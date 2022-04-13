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Медведчук (1694) Баканов Іван (328)

ФСБ РФ планувала вивезти Медведчука в Придністров'я, а звідти до Москви, - Баканов

медведчук

Глава СБУ Іван Баканов розповів подробиці затримання кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо розкрити всіх нюансів цього затримання, водночас дещо цікаве звісно можу розповісти. Це дійсно була складна, небезпечна для багатьох її учасників спецоперація, яка тривала більше місяця. Президент дав доручення СБУ і ми активізували всі наші можливості, аби його виконати та знайти Медведчука.

Було проведено дуже багато аналітичної, оперативної, агентурної роботи, яка врешті привела нас до Медведчука і це дозволило нам завершити цю спецоперацію успішно.

Водночас хочу наголосити, щоб всі розуміли, нам протистояв не просто Медведчук, був дуже потужний ворог, ім'я якому ФСБ. Яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон", - сказав він.

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За словами Баканова, для цього спецслужби РФ залучили представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців.

"Нам намагалися вкинути інформацію про місцезнаходження Медведчука в Швеції, Угорщині, від Закарпаття до Сумської області. Навіть підготували псевдомедведчуків", - додав глава СБУ.

"Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег-правоохоронців хотіли довезти до українського кордону. Там човном переправити на інший бік, де на нього чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони прибули до відповідної точки для того, щоб після переправлення Медведчука через річку доставити його до Москви. ... Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, визначила дійсний маршрут та з'ясувала місце прибуття евакуаційнох групи ФСБ РФ до так званої Придністровської республіки. Це дозволило затримати Медведчука дорогою від нашої столиці, на виїзді з Київської області. Весь цей час Медведчука супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії", - наголосив Баканов.

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Автор: 
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Топ коментарі
+40
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13.04.2022 19:28
+36
ок а Портнову і Тупицкому якого дали втекти?
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13.04.2022 19:27
+29
Та да! Там - правоохоронці, тут - правоохоронці... А сючому Баканов не почат б спочатку - Медведчука до 24 лютого знаходився під домашнім арештом. Чи не знаходився? 😊Чи Баканов не в курсі, щ там було, бо сам десь заблукав на три тижні? А чому група фсбшників з човном не затримана/ліквідована? Адже чекали вони на нашому березі? Тут наразі запитань більше, ніж відповідей. Без відповідей на ці запитання це все схоже на сценарій "Сватів".
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13.04.2022 19:42
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"Це дійсно була складна, небезпечна для багатьох її учасників спецоперація ..."

Стесняюсь спросить: А в чем же была такая "небезпека" этой операции? Коррумпированные менты, которые сопровождали Медведчука, могли обидеть беззащитных СБУшников? Так захваты обычно проводит вооруженный до зубов "Корд".
Вот если бы Баканов сказал, что уничтожена эвакуационная группа ФСБшников, я бы может еще и поверил бы в "небезпеку".
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13.04.2022 19:49 Відповісти
эх, что называется с языка сорвал. Действительно такую комбинацию можно было закрутить с заманиванием спецгруппы ФСБ на укр. территорию и там их повязать.
И еще мне непонятно, где это Медведчук так отощать успел?
Он же вел малоподвижный образ жизни, с питанием при его бабках проблем не должно было быть...
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13.04.2022 21:13 Відповісти
Какая там "комбинация"! О чем вы говорите ... Кто это будет делать? Служба Бабла Украины?
Это те, кто всю жизнь занимались тем, что кошмарили бизнес, трусили обнальщиков и крышевали контрабанду?
Это те, кто ******* ВСЮ агентуру РФ в Украине?
Служба, которую возглавляет назначенец и жополиз - Баканов?
Ты стоянку в Киеве, возле ГУ СБУ видел? Элитному автосалону такой ассортимент и не снился!
Там давно потеряны все компетенции и профессионализм. Служба давно сгнила от коррупции.
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14.04.2022 06:26 Відповісти
... побачимо, які в них будуть версії по операції, як мінімум, три і після того коли журналісти викриватимуть нестиковки попереднього пояснення. Згадайте вагнер, розстріл шифера, різні їхні вкиди для маніпуляції або відволікання уваги від інших дій. Операція за сценарієм 95кварталу, так вже забрехались, що навідь тоді коли і буду правдива інформація їм вже неповірять.
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13.04.2022 19:51 Відповісти
https://fb.watch/cmKlLvyi74/ Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна
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13.04.2022 19:53 Відповісти
"Президент дав доручення СБУ і ми активізували всі наші можливості" - в стране война, а исбушка все свои силы бросила на поиски Мервечука! бо вовочка ж поручил!

И шо характерно! как токо нашли - вовчка сразу объявил шо Мертвечкуа срочно надо поменять "на наших ребят"! Как в истории с моряками - за день до всемирного бана рашистским кораблям заходить во все мировые порты за пиратство! (про Цемаха уже не будем вспоминать)
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13.04.2022 19:58 Відповісти
про о, что он там кому-то поручил - очевидная пурга.
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13.04.2022 20:35 Відповісти
Який би не був медведчук, а все ж юрист з досвідом. Та й гроші на дуже кваліфікованих адвокатів теж є (хоча зараз захищати такого клієнта ще той треш). Тому почекаємо на судові засідання і версію захисту. Ще й у Верховний раді мають розглядати це питання, все ж поки діючий народний депутат.
Так що баканов має відповідати за кожне слово.
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13.04.2022 20:01 Відповісти
Отлично сработано. Суд будет? Интересно откуда пошел слив про спецгруппу ФСБ. Допускаю возможным участие «доброжелателей» из других стран в этой операции.
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13.04.2022 20:02 Відповісти
Зараз зебілам головне нічого не ляпнути лишнього, бо зможе так виявитися, що чим більше люди будуть дізнаватися про "операцію", тим більше буде нестиковок. І в кінці виявиться, що як і шефіром, це операція була не СБУ, а сценаристів кварталу95
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13.04.2022 20:02 Відповісти
а тех кто его отпустил - ловят? уволили? проверили? чето дохрена людей и времени тратят на предателей в военное время.
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13.04.2022 20:04 Відповісти
Вони думають, що знайшли золоту жилу, щоб відмазати всіх засранців. Зараз Медведчук знов "втече", і його "спіймає" Татаров. Потім Єрмак. А тоді вже продаватимуть сафарі на Медведчука всім, кому потрібні державні нагороди, звання і посади.
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13.04.2022 20:10 Відповісти
Затримали і добре . Цікаво , чи здасть медведчук сивочубого гетьмана .
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13.04.2022 20:16 Відповісти
Чёт постарел, осунулся
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13.04.2022 20:26 Відповісти
Так без макіяжу ж...
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13.04.2022 22:47 Відповісти
Уважно прочитав пояснення баканова і пояснення охоронця тарана і можна зробити висновок що хтось з цих двох бреше. Ось що говорив охоронець таран в статті яка вийшла пізніше на Цензорі:"В мої обов'язки входила охорона будинку і Медведчука. Я чув його розмови зі своєю дружиної. Вони були впевнені, що "ФСБ все сделает, ФСБ поможет"... Через хвилин 20-25 в фірточку позвонили і я побачив чоловіка в чорній формі.. Він піднявся з Медведчуком нагору, а вже через 10 хвилин Медведчук вийшов в українській військовій формі. При розмові з Марченко, Медведчук зазначав, що швидше за все втеча з країни відбуватиметься через Придністоров'я", - розповів охоронець. Джерело:
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13.04.2022 20:49 Відповісти
а може обоє
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13.04.2022 22:48 Відповісти
М-да, не Маркус Вольф, конечно. Тот "нитку порвал" через Австрию, Болгарию и Венгрию, а этот лошара даже до Молдовы добежать не сумел.
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13.04.2022 20:53 Відповісти
Какая Молдова? Он с Киевской области не смог выехать...
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14.04.2022 00:39 Відповісти
Це мабуть Лукашенко здав Зеле Мертветчука в подяку за здачу йому вагнерівців.
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13.04.2022 21:09 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXmViBipZu-zOpxvo-pYKIViWYqGiei2ngIVEdaRTkwHwTapOAEEC4H_8B-qourUL-8_-VRGgY3PJFwGvGmlqvnrU3Gj07V3g-vN7cPdzKDgIfFXoaVI-hSCkYqL4eZCek&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 23 hrs ·



если медведчука периодически отпускать, то каждой новой поимкой можно достигать эффекта чернобаевки)
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13.04.2022 21:43 Відповісти
це придністров'я треба знищити, якомога скоріше. Незрозуміло в чому проблема.
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14.04.2022 00:57 Відповісти
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