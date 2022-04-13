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росія (63574) Центр протидії дезінформації (143)

Спецслужби РФ готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії, - Центр протидії дезінформації

норд,ост

На російських телеканалах змінюють тези щодо цілей "спецоперації" в Україні на "терористична загроза з боку України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Роспропагандисти повідомляють, що "ключові бандерівці" знищені, залишилися терористи, які планують влаштувати теракти на території РФ.

"Щоб виправдати проведення загальної мобілізації до зс рф, російські спецслужби готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в рф та окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схожий сценарій був застосований росіянами у Другій чеченській війні. Проти чеченців воювали як російські підрозділи, так і прокремлівські чеченські сили - кадирівці. За перший рік війни сталося 5 підривів на залізниці та 6 терактів. Найбільшими терактами цього періоду стала трагедія Норд-Осту, 2002 рік і школи в Беслані в Північній Осетії у 2004 році. Є багато свідчень, що теракти були організовані російськими спецслужбами, але винні не були покарані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін маніпулює Мінськими угодами та змінює наратив суті "спецоперації" в Україні, - Центр протидії дезінформації

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Топ коментарі
+23
Варонєж уже напрягся...
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13.04.2022 19:12
+22
Им что, мало истерии? Там и так сплошные истерики и истерички.
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13.04.2022 19:12
+21
та хай кацапи там самі себе гасять усім якось давно вже насрати
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13.04.2022 19:14
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Им что, мало истерии? Там и так сплошные истерики и истерички.
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13.04.2022 19:12 Відповісти
з язика зняв
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13.04.2022 19:16 Відповісти
Так и есть https://youtu.be/EVD8OZsIgnY там уже кукуха улетела давно.
Кстати предлагаю для нагнетания истерии ****** примерно в 100 Мегатонн прямо по кремлю и по бункеру на Урале.
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13.04.2022 20:01 Відповісти
пока мало трупов доехало - скоро будет свежий подвоз козлиных ножек
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13.04.2022 22:42 Відповісти
Варонєж уже напрягся...
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13.04.2022 19:12 Відповісти
таганРОГ в ахе
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13.04.2022 19:21 Відповісти
* ..у. )
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13.04.2022 19:22 Відповісти
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13.04.2022 19:14 Відповісти
та хай кацапи там самі себе гасять усім якось давно вже насрати
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13.04.2022 19:14 Відповісти
****** со всей силы.
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13.04.2022 19:14 Відповісти
Та ми вже чекаємо. Це москалі на диванах з пивом і чіпсами за путєна, а як доведеться йти на війну з жидо-бандеро-нацистами, то позалазять під свої дивани і будуть там ссатись...
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13.04.2022 19:16 Відповісти
Да там и так антиукраинская истерика на максимуме. Если в результате для красивой картинки взорвут пару десятков кацапов, так это только к лучшему.
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13.04.2022 19:16 Відповісти
шо такое ? дома взлетят на воздух среди ночи ? или норд-ост организуют очередной ? так нам не жалко , УЖЕ .
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13.04.2022 19:17 Відповісти
мордор весь час в істерії існують, то яка вже різниця трохи більше чи менше.
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13.04.2022 19:17 Відповісти
и шо? и шо? пойдут войной на Украину??? будут бомбить мирные города Украины??
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13.04.2022 19:18 Відповісти
вангую - кацапы в выходные ударят "точкой-у" по Курску и Белгороду, и скажут, что прилетело из Сум и Золочева.
Так что Воронежу можно пока расслабиться.
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13.04.2022 19:18 Відповісти
По Курвську і Бєлгороду також дуже непогано )
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Благословляю! "Цукор" вам у поміч!
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13.04.2022 19:19 Відповісти
Там вже такі зомбі, що можна нічого не робити, просто сказати, що відбувся теракт з 10-ма мільйонами жертв, взяти відео з Сирії, Іраку, колишньої Югославії, значення не має. І все. Повірять без жодних сумнівів
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13.04.2022 19:20 Відповісти
****** Воронежу
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13.04.2022 19:20 Відповісти
Крутили -вертели,а кроме повода,как в случае с геноцидом чеченцев не придумали. Тупые кацапские ублюдки. Пусть там хоть всё быдло повзрывают. Планета чище станет.
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13.04.2022 19:21 Відповісти
Мешки с сахаром уже распределены по подвалам?
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13.04.2022 19:21 Відповісти
Если нашим ВСУ не дают приказ мстить врагу, то пускай это быдло ФСБ колбасит. Все равно большинство орков за уничтожение Украины.
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13.04.2022 19:22 Відповісти
86% підтримують війну та *****
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13.04.2022 19:25 Відповісти
фсб в полон небратиме
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13.04.2022 19:27 Відповісти
Та давно уже пора. Вован не затягивай!
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13.04.2022 19:22 Відповісти
Добре ..Головне шоб масштабно було...
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13.04.2022 19:22 Відповісти
куди щє більше істерію? не смішіть
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13.04.2022 19:24 Відповісти
Та хай там все хоч із землею рівняють - всім вже давно байдуже! Можуть навіть тактичною ядеркою по Хремлю довбанути - навряд хтось заплаче )))
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13.04.2022 19:25 Відповісти
воронежу приготуватись.....
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Звісно,вони робитимуть. Вони,від нас,ніяким чином незалежать. Й ,вони завше взривали свох,аби налякати
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Спаліть москву
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Рязанский сахар
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Пусть после Воронежа сразу гатят по Кремлю.
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13.04.2022 19:27 Відповісти
Улюблена нкаведешна схема , библо кацапське знову все проковтне, але розумні люди знають
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13.04.2022 19:31 Відповісти
В доречі якщо на місці не виявлять візитку Бендери з його номером телефону не повірю
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13.04.2022 19:33 Відповісти
Ииииииии.....
Ишо? Нападут? От блин
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13.04.2022 19:35 Відповісти
хай в бункері ***** зроблять теракт
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13.04.2022 20:58 Відповісти
Ну хоч хтось кацапів у тилу пошматує
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13.04.2022 21:17 Відповісти
 
 