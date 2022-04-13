США закликали Китай долучитися до тиску на Путіна, щоб припинити війну в Україні
Сполучені Штати закликали Китай докласти зусиль для припинення війни Путіна проти України шляхом використання свого впливу на російське керівництво, та попередили, що будь-які спроби підірвати дію західних санкцій проти РФ матимуть наслідки.
Про це заявила в середу під час виступу зі спеціальною доповіддю в "Атлантичній раді" глава Мінфіну США Джанет Єллен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай нещодавно підтвердив особливі відносини з Росією. Я щиро сподіваюся, що Китай зробить щось позитивне у цих відносинах і допоможе припинити цю війну", - зауважила глава американського Мінфіну.
Вона підкреслила, що стає дедалі важче відокремлювати економічні питання від інтересів національної безпеки. Тож, за її словами, ставлення світу до Китаю залежатиме від готовності Пекіна "відреагувати на наш заклик до рішучих дій відносно росії".
Міністр зазначила, що російське вторгнення в Україну яскраво продемонструвало необхідність для світу об’єднатися й захистити міжнародний порядок, мир і процвітання. Саме тому Сполучені Штати, союзники й партнери взяли на себе зобов’язання притягти росію до відповідальності й підштовхнути її до економічної, фінансової й стратегічної ізоляції.
При цьому глава Мінфіну США попередила, що коаліція західних країн на чолі зі США "не залишатиметься байдужою до дій, що підривають введені санкції" проти росії та її поплічників.
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там более, индусы наверняка не могли не заметить чего стоит весь этот кацапский мотлох, называемый "русским оружием"....
В общем, то что Китай не будет со слабаком, которого чпокнули в военном и экономическом плане, и об которого вытирают ноги все кому не лень, я уверен точно...
Было, кстати, совсем недавно одно предсказание от очень сильного экстрасенса, что проигрыш путина будет после предательства человека, которому он очень доверяет, после чего он сбежит заграницу и очень скоро умрет, потому что энергетически Вселенная ему направила смерть и с ним сейчас работают многие экстрасенсы и магы, в которых путин очень верит... Посмотрим, в общем