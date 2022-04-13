ФСБ РФ планувала вивезти Медведчука в Придністров'я, а звідти до Москви, - Баканов

Глава СБУ Іван Баканов розповів подробиці затримання кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо розкрити всіх нюансів цього затримання, водночас дещо цікаве звісно можу розповісти. Це дійсно була складна, небезпечна для багатьох її учасників спецоперація, яка тривала більше місяця. Президент дав доручення СБУ і ми активізували всі наші можливості, аби його виконати та знайти Медведчука.

Було проведено дуже багато аналітичної, оперативної, агентурної роботи, яка врешті привела нас до Медведчука і це дозволило нам завершити цю спецоперацію успішно.

Водночас хочу наголосити, щоб всі розуміли, нам протистояв не просто Медведчук, був дуже потужний ворог, ім'я якому ФСБ. Яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон", - сказав він.

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За словами Баканова, для цього спецслужби РФ залучили представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців.

"Нам намагалися вкинути інформацію про місцезнаходження Медведчука в Швеції, Угорщині, від Закарпаття до Сумської області. Навіть підготували псевдомедведчуків", - додав глава СБУ.

"Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег-правоохоронців хотіли довезти до українського кордону. Там човном переправити на інший бік, де на нього чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони прибули до відповідної точки для того, щоб після переправлення Медведчука через річку доставити його до Москви. ... Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, визначила дійсний маршрут та з'ясувала місце прибуття евакуаційнох групи ФСБ РФ до так званої Придністровської республіки. Це дозволило затримати Медведчука дорогою від нашої столиці, на виїзді з Київської області. Весь цей час Медведчука супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії", - наголосив Баканов.

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