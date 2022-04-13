Рашисти обстріляли Немишлянський район Харкова, загинули три особи, четверо отримали поранення, - прокуратура
13 квітня ЗС РФ обстріляли Немишлянський район Харкова, що призвело до жертв і потерпілих серед мирного населення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.
"У результаті обстрілу в Немишлянському районі загинули 65-річна жінка та двоє чоловіків (20 і 30 років). Поранено четверо (наймолодшому 17 років, найстаршому - 75 років. Пошкоджено будинок та авто", - зазначив він.
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