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Денісова (883) Маріуполь (3205) моряки (923) полон (1482)

Окупанти захопили в полон екіпажі ще 2 цивільних суден та вивезли до тимчасово окупованого Донецька, - Денісова

корабель

На території Маріупольського морського торгівельного порту військовими РФ були взяті в заручники члени екіпажів теплоходів "Аzburg" під прапором Домініки та "Lady Augusta" під прапором Ямайки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

" Згідно з договором фрахтування, суховантаж "Аzburg" прибув до українського торгівельного порту у Маріуполі 22 лютого 2022 року з м. Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією. Після артилерійських та мінометних обстрілів території порту з боку рф, вантажні роботи були призупинені. З-го квітня внаслідок влучання двох мінометних снарядів у навігаційний мостик на судні повилітало скло та частково пошкоджена навігаційна апаратура. Наступного дня у машинне відділення влучив бойовий снаряд та вибухнув всередині, внаслідок чого почалася пожежа у машинному відділенні та травмовано моториста. На сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна "Lady Augusta". Травмованого моториста було доставлено прикордонниками до шпиталю та надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також, відомо, що 10 квітня членів екіпажу двох суден: "Aзбург" - 12 моряків є громадянами України та "Lady Augusta", екіпаж якого складається із громадян Сирії, їхня кількість не відома, окупанти захопили в полон та вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

"Такими діями рф порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - наголошує Денісова.

Також читайте: Дії РФ у Маріуполі підпадають під визначення "геноцид", - Денісова
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Топ коментарі
+6
А можна прийняти на міжнародному рівні рішення, щоби в закордонних портах по всьому світу російські суда не просто не бункерували/ розвантажували/ завантажували, а щоби їх просто арештовували?
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13.04.2022 19:22
+4
похоже русишен этого и добиваются. морская мафия это не меркель с макроном
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13.04.2022 19:26
+4
рф = сомали.....
за это нужно ***ть на международном уровне, чтобы ни одно рашистское судно не смогло зайти ни в один порт мира....
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13.04.2022 19:26
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А можна прийняти на міжнародному рівні рішення, щоби в закордонних портах по всьому світу російські суда не просто не бункерували/ розвантажували/ завантажували, а щоби їх просто арештовували?
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13.04.2022 19:22 Відповісти
похоже русишен этого и добиваются. морская мафия это не меркель с макроном
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13.04.2022 19:26 Відповісти
флаг судна - дело второе. главное национальность членов команды. Не думаю, что там юыди матросы с самой Ямайки
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13.04.2022 19:25 Відповісти
слово "национальность" попахивает чем-то не хорошим....
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13.04.2022 19:28 Відповісти
странный вы, йЦУ
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13.04.2022 19:43 Відповісти
та я впоряде! за меня не волнуйтесь.....
а вам бы советовал поменьше обращать внимание на национальность., цвет кожи, религиозную и сексуальную принадлежность и тд....., поерьте - так будет проще.... )
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13.04.2022 19:55 Відповісти
В порядке? Сомнительно. По ходу у вас это болит. Ида, Обойдусь как не будь без советов посторонних
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13.04.2022 20:38 Відповісти
вообще без проблем, приятель! )
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13.04.2022 20:42 Відповісти
рф = сомали.....
за это нужно ***ть на международном уровне, чтобы ни одно рашистское судно не смогло зайти ни в один порт мира....
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13.04.2022 19:26 Відповісти
мировая морская общественность в ожидании первых кацапских перформансов в виде затопленных от обстрелов танкеров и подорванных на минах у берегов Румынии и Болгарии контейнеровозов.
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Пиратство в чистом виде
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13.04.2022 19:31 Відповісти
Это как раз украинские бандформирования удерживали экипажи нескольких сужов ,а российские войска вызволили их из плена.!!!!
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13.04.2022 19:32 Відповісти
Но в СМИ информация, что порт находится у ВСУ. Так а как же РФ смогла захватить эти экипажи в порту? Что-то не стыкуется!
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13.04.2022 20:35 Відповісти
Яка гидота ці пірати!
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13.04.2022 21:41 Відповісти
 
 