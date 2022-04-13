В армії РФ вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в "спецоперації", - Данилюк
Міністерство оборони Росії оновило текст контракту для військовослужбовців ЗС РФ, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі в так званій "спецоперації" на території України.
Про це в коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи з протдії гібридним загрозам, що здійснює діяльність в рамках співробітництва Україна НАТО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Розвідкою встановлено, що керівництвом МО РФ (Міністерства оборони Росії – ред.) оновлена текстова частина контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень за які передбачена кримінальна відповідальність для військових внесено відмову від участі в "спецоперації", - заявив керівник ЦОР.
"Відомо, що в положеннях попередніх контрактів передбачалась відповідальність вийнятково за відмову від участі в війні, що суттєво ускладнюквало процес притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, які відмовились приймати участь в "спецоперації" на території України. Раніше до більшості військових, які відмовляються приймати в бойових діях на території України застосовувалась частина 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ – відмова від виконання наказу", - підсумував Олександр Данилюк.
Нагадаємо, CNN із посиланням на слова чиновника Пентагону стверджують, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.
Також, російські правозахисники з організації "Агора" повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати приймати участь у так званій "спецоперації". За словами голови організації Павла Чикова, військові з 17 міст Росії відмовилися воювати проти України.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України безповоротні втрати Збройних сил РФ, з початку повномасштабної агресії проти України, перевищили 19 100 осіб особового складу.
Будь ласка, зачекайте...
Це про "розширюють".
А про існуючий Закон ось:
Відповідно до статей 335, 336, 336-1, 337 Кримінального кодексу України:
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.
Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п'тдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
Зараз би з радістю пішов (мені 65), але куди мене візьмуть з болячками .
А не по книжках і статтях, а по власному досвіду скажу (там тоді патріотизмом не пахло - всі ділились на тих, хто патологічно боїться вмерти і на тих, хто боїться вмерти, але знають, що робити в бою, щоб не вмерти).
Тоді взагалі ніхто ні в кого не питав - хочеш/не хочеш. І якщо на взвод припадало 5-7 таких "бійців" - рахуй взвод на 70% небоєздатний. Воліли б їх відправити геть - було б краще.
нехай інші захищають?
Якщо можливо, Україна має пропагувати таке.
Як це може бути в контракті, який ти не підписав, записана відповідальність про непідписання цього контракту. І як правити контракт без згоди обох сторін.
Мобілізація не потребує контракту, але це при військовому стані, а тут .. ???
Але в рашці все може бути.
за згвалтування жінок та дітей відповідальність не вводять
за мародерну не вводять
за тортури не вводять
за розстріли беззбройних мирних мешканців не вводять
тільки за відмову робити це все
армія хробаків. та збоченцев
Людмила Михайловна Павличенко
Алексей Беликов
· https://www.quora.com/Why-is-Russia-one-of-the-strongest-countries-in-the-world-struggling-against-Ukraine-Why-didnt-Russia-just-drop-paratroopers-into-Kiev-and-take-their-leadership-out/answer/David-Moe-9?comment_id=257262816&comment_type=2 2 апреля
Я общаюсь с русскими крепостными в телеграм-чатах. Они не верят, что их стратегические ядерные ракеты находятся в рабочем состоянии. На самом деле они опасаются, что если их главный безумец прикажет запустить ядерное оружие, то оно взорвется в шахтах. Или уронить им на голову.
А спецоперація дає багато можливостей юридичного маневру.
Але як так може бути щоб в контракті відповідальність за непідписання контракту я не розумію. Не підписав - значить немає відповідальності за непідписання. Зміни в старий - мають бути за згодою обох сторін....
хз???