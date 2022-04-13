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Ці москальські солдати вкрали в мене всі мої труси. Дружина, в тебе також трусів нема, - український воїн розповів, як мародерили солдати РФ у його будинку. ВIДЕО
Український боєць приїхав до власного будинку аби перевірити його стан та виявив, що російські військовослужбовці вкрали взуття та навіть білизну.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Російські солдати порушили всі можливі конвенції і вкрали в мене всі труси. Дружина, в тебе теж трусів нема", - розповідає українець про нові факти мародерства росіян.
"Це ж безлюдяність на 1000 %. Ну хіба так можна? Вкрали все моє взуття, вкрали всі мої труси. Ой, ці кляті москалі, що в тій армії відбувається я не знаю", - крізь сміх каже військовослужбовець.
Топ коментарі
+43 Панас Стець
показати весь коментар13.04.2022 20:03
+30 Шимус
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+24 Бенина Мама
показати весь коментар13.04.2022 20:02
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це вже навіть не дно , а дніще на кацапіі !!
срашка есть срашка...)))
В магазині куплену білизну не обмінюють (навіть купальник).
Це - абсолютно особиста, індивідуальна річ.
Як взяти і вдягнути чуже - не знаю.
Фрезеровщики из Челябинска
"В мене психологічна травма ...."
Супер. Розвеселив не по дитячому.
якийсь Іван буде йти до Мар'ї в моїх кросовках та моїх трусах".
Це будуть крилаті фрази
В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.
- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука
Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.
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мужские, ну им стирать то негде, а обсираются они от обстрелов часто.