В армії РФ вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в "спецоперації", - Данилюк

Міністерство оборони Росії оновило текст контракту для військовослужбовців ЗС РФ, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі в так званій "спецоперації" на території України.

Про це в коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи з протдії гібридним загрозам, що здійснює діяльність в рамках співробітництва Україна НАТО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвідкою встановлено, що керівництвом МО РФ (Міністерства оборони Росії – ред.) оновлена текстова частина контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень за які передбачена кримінальна відповідальність для військових внесено відмову від участі в "спецоперації", - заявив керівник ЦОР.

"Відомо, що в положеннях попередніх контрактів передбачалась відповідальність вийнятково за відмову від участі в війні, що суттєво ускладнюквало процес притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, які відмовились приймати участь в "спецоперації" на території України. Раніше до більшості військових, які відмовляються приймати в бойових діях на території України застосовувалась частина 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ – відмова від виконання наказу", - підсумував Олександр Данилюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО

Нагадаємо, CNN із посиланням на слова чиновника Пентагону стверджують, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.

Також, російські правозахисники з організації "Агора" повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати приймати участь у так званій "спецоперації". За словами голови організації Павла Чикова, військові з 17 міст Росії відмовилися воювати проти України.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України безповоротні втрати Збройних сил РФ, з початку повномасштабної агресії проти України, перевищили 19 100 осіб особового складу.