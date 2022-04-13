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У гру Play for Ukraine, яка блокує російські сайти, зіграли 500 тис. людей у світі

гра

В онлайн-гру Play for Ukraine, яка блокує російські сайти, зіграло понад 500 тисяч людей з усього світу!

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Державна прикордонна служба України

"Сенс гри простий — ви граєте, і ваше перебування на порталі автоматично блокує сайти, що обслуговують армію РФ", - пояснюють у ДПСУ.

Зазначається, що у грі взяли участь понад пів мільйона людей з усього світу, які здійснили 587 млрд атак на 200 російських сайтів. А це сервіси, які співпрацюють з Міністерством оборони Росії, банками, платіжними послугами тощо.

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Зіграти в гру можна на спеціальному сайті. Якщо граєте в Україні, використовуйте VPN.

Сенс гри полягає в об’єднанні та складанні блоків з однаковими числами. Чим більші суми ви складете, тим довше триватиме гра.
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а можна цю гру в ігрові автомати запхнути..... сайти ляжуть на віка.....
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13.04.2022 19:56 Відповісти
Я попробовал зайти через VPN, меня антивирус AVG не пустил.
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13.04.2022 20:16 Відповісти
через VPN - не пускає ...
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13.04.2022 22:59 Відповісти
Кожен гравець створює мільйон атак?..
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13.04.2022 20:33 Відповісти
Брєд
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13.04.2022 21:23 Відповісти
Може і фейк може ні... Хто знає . Але пробуй .. Війна на Всіх фронтах
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14.04.2022 04:53 Відповісти
 
 