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ДТЕК та Schneider Electric нададуть українським енергетикам обладнання для повернення світла українцям

дтек

Компанія ДТЕК спільно з французькою Schneider Electric нададуть українським державним та приватним компаніям обладнання, щоб допомогти відновити електроенергію в регіонах, які постраждали від війни.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні весь цивілізований світ об’єднався для підтримки України. Внесок Schneider Electric є важливим кроком у створенні потужної та системної підтримки України в умовах війни. ДТЕК, як українська компанія, докладає всіх зусиль, щоб бути надійним партнером у реалізації допомоги, яку надають міжнародні партнери", – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Станом на 12 квітня майже 726 тис. споживачів електроенергії у понад 974 населених пунктів залишаються без світла і Schneider Electric прагне зробити свій внесок у відновлення та підтримання енергопостачання в домівки українців.

Зазначається, що реалізація цієї місії відбуватиметься у тісному партнерстві з компанією ДТЕК, яка має добре налагоджену логістику та досвід для надання гуманітарної допомоги по всій країні.

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в мене розетки та вимикачі фірми цієї фірми
дуже пристойна якість, користуюсь з 2014го року без жодних нарікань
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13.04.2022 20:10 Відповісти
Фирма хорошая, но сильно долго они раздумывали по поводу мокшанского рынка.
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13.04.2022 20:14 Відповісти
всі твої розетки зроблені в московії . Принципово не купував цю продукцію після 2014 тільки ABB
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13.04.2022 20:33 Відповісти
Завод є в Тернополі.
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13.04.2022 20:44 Відповісти
SE в Україні лише сервіс, дистрибуція, кооперація. Локального виробництва побутового ео немає. Все імпортувалось з московії, навіть не з Польші. Нажаль..
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13.04.2022 21:05 Відповісти
Ви не зовсім праві, бо я на тому заводі був неодноразово. Там роблять лампочки, розетки і ще купу всього, можливо логістика компанії така що продукція конкретно цього заводу продається не в Україні.
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13.04.2022 21:14 Відповісти
добре, перепитаю наступного разу. якщо так, то куплю на пробу обов'язково.
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13.04.2022 21:18 Відповісти
 
 