Потрібен єдиний фронт - сподіваюся, візит президента Німеччини в Україну відбудеться, - Володимир Кличко
Володимир Кличко висловив сподівання, що візит Федерального президента Німеччини до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями. Він наполягає на тому, що Україна разом з Німеччиною та всім Європейським Союзом мають показати єдиний фронт у боротьбі проти російської агресії.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Це правда, що Федеральний президент зробив чимало помилок у політиці щодо Росії в минулому, які завдали шкоди Україні. Федеральний президент вибачився за це і визнав свої помилки. Я вважаю, що Україна повинна продовжувати співпрацю і далі вибудовувати мости з Німеччиною. Мій нещодавній візит до Берліна, під час якого я зміг поспілкуватися з усіма впливовими німецькими політиками, показав, що особисті зустрічі завжди корисні", - наголосив Володимир Кличко.
Він зазначив, що Німеччина є ключовим партнером у наданні фінансової, гуманітарної допомоги Україні, допомозі біженцям і в наданні зброї українській державі.
"Сьогодні дуже важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та всім Європейським Союзом показали єдиний фронт у боротьбі проти російського вторгнення в Україну. І я сподіваюся, що візит Федерального президента до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями", - підкреслив Володимир Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
не голосував (принаймі, не галасував) за клована. Якраз навпаки
Відмова в каятті для нації, яка ще не забула, наскільки воно важливе, - це потужний сигнал. Потужний насамперед з моральної точки зору, адже прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила.
Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/prezident-vidbuvaylo-yak-shtaynmayer-vidpravivsya-za-rosiyskim-korablem-i-shcho-z-cogo-viyde-13042022-457333
З огляду на те, ким є Штайнмаєр - не лише автор формули капітуляції України, путінферштеєр із багаторічним стажем, та донедавна активний лобіст "Північного потоку-2" - слід розуміти, що він належить до числа тих, хто безпосередньо прокладав Росії дорогу до нинішньої агресії. А відтак, дозволяти йому набирати медійні дивіденди - це, щонайменше, неправильно. Тим більше, що Німеччина, яка не пустила Україну до НАТО в 2008 році, й нині продовжує підпирати начебто відчинені двері, щойно Україна наближається до Альянсу. А ще - не відмовляється від російського газу. Пручається впровадженню ембарго на експорт російської нафти. З великою неохотою передає Україні не надто шкідливі для окупантів озброєння - але віднедавна з великою охотою пропонує дорого купити доволі шкідливі.
А федеральний президент, який звинувачував саме НАТО в "брязканні шаблею" та "розпалюванні війни", тим часом бавиться організацією концертів "свободи та миру", які постійно просувають ті самі наративи "україно-російської дружби" та "шансу для миру", які ототожнюють загарбника та оборонця, ґвалтівника та його жертву. Наративи, які є нічим іншим, як інструментами гібридної війни.
За винятком двох коротких періодів світових війн, Німеччина займалася по суті лагідною колонізацією Росії, а серед німецьких посадовців побутувала думка, що її можна цивілізувати, залучивши тубільні еліти до благ цивілізації. Та вийшло з точністю до навпаки - відбулася кооптація еліт німецьких. І всі нинішні кроки, які можна тлумачити як проукраїнські, - це кроки вимушені. Вони, по суті, мають дві мети: зберегти лице та знайти способи заробити в нових реаліях. Тому Україна заслуговує на щось більше, ніж формальне вибачення особисто бундеспрезидента, який, до того ж, має радше символічний вплив на політику країни. Потрібен перезапуск німецьких еліт.
Звісно, наразі це неможливо. Однак відмова в каятті для нації, яка ще не забула, наскільки воно важливе, - це потужний сигнал. Потужний насамперед з моральної точки зору, адже прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила.
Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
Пробачення не дається за замовчуванням - його треба заслужити.