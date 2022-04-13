Мешканцям, що виїхали з Києва, зарано повертатися додому, ситуація ще залишається загрозливою, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому мешканцям, що виїхали зі столиці, ще зарано масово повертатися додому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськради.
"Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогодні загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей.
Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики. Ситуація більш стабільна, ніж кілька тижнів тому, але, тим не менш, вона залишається ще загрозливою. Ми всі хочемо якомога швидше повернутися до нормального життя, але зможемо це повністю зробити, коли припиниться агресія проти України", - пояснив мер Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Кожен киянин, котрий щойно повернувся до Києва, першим ділом пише в соціальних мережах всім іншим, що до Києва повертатися ще рано, треба зачекати...
Хитрі, ***...
а вообще вот что я имел в виду :
13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon-asks-top-8-us-arms-makers-meet-ukraine-sources-2022-04-12/ https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
https://focus.ua/auto/511632-v-kiev-vernulis-probki-na-dorogah-vitaliy-klichko-nazval-prichinu
Все, что нужно знать о подготовке обороны Киева.