РФ свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, - Науседа
Росія свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю, заявив президент Литви Гітанас Науседа та закликав надати Україні зброю для боротьби.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жахи війни, які пережила Україна, не могли бути скоєні людьми. Істоти, які це зробили, не заслуговують на це ім'я. Це свідоме, цілеспрямоване і вкрай жорстоке знищення української нації. Україна встоїть. Правда переможе!" - написав Науседа.
Також президент Литви наголосив на необхідності негайного надання Україні зброї.
"Російські танки, розбиті українською армією у Дмитрівці. Героїзм, любов до свободи та Батьківщини завжди перемагають дикість. Україні потрібна зброя для боротьби тут і зараз", - зазначив Науседа.
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Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
згвалтували жінок,
познущалися з дітей,
знищили дома.
А потім стали гарантами безпеки.
ГЕТЬ ціх переговорників із влади !!!!
У випадку підписання "мирного договору, Україна повинна буде узгоджувати з Росією свої навчання та наявність зброї. А також забороняється будь які військові навчання на території України без участі Росії ..
Ви уявляє абсурдність запропонованого Зеленським договору???
Однако раковая опухоль имеет тенденцию разрастаться до тех пор, пока не убьет организм. В данном случае - человечество.