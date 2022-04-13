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Рашисти обстріляли Немишлянський район Харкова, загинули три особи, четверо отримали поранення, - прокуратура

харків

13 квітня ЗС РФ обстріляли Немишлянський район Харкова, що призвело до жертв і потерпілих серед мирного населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"У результаті обстрілу в Немишлянському районі загинули 65-річна жінка та двоє чоловіків (20 і 30 років). Поранено четверо (наймолодшому 17 років, найстаршому - 75 років. Пошкоджено будинок та авто", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків’ян просять весь день сидіти у сховищах навіть за відсутності повітряної тривоги: місто обстрілюють

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Никто не уйдёт от расплаты!

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил сотрудников спецслужбы: «Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе».
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13.04.2022 19:54 Відповісти
Ваня, а тот, кто из ОПы слил операцию по вагнеровцам кацапам тоже не уйдет от расплаты? Или это другое?
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13.04.2022 20:27 Відповісти
Вот так ***** своими руками за короткий период, из рускоязычного города,нейтрально относившихся к московитам, где у каждого второго есть, точнее "были" родычи в свинособакии, сделал город который искренне и всем сердцем ненавидит все свинособачье отродие. Это страшно воевать с такими дегенератами шозофрениками, они реально тупые валенки от рукожопства до солдатни, потому непредсказуемы.
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13.04.2022 20:42 Відповісти
 
 