Ці москальські солдати вкрали в мене всі мої труси. Дружина, в тебе також трусів нема, - український воїн розповів, як мародерили солдати РФ у його будинку. ВIДЕО

Український боєць приїхав до власного будинку аби перевірити його стан та виявив, що російські військовослужбовці вкрали взуття та навіть білизну.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Російські солдати порушили всі можливі конвенції і вкрали в мене всі труси. Дружина, в тебе теж трусів нема", - розповідає українець про нові факти мародерства росіян.

"Це ж безлюдяність на 1000 %. Ну хіба так можна? Вкрали все моє взуття, вкрали всі мої труси. Ой, ці кляті москалі, що в тій армії відбувається я не знаю", - крізь сміх каже військовослужбовець.

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