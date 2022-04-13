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Рішення США надати $500 мільйонів є важливим кроком для підтримки України, - Марченко

марченко,сергій

Рішення США надати Україні грантову допомогу у розмірі 500 млн дол. для фінансування держбюджету є важливим кроком для підтримки України на тлі російської агресії.

На цьому наголосив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-зустрічі з Першим заступником Міністра фінансів США Воллі Адеємо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу українського міністерства.

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"Рішення Сполучених Штатів щодо надання Україні грантової допомоги у розмірі 500 млн. дол. США для фінансування державного бюджету є важливим кроком для підтримки України на фоні повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - зазнав міністр.

Також сторони обговорили наявні інструменти фінансової підтримки України, в тому числі нещодавно анонсований Міжнародним валютним фондом адміністративний рахунок для зарахування коштів від країн-донорів та міжнародних фінансових організацій.

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Представники Казначейства Сполучених Штатів запевнили українських колег в готовності і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти агресії Російської Федерації.
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марчелло- ти вже готовий підняти зарплату депутатам??
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13.04.2022 19:51 Відповісти
 
 