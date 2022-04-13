На потреби ЗСУ передано понад 13 млн грн, арештованих в рамках кримінального провадження

Офісом Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України забезпечено спрямування більше 13 млн гривень на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами двох підприємств, які здійснювали незаконну торгівлю товарами широкого вжитку – тютюновими виробами та алкоголем (ч. 3 ст. 212 КК України).



"Грошові кошти у сумі 1 122 500 грн, 130 735 євро, 261 790 доларів США та 1 130 фунтів стерлінгів, що згідно із курсом Національного банку України становить 13 050 958 гривень, було вилучено під час проведення обшуку у зазначеному провадженні та передано на спеціальний рахунок ДФС України. В подальшому їх було перераховано на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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