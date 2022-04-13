Невідомі патріоти в Мелітополі ліквідували вже понад 70 окупантів, серед них були "кадирівці", - розвідка
Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці". Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - йдеться у повідомленні українських розвідників.
У ГУР МО є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. Також зазначається, що підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ.
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" Станица Збруевка освобождена отрядом каких-то мстителей. .........
Вы звязь какую-то с ними наладили?
- Это невозможно.... их нет"
Тарас Бульба Боровець.
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Не варто себе на небехпеку наражати задля "Помучительнее их". Вбийте краще в собі кацапа.
Смерть москалям
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Слава Україні! - Героям Слава!
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чем больше кто-то знает о партизанщине тем меньше шансов у них остаться в живых...
поэтому пусть не 70.. но 20-30 там уделали (зарезали как тварей) - точно!
там остались те кто ненавидит и кто знает свой город с детства (все уголки и закоулки)
Реєстрація: 10.03.2022
Суду все ясно.
Ножи, луки, арбалеты, пневматика - всё это тоже работает.
https://m.youtube.com/watch?v=Z94s6HBpxoI