповісти
кофтачку зміни - в ціеї ти вже Крим звільнив і навіть там заґиб.
ний в іншої....
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13.04.2022 17:59 Відповісти
Навіяло. https://youtu.be/x9Jjdk3O8sw
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13.04.2022 18:00 Відповісти
Вставлю свої 5 копійок. Зброя Україні потрібна. Зєля канючіть, щоб захід її дав. Тож нехай канючить далі і не забуває дякувати за те, що дають. Це його робота. Тут нема за що його критикувати.
А про закопування грошей в асфальт... головне шоб ви про цей епізод памʼятали на наступних виборах (хоча все одно його виберете на другий строк і він знову все просере).
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13.04.2022 18:06 Відповісти
Англійські танки Челенджер теж не погані. Леклерки мабуть теж.
Як там наша "Богдана"? Чи всьому нашому вже всьо?
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13.04.2022 18:07 Відповісти
в нас асфальту ...дох...я ще лишилося
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13.04.2022 18:08 Відповісти
Himars interesno oni do 500 kilometrov mogut strelnut raketami,to jest realno i po ruskim aerodromam jesli nado.Tak ze eti sistemi mozno ispolzyvat dlia raket persing jesli sto daze po kremliu udarit mozno.
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13.04.2022 18:11 Відповісти
Запад - Зеленскому:

"Мы не лохи и ничего тебе не должны! Но можем подсобить дорожной техникой. Есть несколько бетономешалок С-300."
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13.04.2022 18:11 Відповісти
Країни Заходу особливо ті,котрі володіють даними супутникової розвідки,знають що і яка ,та кількість зброї потрібої для того,щоб знищити рашиста
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13.04.2022 18:18 Відповісти
Велике крадівництво в приорітеті. Думаю на травневі свята ми на шашлики не попадемо.
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13.04.2022 18:25 Відповісти
Если тебя критикуют на работе, прими к сведению и выполняй свою работу.
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13.04.2022 18:26 Відповісти
А до 23 лютого ти не знав що Україні потрібна зброя?
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13.04.2022 18:45 Відповісти
Ну коли ж ти скажеш "путін *****"?
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13.04.2022 21:34 Відповісти
!!!
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14.04.2022 03:06 Відповісти
смартфони проси... краина в смартфонi нiякий путин не достане
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14.04.2022 03:52 Відповісти
всё верно сказал
"зрадазрада, асфахвальт битум крадивныцтво" -какаоботы паскуды.
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14.04.2022 04:16 Відповісти
 
 