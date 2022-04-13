Окупанти захопили в полон екіпажі ще 2 цивільних суден та вивезли до тимчасово окупованого Донецька, - Денісова

На території Маріупольського морського торгівельного порту військовими РФ були взяті в заручники члени екіпажів теплоходів "Аzburg" під прапором Домініки та "Lady Augusta" під прапором Ямайки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

" Згідно з договором фрахтування, суховантаж "Аzburg" прибув до українського торгівельного порту у Маріуполі 22 лютого 2022 року з м. Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією. Після артилерійських та мінометних обстрілів території порту з боку рф, вантажні роботи були призупинені. З-го квітня внаслідок влучання двох мінометних снарядів у навігаційний мостик на судні повилітало скло та частково пошкоджена навігаційна апаратура. Наступного дня у машинне відділення влучив бойовий снаряд та вибухнув всередині, внаслідок чого почалася пожежа у машинному відділенні та травмовано моториста. На сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна "Lady Augusta". Травмованого моториста було доставлено прикордонниками до шпиталю та надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також, відомо, що 10 квітня членів екіпажу двох суден: "Aзбург" - 12 моряків є громадянами України та "Lady Augusta", екіпаж якого складається із громадян Сирії, їхня кількість не відома, окупанти захопили в полон та вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

"Такими діями рф порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - наголошує Денісова.

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