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Італія (1514) санкції (11292) Луїджі Ді Майо (32)

Італія не буде накладати вето на ембарго на нафту і газ з Росії, - керівник МЗС Ді Майо

майо

Італія продовжить знижувати залежність від російської нафти і газу у відповідь на розв'язану Москвою війну в Україні. Рим не накладатиме вето на санкції ЄС проти енергоносіїв з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо телеканалу CNN.

"Вартість енергоносіїв - це наше перше занепокоєння на цей момент. Однак Італія не збирається накладати вето на ці санкції, які їх зачіпають", - сказав Ді Майо.

За його словами, Італія хоче встановити стелю цін на газ. Домогтися цінової стабільності Рим планує через ЄС, в тому числі за допомогою європейської енергетичної біржі.

"Ми зможемо, принаймні, стабілізувати зростання цін для домогосподарств", - додав глава МЗС.

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Топ коментарі
+10
Италия уже переключилась на Ближний Восток. И дешевле и без шантажа рашистов ...
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13.04.2022 19:30
+9
Неочікувано. Дякую.
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13.04.2022 19:26
+4
Россия - это угроза всему миру! Россию нужно изолировать!
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13.04.2022 19:32
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Неочікувано. Дякую.
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Вето наложишь не туда - оно распухнет - будет больно и неудобно.
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13.04.2022 19:26 Відповісти
Добре. Але знайдуться ті, хто накладуть. Мадяри - одні з них. Чи будуть інші?
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13.04.2022 19:27 Відповісти
Поживемо- побачимо. Ще й діаспора не спить...
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13.04.2022 19:29 Відповісти
Венгрия, Австрия, Германия. Это те, кто будет применять вето. На сегодняшний момент информация. При этом первая за вето Германия и была еще на переговорах прошлой недели. Именно поэтому Штангенциркуля и прокатили.
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13.04.2022 20:10 Відповісти
двуличие видать "за два квартала"..45-й год давно в прошлом-до сих пор сцат рашистов
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13.04.2022 20:24 Відповісти
Италия уже переключилась на Ближний Восток. И дешевле и без шантажа рашистов ...
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13.04.2022 19:30 Відповісти
И даже ближе. Читал , что они с Алжиром будут договор подписывать на поставку газа.
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13.04.2022 19:37 Відповісти
Сама ідея гарантій безпеки -зрадлива, і походить від Зелі. Зелі потрібна лише одна гарантія - особиста гарантія Путлера, *********** ярлик на князювання. Всі інші гарантії є камуфляжем, димовою завісою для основної гарантії.
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13.04.2022 19:30 Відповісти
А що пан палить?
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13.04.2022 19:40 Відповісти
Він не палить. Він глушить. Боярку.
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13.04.2022 19:52 Відповісти
своєрідний ярлик на князювання.
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13.04.2022 19:31 Відповісти
Россия - это угроза всему миру! Россию нужно изолировать!
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13.04.2022 19:32 Відповісти
Против введения эмбарго на поставки российского газа, помимо Австрии, выступают Берлин и Будапешт, - заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
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13.04.2022 19:39 Відповісти
Кто бы мог подумать… Viva Italia
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13.04.2022 19:40 Відповісти
Ситуация в Европе следующая: цены на энергоресурсы (а это и отопления, и электричество, и топливо на транспорт, а это уже и цены на все продукты питания) уже взлетели на 25%. Если даже теоретически, найти другие поставки, то цены вообще взлетят до небес. Что в свою очередь, мощно ударят по кошелькам европейцев. Что в свою очередь, превратит их в лёгкую биомассу для путина, в плане революционных настроений и митингов против правительства. Поможет это всё организовать, думаю, сами понимаете кто. И сами понимаете, что достаточно легко. А если кто думает, что из-за войны и поддержки Украины, народ выйдет готовить на кострах во дворе в целях экономии, то вы сильно ошибаетесь. Выйдут разжигать костры, но совсем не с целью экономии для приготовлении пищи, а с целью сжечь в этих кострах своё правительство, которое поддержало Украину. Поэтому всё очень на тоненького, не спешите с "камнезакидательством".
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13.04.2022 19:41 Відповісти
То може, треба було раніше думати, а не бездумно займатися монополізацією ринку поставок енергоносіїв, бо москалі завозили зручненькі нафтодоларові валізи щомісяця, і ваші ой-такі-прям-некорумповані політики радо ці валізки набирали і просували необхідні путлєру рішення в своїх урядах? А тепер давайте поплачемо про ціни на газ в європі.
Ви самі подумайте трошечки: ну ок, здали ви Україну заради цін на бензин, ми всі померли, а кого не повбивали - того вивезли в дальневосточні *****. Ви правда думаєте, що на цьому все закінчиться? Якими ще країнами готові пожертвувати Австрія та Німеччина? І що робитимуть Австрія та Німеччина, коли жертовні країни скінчаться, мені цікаво? Ясно що політики всеруться, сядуть на приватні джети і з'їбуться в уютні доміки на райських островах, відбудовані за мордорські нафтодолари. А що буде робити населення, яке не бажало просто потерпіти невелике тимчасове здорожання цін на газ і бензин, заради того, аби гітлер 21 століття здох і його царство гидоти розвалилося?
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13.04.2022 20:05 Відповісти
Так можно было предполагать, если бы московия быстро и без особых потерь победила Украину. Но задача у Запада, не в том чтобы она это сделала и только воодушевилась и усилилась в связи с этим фактом. Задача Запада, чтобы московия максимально ослабла в результате этой войны и не помышляла и была не способна на походы на Запад, даже теоретически. Но, тем не менее, сохранилась для не распространения ЯО, и явл-сь некой региональной силой в своём регионе, чтобы можно было избежать кровопролития во многих странах бывшего совка. Контроль над бывшими сов. странами будет браться постепенно, по очереди- но никак не сразу и одновременно. А для этого нужна региональная держава, коей сейчас явл-ся раша. Так что, всё на тоненького.
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13.04.2022 20:20 Відповісти
Короче-на первом месте хитрожопость и двуличие, впрочем, ничего не удивляет..
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13.04.2022 20:28 Відповісти
бред кацапский
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13.04.2022 23:01 Відповісти
Так, так, ціни взлєтєлі як акції російських компаній після початку війни, а гейропа вже скочується у середновіччя без карміліци расєї . Які ще охренітельні історії про Європу нам варто почути ? Реально просто смішно читати мордорських, тупорилих ботів, які просто не знають, що цивілізовані люди здатні критично мислити та перевіряти інфу, на відміну від російської біомаси з телевізором замість мозку.
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13.04.2022 20:24 Відповісти
Конечно взлетели. Мне то автовладельцу и покупателю не рассказывайте как тут в Европе, где я живу уже фиг знает сколько лет.
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13.04.2022 20:31 Відповісти
А шо це пан автовладєлєц, фіг зна скіки живущій в єуропі, вирішив за місяць до війни зареєструватися на українському сайті , щоб розказувати яка страшно страждає народ від відлучення від нафто-газової цицьки мордору. Найсмішніше, що у самій Європі до росту цін ставляться цілком спокійно, на тлі війни в Україні і такого різкого стрибка цін, як вєщає пан автовладєлєц не має та і ціни дуже відрізняються по країнам ЄС. А от на мордорських ресурсах просто пекельна стурбованість здорожчанням всього в Європі та США, деякі експерди навіть прогнозують колапс економік та голодні бунти .
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13.04.2022 21:01 Відповісти
Ну они всё сгущают(что понятно), я говорю как есть. Т.е., если вы не заметели, я не говорю что уже сейчас пздц какой-то происходит. Я и говорю- сейчас всё нормально. Но вот в случае взлёта цен до небес (и описал какие варианты могут способствовать этому, и кто будет лодку качать), ситуация изменится может быть поганой, и ударит в т.ч. и по поддержки Украины. Т.е., по сути, я говорю, что дважды два равно четыре.
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13.04.2022 21:12 Відповісти
Потому что кроме всего-бабки жалко терять..Жлобы, хотя бы на год отказались, а так, если рашку не дожмём--в чём тогда смысл страданий наших и смертей..
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13.04.2022 20:27 Відповісти
К сожалению это ничего не даст. Германия еще с прошлой недели педалирует исключение энергетического эмбарго из 6 пакета санкций. Германию поддержали Австрия и Венгрия. Позицию они так и не поменяли. Более того, Германия уговаривает и другие страны Евросоюза не включать энергоопцию в пакет. Именно поэтому Штангенциркуль был послан - это символический жест.
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13.04.2022 20:15 Відповісти
фашисты...
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14.04.2022 01:09 Відповісти
Спагетті зі смаком .... Солярки, смакота *****
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13.04.2022 20:57 Відповісти
 
 