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ліквідація (3517) Мелітополь (767) окупація (6532) розвідка (3804)

Невідомі патріоти в Мелітополі ліквідували вже понад 70 окупантів, серед них були "кадирівці", - розвідка

розвідка

Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у  ГУР МО України.

"Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці". Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - йдеться у повідомленні українських розвідників.

Дивіться також: Російські окупанти у Мелітополі забрали гроші на виплату пенсій та субсидій за квітень, - Смілянський. ВIДЕО

У ГУР МО є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. Також зазначається, що підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ.
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Топ коментарі
+127
Невідомим укранським героям-респект...
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13.04.2022 18:26
+86
ось справжні патризани а не бульбаші
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13.04.2022 18:27
+50
Беззбройні мітинги вдень. Збройна ліквідація окупантів вночі.
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13.04.2022 18:37
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Невідомим укранським героям-респект...
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13.04.2022 18:26 Відповісти
Якраз в тих краях:
"А впереди - мертвые с косами стоят... и тишина"
" Станица Збруевка освобождена отрядом каких-то мстителей. .........
Вы звязь какую-то с ними наладили?
- Это невозможно.... их нет"
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13.04.2022 18:37 Відповісти
ось справжні патризани а не бульбаші
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13.04.2022 18:27 Відповісти
Не плутайте " бульбашів" ...з драниками.
Тарас Бульба Боровець.
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13.04.2022 18:34 Відповісти
ок
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13.04.2022 18:43 Відповісти
Ты так назвал весь беларуский народ?
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13.04.2022 19:28 Відповісти
да!!! весь народ который разрешил русскому народу с его территории убивать мой народ
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13.04.2022 19:53 Відповісти
Беларуский народ не давал такого рарешения да и не мог его дать. У любого преступления есть фамилия и имя. Может ты не в курсе но в Нюнрберге судили не немецкий народ.
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13.04.2022 20:12 Відповісти
Що це ти мадьярське мурло вчиш нас жити. Захисник народу він. То ми що бульбашів маємо в дупу цілувати після того що натворив бульбофюрер. Приїдь сюди і побувай щонайменше під обстрілами.
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13.04.2022 21:18 Відповісти
Беларуский народ не принимает участие в агрессии против Украины. Ни один беларус не сделал ни одного выстрела в сторону Украины. Никого никуда не надо целовать Лукашенко преступник и пособник другого преступника его будут судить и покарают по его преступлениям. За приглашение на передовую спасибо, без трэштока конечно. Буду как только подойдет мое время...
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13.04.2022 22:53 Відповісти
Білоруські підрозділи були зафіксовані під прапором білорусі в Київській області в складі окупаційних військ *****. Це достовірна інформація. З території бяшек летять ракети на всі міста України і вся територія бяшек вже давно (з 2014) віддана в повне розпорядження *****. Тому різниця між бяшкою і кацапом невелика. Будуть ізольовані разом з ***********. Їм, їх дітям та внукам нічого більше крім бульби, гулагу і побєдобєсія не світить - втратили свободу, мову і країну за "срака в тєплє" (газ, нафта). От тільки кому тепер бяшки можуть продати бензин, добрива, напівкитайську техніку "атлант" опинившись в "сліпій кишкі **********" під санкціями?
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18.04.2022 01:40 Відповісти
Лукашенко разрешил обстреливать наши мирные города с территории белоруссии,а народ молчал и молчит.
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13.04.2022 22:12 Відповісти
Народ Беларуси сам стал жертвой Лукашенко. Нелогично обвинять жертву в слабости.
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13.04.2022 22:58 Відповісти
Может ты не в курсе но в Нюнрберге судили не немецкий народ.
*************

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13.04.2022 23:08 Відповісти
Это ложь и такой цитаты там нет. Рекомендую почитать информацию на английском языке сначала. Материалы суда в открытом доступе каждый может зайти и убедиться.
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13.04.2022 23:18 Відповісти
Оце діло. А беззбройні мітинги нічого не дадуть. Тільки ризик для життя.
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13.04.2022 18:28 Відповісти
Важлива будь-яка боротьба кожного патріота.
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Беззбройні мітинги вдень. Збройна ліквідація окупантів вночі.
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13.04.2022 18:37 Відповісти
Так шо там по святкуванню 9 травня в Мелітополі, кацапи?
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13.04.2022 18:29 Відповісти
Буде парад а ля перегони на лафетах. А ще трупаки зажмурених орків на швабри насядять і будуть з ними по вулицях ходити. Орки - вони такі орки...
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13.04.2022 18:48 Відповісти
на девятамая планировался парад, но решили совместить с похоронами. Только проблема у кацапов - нести всех некому - остаётся малочисленное поголовье.
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13.04.2022 18:55 Відповісти
Дай Боже, щоб і завтра вбили окупантів тоже.
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13.04.2022 18:29 Відповісти
Це, звісно, гарна новина, але хотілося б, щоб оккупантів в Мелітополі взагалі не було.
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13.04.2022 18:30 Відповісти
Хвала месникам!
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13.04.2022 18:30 Відповісти
Це ще зельонка не почалася.
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13.04.2022 18:31 Відповісти
70 кацапів стали хорошими рузькими, ПОКРАЩЕННЯ!
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13.04.2022 18:31 Відповісти
Помучительнее их убивайте. Легкая смерть для них слишком просто...
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13.04.2022 18:32 Відповісти
Як раз той випадок, коли ліпше жертвувати якістю заради кількості😹
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13.04.2022 18:57 Відповісти
Як швидше і беспечніше - нехай так і вбивають.
Не варто себе на небехпеку наражати задля "Помучительнее их". Вбийте краще в собі кацапа.
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13.04.2022 19:00 Відповісти
Пиляти москаля тупою пилкою можна тільки тоді, коли є час і натхнення. А тут не той випадок.
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13.04.2022 19:51 Відповісти
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13.04.2022 18:32 Відповісти
Та ніби-то не зрозуміло хто, самі понапиваються до чортиків, лазять як Zомбі і влаштовують понажовщину зі стріляниною...
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13.04.2022 19:59 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 18:32 Відповісти
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13.04.2022 18:33 Відповісти
У свиней і собак немає зайвої хромосоми...
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13.04.2022 18:49 Відповісти
Гуманитарную помощь получали благодарные "освободителям" жители Мелитополя.
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13.04.2022 18:50 Відповісти
А їм ту "хуманітарку" до рота силоміць пхали ?(( Покушалі любітєлі руцкага міра кацапських вкусностєй ? Тепер у мокшанського сектанта робота є - відспіває (( голодаючі , твою ж мать , на двох кацапських прихвостнів менше , а іншим наука ! Сьогодні іще один такий грамотний на ТБ вимагав щоб їм на окупованій території казначейство проводило виплати заробітних плат для чиновників (( він за кацапнею гівна гребе , а Україна йому зарплату плати ((
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13.04.2022 18:54 Відповісти
я сам гуманитарку не брал, я ее даже не видел. Но ты посмотри где этот Каланчак находиться. Тут у меня в Олешках продукты еще есть в Херсоне еще тоже. Цены правда высокие, а налички все меньше. А по карте не все принимают. Я к чему веду там в Каланчаке реально уже может есть нечего.
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13.04.2022 19:06 Відповісти
То нехай до вас приїде за продуктами та купить , а не лізе за дармовщиною кацапською (( у вас там в Олешках одних грибів на обїздній більше продають аніж за рік з"їсти можна ((
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13.04.2022 19:11 Відповісти
В Каланчаку є річка, тому про взагалі нема чого їсти говорити не можна. Хоча магазини дійсно уже можуть бути пустими.
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13.04.2022 19:20 Відповісти
Ботулотоксини розкладаються при нагріванні. Тобто ці дебіли навіть не прогріли просрочені консерви...
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13.04.2022 19:01 Відповісти
Ага. Только не при нагревании, а после 20 минут кипячения. Ты часто консервы 20 минут кипятишь?
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13.04.2022 19:58 Відповісти
Я консервы вообще не часто употребляю. Но да, если варишь из консервы суп - почему бы ее не прокипятить 20 минут...аналогично когда в походных условиях варят кашу - тушенка в ней проваривается.
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14.04.2022 00:32 Відповісти
Так-то да. Но ботулизм на самом деле не такая уж редкая штука даже у нас.
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14.04.2022 00:59 Відповісти
Интересно, остались такие белорашкинцы, которые до сих пор поют про "братские народы"?
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13.04.2022 18:33 Відповісти
тобі хочеться почути правду, чи солодку брехню? солодка брехня - нііі, бєларуси притомні, вони просто бояться...
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13.04.2022 18:38 Відповісти
ви не володієте інформацією .
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Им некогда петь сейчас- скупают у кацапов и отстирывают от крови трусы из Бучи для последующей перепродажи на рынках Мозыря и Гомеля. Там это влет уходит.
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13.04.2022 18:52 Відповісти
Учора написали що у Бучі стояла бригада "притомних" білорусів , єдине чим від кацапів відрізнялися - вимовою і дозволом місцевим продукти проносити ((
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13.04.2022 18:57 Відповісти
навіть в нас такі залишились...
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13.04.2022 19:05 Відповісти
макрон.
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13.04.2022 20:05 Відповісти
ССО наше?
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13.04.2022 18:33 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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13.04.2022 18:35 Відповісти
А ось і українські партизани підтягнулись... Красави!
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13.04.2022 18:37 Відповісти
Было бы здорово,конечно, но похоже на нашу дезу. Мелитополь полностью под контролем орков, и местной ваты достаточно, очень сомневаюсь, чтобы там каждую ночь кого-то резали и никто из моих знакомых об этом ничего не слышал.
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13.04.2022 18:37 Відповісти
думаю ваши знакомые о многом не знают...
чем больше кто-то знает о партизанщине тем меньше шансов у них остаться в живых...
поэтому пусть не 70.. но 20-30 там уделали (зарезали как тварей) - точно!
там остались те кто ненавидит и кто знает свой город с детства (все уголки и закоулки)
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13.04.2022 19:12 Відповісти
Вася это деза без правдоподобности даже минимальной , поверь , они ходят по 4-6 человек в патруле , полностью в экипировке , два три с автоматами , один с рпк , один с свд , когда подходят рассредоточиваются , ножом там можно только себе яйцо почесать а не зарезать патруль . Если бы написали про огнестрелы я бы ещё поверил но и то не такое количество . Тоже был таким наивным , еле , еле убежал и то гаражами и развалинами завода
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13.04.2022 20:09 Відповісти
и все таки... думаю что ...возможно все... (пусть не в таком масштабе( я об этом писал) но хоть одного-двух-пять... возможно!)
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13.04.2022 20:22 Відповісти
Допускаю , что соседа по соседски возле подъезда или двора ,сотрудничающего очень даже нужно , других вариантов нет , проверено .
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13.04.2022 20:30 Відповісти
Кусок пьютинского навоза, идешь за кораблем,блём,блём....
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13.04.2022 20:50 Відповісти
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13.04.2022 18:37 Відповісти
Кацап ты зарегистрировался на Цензоре 8 апреля для того что бы сомневаться ???
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13.04.2022 18:44 Відповісти
все правильно там написано. Вас наверное смутило что среди них были загарбники. Так вот в моем городе уже предлагают городскому патрулю переходить на сторону орков и патрулировать вместе. Наши пока отказываются. А в Мелитополе походу согласились. Вот их и режут этих полицаев вместе с орками.
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13.04.2022 18:54 Відповісти
Не знаю как в мелитополе , у нас ходили первое время , сейчас не видно тоже по 6-8 человек этих непонятно кого , сцепился как то - крысы висеть будете когда наши прийдут - результат трещины в рёбрах , хорошо хоть не сдали , могли побояться , рожи ведь знакомые , ни один из проходящих даже не подошёл когда от них отбивался .
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13.04.2022 20:25 Відповісти
От шови *******.. хер його знає... на кого то розраховано?
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13.04.2022 18:40 Відповісти
Вот почему бойцам таробороны в приграничных областях с лаптестаном и беларусией следует разрешить покупку саундмодераторов.
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13.04.2022 18:43 Відповісти
Зараз їх купляти нікому не забороняють , аби було що купити ; їхнє застосування заборонялося лише раніше на легально зареєстрованій зброї ( виявляли факт застосування при техогляді якщо не товаришував з дозвільниками ) , багато з тероборонців у вас із власним карабіном чи автоматом , кого хвилюватиме стан зброї яку після війни зобов"язані здати ? Так що придбавайте - собі на здоров"я , ворогам - на смерть !
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13.04.2022 19:06 Відповісти
кацапам на замітку: південь України - дуже непевний для зайд регіон - наші пацанчики, з принципами - непомітні та ефективні, якшо ШО.. повірте, сам одгрібав та поважав їх тактику та стиль життя ще за студенства.. махновство рулить..)
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13.04.2022 18:44 Відповісти
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13.04.2022 18:47 Відповісти
Fox Warr
Реєстрація: 10.03.2022

Суду все ясно.
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13.04.2022 18:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
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13.04.2022 18:56 Відповісти
Хрюсское животное, идешнах
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13.04.2022 20:55 Відповісти
хавай в другом месте. бане.
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13.04.2022 18:58 Відповісти
від вуха до вуха..... різати кацапів окупантів то не мокруха...... а благе діло......
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13.04.2022 18:48 Відповісти
Бесшумное оружие - то, что доктор прописал.
Ножи, луки, арбалеты, пневматика - всё это тоже работает.
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13.04.2022 18:54 Відповісти
Забудь, про эту ху# ту и не вспоминай.
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13.04.2022 20:13 Відповісти
Ах ті ж падлючий рашистский кАркАил ,идешнах
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13.04.2022 20:56 Відповісти
это все фейк! кадыровцы сами друг друга режут! басмачи просто овцу не поделили
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13.04.2022 18:55 Відповісти
партизаны городские. Сума и Чернигов показал как делать в лесных условиях. а Херсонцы показывают новую моду партизанщины в городских условиях
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13.04.2022 19:02 Відповісти
Города Сума такого нет. Есть город Сумы-областной центр.
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13.04.2022 21:05 Відповісти
То же самое должно быть и в Херсоне и других городах.Там есть спецы и ребята которые умеет это всё делать.
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13.04.2022 19:13 Відповісти
От тепер пазли зійшлися. Москалі до сих пір не розуміють, чому їх вбивають зі словами:"Де моя пенсія?"
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13.04.2022 19:14 Відповісти
О це дiло
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13.04.2022 19:18 Відповісти
Подивіться це відео.там якраз німці,такі як зараз орки! І в кінці фраза,для чого ви сюда прийши,сиділи б дома.
https://m.youtube.com/watch?v=Z94s6HBpxoI
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13.04.2022 19:25 Відповісти
Батько наш Бандера!!!https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU
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13.04.2022 19:27 Відповісти
То нащадки атамана Махно ))
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13.04.2022 19:43 Відповісти
Легион Свобода России?
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13.04.2022 19:46 Відповісти
Як на мене, це перші наслідки примусової мобілізації в окупованих районах Запорізької області. Якщо її окупанти почнуть на Херсонщині, то вони ще й не таке побачать. Боком їм вилізе та примусова мобілізація. В окупованих районах Запорізької та Херсонської областей вати значно менше, ніж у Криму та ОРДЛО, і окупанти це неодмінно відчують!
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13.04.2022 20:21 Відповісти
Круто але херово що кацапня буде тероризувати цивільних через це
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13.04.2022 21:13 Відповісти
Нарезали московскую колбасу с нарушениями техники безопасности!
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13.04.2022 21:51 Відповісти
русские спирт ******* пить .бажанно технический нужно им у Милетополь подогнать.
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13.04.2022 21:55 Відповісти
ГуляйПоле, приазовье свободный край. Не любят там оккупантов
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14.04.2022 00:20 Відповісти
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14.04.2022 02:58 Відповісти
То патріотично налаштовані бабаки вилазять з нірок вночі і пускають кров ординцям.
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18.04.2022 15:55 Відповісти
 
 