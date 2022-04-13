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Київ (19120) Кличко (3477) переселенці (953)

Мешканцям, що виїхали з Києва, зарано повертатися додому, ситуація ще залишається загрозливою, - Кличко

кличко

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому мешканцям, що виїхали зі столиці, ще зарано масово повертатися додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськради.

"Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогодні загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей.

Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики. Ситуація більш стабільна, ніж кілька тижнів тому, але, тим не менш, вона залишається ще загрозливою. Ми всі хочемо якомога швидше повернутися до нормального життя, але зможемо це повністю зробити, коли припиниться агресія проти України", - пояснив мер Києва.

Читайте також: Не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні", - Кличко

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Топ коментарі
+6
Рано повертатися, бо робити нема чого абсолютній більшості- краще по селах та дачах городами зайнятися.
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13.04.2022 19:24
+4
до 2035 зачекати ? чи ще роки так зо два ?
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13.04.2022 19:27
+4
кому война, кому мать родна. Ну нет у народа собственного жилья в Германии и миллионов долларов на счетах, как у Кличка и вилл в Италии и Испании, как у многих слуг народа. Не мог народ откаты получать и крышевать строительный бизнес в долях с мером и велюрить, как друзья слуг, поэтому народ едет домой, в свое единственное крошечное гнездышко.
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13.04.2022 20:11
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Рано повертатися, бо робити нема чого абсолютній більшості- краще по селах та дачах городами зайнятися.
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13.04.2022 19:24 Відповісти
////
Кожен киянин, котрий щойно повернувся до Києва, першим ділом пише в соціальних мережах всім іншим, що до Києва повертатися ще рано, треба зачекати...
Хитрі, ***...
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13.04.2022 20:04 Відповісти
Чепінога геній.
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13.04.2022 21:30 Відповісти
без денег в Киев ехать? без работы глупо
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13.04.2022 23:13 Відповісти
домой...
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13.04.2022 23:16 Відповісти
домой да - но детей лучше пока за границей подержать
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13.04.2022 23:21 Відповісти
каждый сам решает... или каждая семья сама решает...
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13.04.2022 23:24 Відповісти
до 2035 зачекати ? чи ще роки так зо два ?
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13.04.2022 19:27 Відповісти
Да ладно вам. Сейчас дело даже не в опасности, а в проблемах с логистикой. Киев важен для переброски резервов с Запада на Восток и беженцев в обратном направлении. А если приедут все, кто здесь жил до войны, вы представляете, что будет?
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13.04.2022 19:36 Відповісти
ну приедут наверное только те кому есть куда возвращаться...
а вообще вот что я имел в виду :
13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon-asks-top-8-us-arms-makers-meet-ukraine-sources-2022-04-12/ https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
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13.04.2022 19:56 Відповісти
Я понимаю, что война может быть долгой. Но сейчас точно не время для того, чтобы создавать пробку из фур на въезде в город (тем более, что со въездом сейчас и без того проблем хватает). А без пробки из фур прокормить и обеспечить работой население Киева нереально.
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13.04.2022 20:09 Відповісти
Вы абсолютно правы , пробки сейчас вообще по всем стратегически важным и даже запасным направлениям абсолютно не нужны
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13.04.2022 20:30 Відповісти
основная масса выехала на поездах
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13.04.2022 23:17 Відповісти
А продукты им в Киев тоже на поездах завозить будут? УЖЕ в Киеве есть километровые пробки. Уже стоят по 5 часов, чтобы заехать в Киев. А через Киев идет снабжение нашей армии на Востоке. И не преувеличивайте значение поездов. За неделю из Киева выехало около миллиона человек. Плюс через тот же Киев выезжали жители Харькова, Сум, Лисичанска, Попасной, Рубежного и т.д. и т.п. Вы считаете, что 10 поездов в день (хотя их было еще меньше) за неделю могли бы вывезти такую массу людей?
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13.04.2022 23:30 Відповісти
в Киеве сейчас нет никаих пробок все дороги свобоные по крайней мере со стороны Борисполя
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13.04.2022 23:44 Відповісти
Так все снабжение идет с правого берега. Борисполь здесь причем? Новости почитайте.
https://focus.ua/auto/511632-v-kiev-vernulis-probki-na-dorogah-vitaliy-klichko-nazval-prichinu
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14.04.2022 00:41 Відповісти
я живу с другой стороны города - очевидно у людей закончились деньги снимать жилье вне дома вот и возращаются
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14.04.2022 00:51 Відповісти
Я тоже живу на левом берегу. Так и есть. В том, что постепенно возвращаются, думаю, ничего страшного нет. Главное, чтобы все не решили вернуться сразу в один момент. Именно этого и боятся власти.
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14.04.2022 01:03 Відповісти
а платить за аренду на западе без работы?
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13.04.2022 23:15 Відповісти
Моя семья и все мои выехавшие знакомые живут на Западе БЕСПЛАТНО. И в Португалии, и в Германии, и в Чехии, и в Словакии, и в Польше. Никого никуда не выгоняют.
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13.04.2022 23:33 Відповісти
моим сказали до конца мая а потом на работу - а вот для детей все бесплатно
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13.04.2022 23:43 Відповісти
До конца мая еще много времени - к тому моменту могут что-то решить с мостами и блокпостами, да и активность орков на Донбассе может снизится.
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14.04.2022 00:46 Відповісти
То есть в Чернигов можно возвращается, где жёстко обстреливали. А в Киев где почти нет серьезных разрушений нельзя. Где логика? Ракетные обстрелы могут быть в любом городе, а разминируют в отдельных отведенных для этого участках
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13.04.2022 19:39 Відповісти
Звільнення України від українців сіоністами,проходить успішно.Будівництво Великого Ісраїлю від Львова до Владі востока триває.
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13.04.2022 19:39 Відповісти
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13.04.2022 20:02 Відповісти
Киев выделил всего 40 млн на всю тероборону в 2022 году!
Все, что нужно знать о подготовке обороны Киева.
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13.04.2022 20:06 Відповісти
И этого оказалось достаточно, чтобы отбросить российскую армию. На востоке Украины и в Крыму россияне тоже будут разбиты, в этом нет сомнений. Практика боевых действий показала, что российская армия это говно. Даже при трех-пятикраном численном превосходстве при наступлении при первом же огневом поражении подразделения российской армии начинают действовать хаотично и являются прекрасной целью и уничтожаются, разбегаются или сдаются, что было подтверждено много раз после 24.02
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14.04.2022 00:51 Відповісти
кому война, кому мать родна. Ну нет у народа собственного жилья в Германии и миллионов долларов на счетах, как у Кличка и вилл в Италии и Испании, как у многих слуг народа. Не мог народ откаты получать и крышевать строительный бизнес в долях с мером и велюрить, как друзья слуг, поэтому народ едет домой, в свое единственное крошечное гнездышко.
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13.04.2022 20:11 Відповісти
+
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13.04.2022 21:28 Відповісти
Заткните, кто-нибудь, этому придурку пасть, т.к. он вообще не понимает, что несёт😠
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13.04.2022 21:11 Відповісти
ты кацап своему собядину затыкай рот
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13.04.2022 23:19 Відповісти
семья педалика 20 лет как уж пытается вернуться...а педаля им не рекомендует совпадение?...
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13.04.2022 21:27 Відповісти
не пести кацап
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13.04.2022 23:18 Відповісти
верно.
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14.04.2022 05:25 Відповісти
 
 