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армія (3741) фінансування (3013) ЗСУ (7197) Бюро економічної безпеки (569) Офіс Генпрокурора (3157)

На потреби ЗСУ передано понад 13 млн грн, арештованих в рамках кримінального провадження

зсу

Офісом Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України забезпечено спрямування більше 13 млн гривень на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами двох підприємств, які здійснювали незаконну торгівлю товарами широкого вжитку – тютюновими виробами та алкоголем (ч. 3 ст. 212 КК України).

"Грошові кошти у сумі 1 122 500 грн, 130 735 євро, 261 790 доларів США та 1 130 фунтів стерлінгів, що згідно із курсом Національного банку України становить 13 050 958 гривень, було вилучено під час проведення обшуку у зазначеному провадженні та передано на спеціальний рахунок ДФС України. В подальшому їх було перераховано на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць Україна залучила близько $4 мільярдів від міжнародних партнерів, - ОП

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Прокуратура и БЭБики это честно говоря ни о чём. Десятки миллионов долларов ищите и вы прекрасно знает где и у кого, а не лапшу пиплу вещайте и создавайте видимость бурной деятельности
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13.04.2022 18:08 Відповісти
Дніщє(((
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13.04.2022 18:14 Відповісти
це пилюка мертветчука трусіть там сотні мільйонів мінімум і при чому не гривень точно
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13.04.2022 19:05 Відповісти
 
 