УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
27 433 37
армія рф (16180) мародерство (335) ЗСУ (7197)

Ці москальські солдати вкрали в мене всі мої труси. Дружина, в тебе також трусів нема, - український воїн розповів, як мародерили солдати РФ у його будинку. ВIДЕО

Український боєць приїхав до власного будинку аби перевірити його стан та виявив, що російські військовослужбовці вкрали взуття та навіть білизну.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Російські солдати порушили всі можливі конвенції і вкрали в мене всі труси. Дружина, в тебе теж трусів нема", - розповідає українець про нові факти мародерства росіян.

"Це ж безлюдяність на 1000 %. Ну хіба так можна? Вкрали все моє взуття, вкрали всі мої труси. Ой, ці кляті москалі, що в тій армії відбувається я не знаю", - крізь сміх каже військовослужбовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я йому кажу, що це унітаз", а він: "Унитаз? А зачем это?". А потім зняли і забрали його з собою", - мешканка визволеного села на Чернігівщині про окупантів. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+43
серуть багато... в основному в штани, трусів багато змінних потрібно... пробачайте тих нещасних, звільняйте від сорому - вбивайте московських гнид.
показати весь коментар
13.04.2022 20:03
+30
показати весь коментар
13.04.2022 20:05
+24
показати весь коментар
13.04.2022 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.04.2022 20:02 Відповісти
серуть багато... в основному в штани, трусів багато змінних потрібно... пробачайте тих нещасних, звільняйте від сорому - вбивайте московських гнид.
показати весь коментар
13.04.2022 20:03 Відповісти
може їм якусь гумдопомогу організувати з поношених трусів...?
показати весь коментар
13.04.2022 21:15 Відповісти
от така вона голозада армія у пуйла, грошей на труси не вистачає
показати весь коментар
13.04.2022 20:04 Відповісти
Крапівниє порткі сраки їм намуляли та проперділись наніц.
показати весь коментар
13.04.2022 22:20 Відповісти
++
показати весь коментар
13.04.2022 20:05 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 20:05 Відповісти
писдетс....., слушаю, а моск отказывается в эту куйню верить.....
показати весь коментар
13.04.2022 20:06 Відповісти
велика тайна расеян - бяда с трусами, толчками та головою....... стид ***** .... нефтянаядержава.......
показати весь коментар
13.04.2022 20:06 Відповісти
Цей документ російського солдата був розміщений в твіттері.

показати весь коментар
13.04.2022 20:10 Відповісти
https://twitter.com/***************/status/1514274117138231306?s=20&t=yyMnJEOOhm5Mj01_6mAa7w
показати весь коментар
13.04.2022 20:11 Відповісти
Не смотри российскую пропаганду. Получай информацию из украинских официальных источников.
показати весь коментар
13.04.2022 20:14 Відповісти
https://t.me/polkazov/4413
показати весь коментар
13.04.2022 20:16 Відповісти
Бред !!
показати весь коментар
13.04.2022 20:19 Відповісти
Нічого дивного-лапатна типу армія настаящіх трусав краде труси...
показати весь коментар
13.04.2022 20:11 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 20:12 Відповісти
Ниче ты не панимааешь. Они не украли а денацифицировали и взяли трофеи. Ванька еще и жене привезет трусы и будут ходить и рассказывать как они пабеждали биндер
показати весь коментар
13.04.2022 20:14 Відповісти
Слухав нашого бійця і сміявся до сліз , так як викрасти навіть труси ,
це вже навіть не дно , а дніще на кацапіі !!
показати весь коментар
13.04.2022 20:18 Відповісти
какой то дурдом с трусами
показати весь коментар
13.04.2022 20:18 Відповісти
такое впечатление...ша на рашке не только унитазы - диковинка.. но и трусы)))
срашка есть срашка...)))
показати весь коментар
13.04.2022 20:49 Відповісти
В голову не вкладається.
В магазині куплену білизну не обмінюють (навіть купальник).

Це - абсолютно особиста, індивідуальна річ.
Як взяти і вдягнути чуже - не знаю.
показати весь коментар
13.04.2022 21:25 Відповісти
Орда 800 років тому, орда зараз. Це скрєпа.
показати весь коментар
13.04.2022 20:19 Відповісти
"Вот оно че, Михалыч..."
Фрезеровщики из Челябинска
показати весь коментар
13.04.2022 20:23 Відповісти
Унитазы и трусы. Скрепно, по-рашистски... дидыворовале...
показати весь коментар
13.04.2022 20:31 Відповісти
Навіть поношеними труселями не погребували.
показати весь коментар
13.04.2022 20:34 Відповісти
Месяц без смены трусов попробуй проходи. А в плену может мыло и постирать дадут
показати весь коментар
13.04.2022 20:35 Відповісти
походу русня обісралась причому вся
показати весь коментар
13.04.2022 20:40 Відповісти
"Порушили всі конвенції ... вкрали всі мої труси"...
"В мене психологічна травма ...."
Супер. Розвеселив не по дитячому.
показати весь коментар
13.04.2022 20:41 Відповісти
"В мене психологічна травма ....
якийсь Іван буде йти до Мар'ї в моїх кросовках та моїх трусах".
Це будуть крилаті фрази
показати весь коментар
13.04.2022 22:15 Відповісти
А раньше они в ООН туалетную бумагу воровали, теперь трусы у украинцев...Загородите уже этот зоопарк забором, в конце концов!
показати весь коментар
13.04.2022 21:02 Відповісти
я підозрюю що вони носять дівочі труси, то це вже до ФРЕЙДА, ну що робить армія ПДРАСІВ
показати весь коментар
13.04.2022 21:03 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 21:25 Відповісти
Звільнення від «русского міра» триває.

В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.

- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука

Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.











1212



показати весь коментар
13.04.2022 21:26 Відповісти
Туфлі *********!
показати весь коментар
13.04.2022 22:04 Відповісти
всё логично. женские своим самкам.
мужские, ну им стирать то негде, а обсираются они от обстрелов часто.
показати весь коментар
14.04.2022 05:12 Відповісти
 
 