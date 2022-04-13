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РФ свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, - Науседа

науседа

Росія свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, заявив президент Литви Гітанас Науседа та закликав надати Україні зброю для боротьби.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жахи війни, які пережила Україна, не могли бути скоєні людьми. Істоти, які це зробили, не заслуговують на це ім'я. Це свідоме, цілеспрямоване і вкрай жорстоке знищення української нації. Україна встоїть. Правда переможе!" - написав Науседа.

Також президент Литви наголосив на необхідності негайного надання Україні зброї.

"Російські танки, розбиті українською армією у Дмитрівці. Героїзм, любов до свободи та Батьківщини завжди перемагають дикість. Україні потрібна зброя для боротьби тут і зараз", - зазначив Науседа.

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Топ коментарі
+15
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13.04.2022 18:10
+14
Науседі-респект за правду та позицію...
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13.04.2022 18:11
+8
⚡️Неизвестные патриоты ликвидируют россиян в оккупированном Мелитополе, сообщает ГУР Минобороны Украины



Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
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13.04.2022 18:18
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13.04.2022 18:10 Відповісти
⚡️Неизвестные патриоты ликвидируют россиян в оккупированном Мелитополе, сообщает ГУР Минобороны Украины



Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
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13.04.2022 18:18 Відповісти
Перо в бочину это красота. Даже криминал не хочет рускага мирка!!!
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13.04.2022 18:22 Відповісти
почему криминал есть же новый закон. Люди имеют право любым доступным способом убить оккупанта.
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13.04.2022 18:49 Відповісти
демілітаризація окупантів любим можливим способом - криміналом не вважається
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14.04.2022 01:59 Відповісти
Науседі-респект за правду та позицію...
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13.04.2022 18:11 Відповісти
Тут уже всё понятно: либо с ними либо против них.
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13.04.2022 18:16 Відповісти
у нас спільна проблема - це сусіди, кацапиприполяні дикі.....
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13.04.2022 18:14 Відповісти
Впрягайтесь, ****. Вместе бить орков легче!!!
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13.04.2022 18:14 Відповісти
Заїбуться. Ми москалів знищували, знищуємо, та будуємо знищувати. Слава ЗСУ.
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13.04.2022 18:14 Відповісти
Значит никакого зазрения совести не может быть в том, чтобы убивать русских по всему миру за один только флаг мордора.
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13.04.2022 18:18 Відповісти
Если кто-то из ватных украинских граждан надеется, что их персонально не будут уничтожать кацапские войска, пусть заходят на рашистские форумы и посмотрят как часто там употребляют термины "уничтожение украинства" и "дезинфекция украинского пространства"
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13.04.2022 18:24 Відповісти
Повбивали чоловіків,
згвалтували жінок,
познущалися з дітей,
знищили дома.

А потім стали гарантами безпеки.

ГЕТЬ ціх переговорників із влади !!!!
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13.04.2022 18:29 Відповісти
‼️‼️‼️

У випадку підписання "мирного договору, Україна повинна буде узгоджувати з Росією свої навчання та наявність зброї. А також забороняється будь які військові навчання на території України без участі Росії ..
Ви уявляє абсурдність запропонованого Зеленським договору???
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13.04.2022 18:32 Відповісти
А вы что, всерьез надеялись, что пуцин будет поддерживать и развивать украинскую культуру и народ? Он понимает, что это - постоянная головная боль и украинцы ему не нужны. Ему нужна земля Украины, а заселить её (как делал СССР ) у него найдется кем - алкашей, готовых переселиться за бутылку на готовое, и засрать новые земли у него пруд пруди. Не зря американцы предупреждали об обшырных списках тех, кто подлежал ликвидации и изоляции - гарантированно там все, кто против "освободителей" и их пахана-недоноска. А это большинство украинцев.
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13.04.2022 18:30 Відповісти
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13.04.2022 18:31 Відповісти
Российские белковые организмы - орки - по указу ботокса уничтожают украинскую нацию, а мир за этим хладнокровно наблюдает. Немногие страны помогают Киеву.
Однако раковая опухоль имеет тенденцию разрастаться до тех пор, пока не убьет организм. В данном случае - человечество.
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13.04.2022 18:33 Відповісти
в ответ убивать русню без всякой пощады!
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13.04.2022 18:37 Відповісти
 
 