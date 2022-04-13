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В армії РФ вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в "спецоперації", - Данилюк

рф,армія,окупанти

Міністерство оборони Росії оновило текст контракту для військовослужбовців ЗС РФ, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі в так званій "спецоперації" на території України.

Про це в коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи з протдії гібридним загрозам, що здійснює діяльність в рамках співробітництва Україна НАТО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвідкою встановлено, що керівництвом МО РФ (Міністерства оборони Росії – ред.) оновлена текстова частина контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень за які передбачена кримінальна відповідальність для військових внесено відмову від участі в "спецоперації", - заявив керівник ЦОР.

"Відомо, що в положеннях попередніх контрактів передбачалась відповідальність вийнятково за відмову від участі в війні, що суттєво ускладнюквало процес притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, які відмовились приймати участь в "спецоперації" на території України. Раніше до більшості військових, які відмовляються приймати в бойових діях на території України застосовувалась частина 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ – відмова від виконання наказу", - підсумував Олександр Данилюк.

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Нагадаємо, CNN із посиланням на слова чиновника Пентагону стверджують, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.

Також, російські правозахисники з організації "Агора" повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати приймати участь у так званій "спецоперації". За словами голови організації Павла Чикова, військові з 17 міст Росії відмовилися воювати проти України.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України безповоротні втрати Збройних сил РФ, з початку повномасштабної агресії проти України, перевищили 19 100 осіб особового складу.

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Топ коментарі
+24
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13.04.2022 18:04
+20
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13.04.2022 18:08
+19
Правильно, русские. Бойтесь Украины, там живет ваша смерть.
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13.04.2022 18:09
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Сделали клише === значит много таких (не полных дураков, хотя и с ДаунБасса)
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13.04.2022 18:09 Відповісти
А почему не упоминается территория, например, "тридевятого царства, тридесятого государства"? Ведь это такие же сказочные территории, как "днр" или "лнр".
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13.04.2022 18:34 Відповісти
раз потребовался штамп, значит это массовое ))
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13.04.2022 18:10 Відповісти
Неплохая рекомендация. Когда засрашка развалится,то подпишет контракт на службу в армии "Государства Якутия".
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13.04.2022 18:13 Відповісти
у нормальній країні цим штампом можна буде пишатися)
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13.04.2022 18:19 Відповісти
ожидаются очень боеспособные и мотивированные подразделения. Можно штурмовать небо
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14.04.2022 00:08 Відповісти
надеюсь, уже таки начнут наконец-то расстреливать.
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13.04.2022 18:05 Відповісти
Нужно закинуть идейку оркам, нечего тут миндальничать - сразу к стенке прямо в военкомате 🧐
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13.04.2022 18:50 Відповісти
пока есть только идея - необезвреживаемый браслет на щиколотку с приёмником. При попытке разрезать взрыв отрывает ступню и пальцы на руке, и тогда даже гармонью или балалайкой в электричке на жизнь не заработаешь.
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13.04.2022 19:01 Відповісти
тоді краще на член і моментом до самих яек приклеіти
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13.04.2022 19:06 Відповісти
Раби.Гарматне м'ясо.
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13.04.2022 18:06 Відповісти
А в якій країні ми "спецоперацію" проводимо?
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13.04.2022 18:10 Відповісти
Так то вони війну так називають.
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13.04.2022 19:15 Відповісти
Детальніше, плиз- що у нас ввели?
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13.04.2022 18:10 Відповісти
Ну що Безугла і Ко внесли законопроект про кримінальну відповідальність (від 5 до 10 років!!) військовозобов'язаних, які після оголошення військового стану не повернулись з-за кордону ти мабуть знаєш.
Це про "розширюють".

А про існуючий Закон ось:

Відповідно до статей 335, 336, 336-1, 337 Кримінального кодексу України:

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п'тдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
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13.04.2022 18:27 Відповісти
Не бійся, вилазь з погріба, там перед тобою черга стоїть в ЗСУ, сміливіших, які захищатимуть сім'ї від нелюдів.
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13.04.2022 18:35 Відповісти
Я, синку, своє відбоявся ще у 85-87 х. Тебе мабуть ще небуло .
Зараз би з радістю пішов (мені 65), але куди мене візьмуть з болячками .
А не по книжках і статтях, а по власному досвіду скажу (там тоді патріотизмом не пахло - всі ділились на тих, хто патологічно боїться вмерти і на тих, хто боїться вмерти, але знають, що робити в бою, щоб не вмерти).
Тоді взагалі ніхто ні в кого не питав - хочеш/не хочеш. І якщо на взвод припадало 5-7 таких "бійців" - рахуй взвод на 70% небоєздатний. Воліли б їх відправити геть - було б краще.
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13.04.2022 18:47 Відповісти
Та служив я при савке, в курсе дєла. Не росхоложуй, є кому воювати і без боягузів, що бажають уникнути призова.
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13.04.2022 19:17 Відповісти
Не переживай,мерзенна потворо. Ніхто тебе не посадить до тюрми. Лише окупанти посадять на швабру,перед тим,як пристрелити.
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13.04.2022 18:58 Відповісти
Сциш відповідальності за незахист СВОЕЇ країни )
нехай інші захищають?
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13.04.2022 18:22 Відповісти
Краще б ти нічого тут не писав,бовдуре.
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13.04.2022 19:01 Відповісти
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13.04.2022 18:08 Відповісти
зрештою, в Росії може виявитися достатньо підтримки для створення «народної республіки» в сусідніх з Україною регіонах.
Якщо можливо, Україна має пропагувати таке.
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13.04.2022 20:00 Відповісти
Навіть зі зброєю в руках раб залишається рабом- а вільна людина і голіруч зупинить танк!
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13.04.2022 18:09 Відповісти
Так це ж при підписанні нових контрактів. Хоча там заднім числом можуть домалювати і у вже підписані.
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13.04.2022 18:09 Відповісти
Я також не розумію.
Як це може бути в контракті, який ти не підписав, записана відповідальність про непідписання цього контракту. І як правити контракт без згоди обох сторін.
Мобілізація не потребує контракту, але це при військовому стані, а тут .. ???
Але в рашці все може бути.
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13.04.2022 20:08 Відповісти
Правильно, русские. Бойтесь Украины, там живет ваша смерть.
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13.04.2022 18:09 Відповісти
в расеян стільки ж прав та свобод як у баранів в стойлі......
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13.04.2022 18:10 Відповісти
Мабуть, згоріти заживо у рашистській ******** від влучання "Джавеліна" все таки краще.
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13.04.2022 18:10 Відповісти
ну вот - я думал, что мы будем воевать с армией дворников. Но нет. Оказывается - с армией кузовлей.
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13.04.2022 18:14 Відповісти
ну ось вам кріпаки і 37 рік настав .
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13.04.2022 18:15 Відповісти
дивіться
за згвалтування жінок та дітей відповідальність не вводять
за мародерну не вводять
за тортури не вводять
за розстріли беззбройних мирних мешканців не вводять

тільки за відмову робити це все

армія хробаків. та збоченцев
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13.04.2022 18:20 Відповісти
Просто сказать, что одним из «лучших снайперов мира» была украинка.
Людмила Михайловна Павличенко
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13.04.2022 18:20 Відповісти
ВОНА ТАКА Ж УКРАЇНКА,ЯК І СНАЙПЕРША. ПАПА З ЕНКАВЕДЕ ПІАРИВ ДОЦЮ ТА ВИКЛЯНЧИВ ВІДРЯДЖЕННЯ ДО АМЕРИКИ.
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13.04.2022 19:05 Відповісти
Украинка по паспорту.
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13.04.2022 19:07 Відповісти
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса. (с)
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13.04.2022 18:20 Відповісти


Алексей Беликов

· https://www.quora.com/Why-is-Russia-one-of-the-strongest-countries-in-the-world-struggling-against-Ukraine-Why-didnt-Russia-just-drop-paratroopers-into-Kiev-and-take-their-leadership-out/answer/David-Moe-9?comment_id=257262816&comment_type=2 2 апреля


Я общаюсь с русскими крепостными в телеграм-чатах. Они не верят, что их стратегические ядерные ракеты находятся в рабочем состоянии. На самом деле они опасаются, что если их главный безумец прикажет запустить ядерное оружие, то оно взорвется в шахтах. Или уронить им на голову.
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13.04.2022 18:22 Відповісти
А чому не страту? чи розстріл під стіною кремля? Скорше всіх зженуть, скорше всю русню відспіваємо. Нема часу возитися з генетично перекошеним органічним руснявим трешем.
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13.04.2022 18:28 Відповісти
рабсейский содат у тебя есть выбор, сдаться, отсидеть в тюрьме на рабсее или кулек с потрохами.
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13.04.2022 18:38 Відповісти
Якась дивна новина. Мабуть кримінал за невиконання наказу (вирушити в район бойових дій) був завжди.
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13.04.2022 18:42 Відповісти
Військовий стан - тоді мобілізація.
А спецоперація дає багато можливостей юридичного маневру.
Але як так може бути щоб в контракті відповідальність за непідписання контракту я не розумію. Не підписав - значить немає відповідальності за непідписання. Зміни в старий - мають бути за згодою обох сторін....
хз???
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13.04.2022 20:13 Відповісти
Просто теперь будут бросать оружие и сдаваться пачками.
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13.04.2022 19:08 Відповісти
та похєру на них
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13.04.2022 19:47 Відповісти
Російські танкисти мають зараз порахувати що їм вигідніше - сісти чи вигідно продати танк.
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13.04.2022 20:55 Відповісти
 
 