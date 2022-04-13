Зеленський - до країн Заходу: Путін посилює свої війська. Він не зупиниться на Україні. Нам потрібна зброя. ВIДЕО
Або Захід зараз допоможе Україні зупинити Путіна, або той продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи тисячі жінок та дітей. Україні потрібен конкретний перелік зброї.
Відеозвернення президента України Володимира Зеленського опубліковане на офіційних сторінках глави держави у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що експерти пророкували: в разі нападу РФ Україна не протримається більше тижня. Ми ж змогли відкинути ворога, але це лише перший раунд війни.
"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Росія не планує зупинятися на Україні.
"Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - підкреслив він.
Зеленський озвучив конкретний перелік зброї, яка необхідна Україні. Це:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.
Він закликав громадян всього світу з проханням допомогти донести до своїх урядів, адміністрацій президентів, керівників країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.
"Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А зброя таки нам дійсно потрібна...
то количество вооружения которое поступает всех дорог Украины не хватит,так что иди в жопу и тебе подобным!
время будет для разбора после Победы.
Этот бес дай ему волю месяц назад торганул бы кровью.Слава Богу, боятся "разборок" - тишком-нышком лезут...
без знака?
так санік?
його тільки лінивий не знає...
ну ще березняки - 2022.
раньше прикидывался вменяемым...!
Но сперва нужна тяжёлая строительная техника- откопать их из-под асфальта.
В Мариуполе российская техника пыталась сбежать от ракеты.
Но судя по взрыву - теперь весь экипаж будет считаться «пропавшими без вести».
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
без тебя там знают, что делать!
І ми допомагаємо, розраховуємо, що ти теж допомагаєш. Чи ти фанат подоляка?
ний в іншої....
А про закопування грошей в асфальт... головне шоб ви про цей епізод памʼятали на наступних виборах (хоча все одно його виберете на другий строк і він знову все просере).
Як там наша "Богдана"? Чи всьому нашому вже всьо?
"Мы не лохи и ничего тебе не должны! Но можем подсобить дорожной техникой. Есть несколько бетономешалок С-300."
"зрадазрада, асфахвальт битум крадивныцтво" -какаоботы паскуды.