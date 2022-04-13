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США закликали Китай долучитися до тиску на Путіна, щоб припинити війну в Україні

китай,сша

Сполучені Штати закликали Китай докласти зусиль для припинення війни Путіна проти України шляхом використання свого впливу на російське керівництво, та попередили, що будь-які спроби підірвати дію західних санкцій проти РФ матимуть наслідки.

Про це заявила в середу під час виступу зі спеціальною доповіддю в "Атлантичній раді" глава Мінфіну США Джанет Єллен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай нещодавно підтвердив особливі відносини з Росією. Я щиро сподіваюся, що Китай зробить щось позитивне у цих відносинах і допоможе припинити цю війну", - зауважила глава американського Мінфіну.

Вона підкреслила, що стає дедалі важче відокремлювати економічні питання від інтересів національної безпеки. Тож, за її словами, ставлення світу до Китаю залежатиме від готовності Пекіна "відреагувати на наш заклик до рішучих дій відносно росії".

Міністр зазначила, що російське вторгнення в Україну яскраво продемонструвало необхідність для світу об’єднатися й захистити міжнародний порядок, мир і процвітання. Саме тому Сполучені Штати, союзники й партнери взяли на себе зобов’язання притягти росію до відповідальності й підштовхнути її до економічної, фінансової й стратегічної ізоляції.

При цьому глава Мінфіну США попередила, що коаліція західних країн на чолі зі США "не залишатиметься байдужою до дій, що підривають введені санкції" проти росії та її поплічників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайські державні ЗМІ повторюють російську пропаганду щодо вбивств у Бучі, – The New York Times

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Топ коментарі
+7
Там дракон-торговец, а не дракон-воитель. Потерпит.
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13.04.2022 19:44
+6
Короче китайцев предупредили..
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13.04.2022 19:42
+5
Индия уже заткнулась и не мешает.
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13.04.2022 19:43
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Индия Китай иди в сраку не мешай.
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13.04.2022 19:40 Відповісти
Индия уже заткнулась и не мешает.
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13.04.2022 19:43 Відповісти
ну так Сонный Джо сделал предложение, от которого те не смогли отказаться....
там более, индусы наверняка не могли не заметить чего стоит весь этот кацапский мотлох, называемый "русским оружием"....
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13.04.2022 19:48 Відповісти
Короче китайцев предупредили..
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13.04.2022 19:42 Відповісти
Та не смикайте ви того дракона за хвоста.
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13.04.2022 19:42 Відповісти
Там дракон-торговец, а не дракон-воитель. Потерпит.
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13.04.2022 19:44 Відповісти
То не дракон, а засцяний хробак
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13.04.2022 21:22 Відповісти
На Китай бочку катят === НО Китай больше все в мире заинтересован в ослаблении Кацапии.
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13.04.2022 19:43 Відповісти
Китай на своей волне. Он втихаря засрашку имеет во все щели и прекрасно себя чувствует. Что-то там скажут, озабоченность выразят ..короче ни о чём. Не будут мешать кацапню уничтожать-и то хорошо.
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13.04.2022 19:43 Відповісти
Поймите одну вещь про китайцев. То, что в нашем западном или как еще говорят христианском менталитете мы воспринимаем как обман или кидок, для китайцев это нормально и не грешно, это их философия и воспитание с детства, там у них совершенно другое мышление, в политике и бизнесе, которое нас совсем не понять, так же как и они не понимают зачем держаться договоров, если можно найти лазейку и получить выгоду для себя, просто китайцы реально умеют мыслить стратегически на много лет вперед, это да (то есть они умеють различить маленькую выгоду сейчас и большую выгоду но позже).
В общем, то что Китай не будет со слабаком, которого чпокнули в военном и экономическом плане, и об которого вытирают ноги все кому не лень, я уверен точно...
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13.04.2022 20:06 Відповісти
Китай дал добро ***** начать войну и получает огромную выгоду.
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13.04.2022 19:44 Відповісти
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть. (Си Цзиньпин).
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13.04.2022 19:45 Відповісти
неправда це х/ф гараж
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13.04.2022 19:49 Відповісти
сі-забирай сибір до урала-самий час і всіх касабчиків - в табори-там вони вже готові
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13.04.2022 19:50 Відповісти
Китай чекає на битву за донбас,а потім буде робити заявочки на ісконно китайські землі,всі курва чекають,молдавани,грузини,японці,ніхто не відкриє другий фронт падли!!!
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13.04.2022 19:51 Відповісти
Я очень верю, что Китай кинет в итоге парашу, причем довольно скоро, и на этом начнется кердык кацапстану, ералаш, парапарапам.... К этому все идет, китайозы просто ждут обещаний крутых ништяков от Запада и ослабления раиси, прежде всего военного. Это может быть, например, согласие Запада закрыть глаза на аннексию сибирских территорий и ресурсов под видом протектората, очень вероятный вариант.
Было, кстати, совсем недавно одно предсказание от очень сильного экстрасенса, что проигрыш путина будет после предательства человека, которому он очень доверяет, после чего он сбежит заграницу и очень скоро умрет, потому что энергетически Вселенная ему направила смерть и с ним сейчас работают многие экстрасенсы и магы, в которых путин очень верит... Посмотрим, в общем
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13.04.2022 19:55 Відповісти
Китайці, як і всі азіати дуже терплячі і чекають коли українці перебьють москалів, щоб потім повернути собі Далекий Схід. Їм невистачає ресурсів і своїх уйгурів немає куди відправляти подалі, щоб воду немутили...
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13.04.2022 20:58 Відповісти
 
 