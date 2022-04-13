Мешканцям, що виїхали з Києва, зарано повертатися додому, ситуація ще залишається загрозливою, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому мешканцям, що виїхали зі столиці, ще зарано масово повертатися додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськради.

"Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогодні загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей.

Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики. Ситуація більш стабільна, ніж кілька тижнів тому, але, тим не менш, вона залишається ще загрозливою. Ми всі хочемо якомога швидше повернутися до нормального життя, але зможемо це повністю зробити, коли припиниться агресія проти України", - пояснив мер Києва.

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