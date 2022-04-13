Спецслужби РФ готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії, - Центр протидії дезінформації
На російських телеканалах змінюють тези щодо цілей "спецоперації" в Україні на "терористична загроза з боку України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Роспропагандисти повідомляють, що "ключові бандерівці" знищені, залишилися терористи, які планують влаштувати теракти на території РФ.
"Щоб виправдати проведення загальної мобілізації до зс рф, російські спецслужби готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в рф та окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що схожий сценарій був застосований росіянами у Другій чеченській війні. Проти чеченців воювали як російські підрозділи, так і прокремлівські чеченські сили - кадирівці. За перший рік війни сталося 5 підривів на залізниці та 6 терактів. Найбільшими терактами цього періоду стала трагедія Норд-Осту, 2002 рік і школи в Беслані в Північній Осетії у 2004 році. Є багато свідчень, що теракти були організовані російськими спецслужбами, але винні не були покарані.
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Кстати предлагаю для нагнетания истерии ****** примерно в 100 Мегатонн прямо по кремлю и по бункеру на Урале.
Так что Воронежу можно пока расслабиться.
Ишо? Нападут? От блин