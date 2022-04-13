УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9356 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
80 564 200
ракети (3926) Міноборони рф (673)

Російське Міноборони загрожує Україні завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві". ВIДЕО

Міноборони РФ, після того як "по території Росії були нанесені удари" заявило, що не виключає можливості завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони РФ.

"Ми бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії. Якщо подібні диверсії продовжаться, ЗС РФ буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+115
а чем они 50 дней занимались? новому командованию видно не доложили, что все это уже было.
так скоро и войну нам объявят )))
показати весь коментар
13.04.2022 20:29
+100
нанося удары по городам оказывается нам делают отдолжение!?
показати весь коментар
13.04.2022 20:28
+88
та не... ани ваще "до сих пор ваздерживались"
а то были так...салюты шо ли...
показати весь коментар
13.04.2022 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ёрничать,хрюсский ,будешь на швабре или пляшке из под горилки
показати весь коментар
13.04.2022 21:32 Відповісти
Скоти !
показати весь коментар
13.04.2022 20:57 Відповісти
😁 хех, в дурнів загострення
показати весь коментар
13.04.2022 20:58 Відповісти
трусы верните, унитазы, ковры и автомобили..., примите правильное решение, а потом будете угрожать
показати весь коментар
13.04.2022 20:59 Відповісти
Армия без трусов угрожает бомбить...взрыв мозгов! Купите трусы своим воинам,засранцы!
показати весь коментар
13.04.2022 21:05 Відповісти
всё, что заработано непосильным трудом?!
на святое посягаете!
не бывать этому!
показати весь коментар
14.04.2022 07:30 Відповісти
Правительственные бункера строили коммунисты, там и ядерную бомбу выдержи
показати весь коментар
13.04.2022 21:03 Відповісти
Та що там могли побудувати ті рукожопі алкаші?
показати весь коментар
13.04.2022 21:31 Відповісти
для партийного начальства в совке строили очень старательно
показати весь коментар
13.04.2022 23:26 Відповісти
Чорнобильську АЕС теж дуже старатєльно, як і ще з тисячу подібних випадків
показати весь коментар
13.04.2022 23:34 Відповісти
Проблема в том, что после коммунистов вопще никуя не построили)
показати весь коментар
14.04.2022 04:12 Відповісти
Це проблема лише твоєї совкової голови
показати весь коментар
14.04.2022 09:58 Відповісти
не. строили то наши. а премии кацапье и получало за постройку
показати весь коментар
13.04.2022 23:42 Відповісти
Какая атвратітєльная рожа!!!
показати весь коментар
13.04.2022 21:05 Відповісти
В ответ начнёт полихать вся рашка
показати весь коментар
13.04.2022 21:06 Відповісти
А що, Воронеж вже забомбили?
показати весь коментар
13.04.2022 21:06 Відповісти
Придурки... Чим більше вони розбомлять тим більше і довше в часі їм доведеться відшкодовувати. Кожний їх постріл відкидає ********* в сторону минулих століть... Дебіли...
показати весь коментар
13.04.2022 21:06 Відповісти
Коментуючи заяву Міноборони РФ, Єрмак заявив, що жодний російський сценарій не спрацює.
«Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє боротися лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти», - заявив він.
показати весь коментар
13.04.2022 21:11 Відповісти
А Єрмаку все сценарії. Йому слід запамятати, що для війни сценаріїв не має, Є стратегія. Крисьониш може по різному трактувати -умиротворение, денацификация,деукраинизация т т.д Це суті не міняє. Війну проти України ведуть "первобитние азиатские племена и угрофинские народности" які сходяться раз у 800 років з метою насититись кровью і грабувати. Недарма популярною в Рузге є тема- що Шойгу пообіцяв Путіну знайти Божественній трон Чингисхана і він стане володарем всесвіту. +
показати весь коментар
14.04.2022 03:32 Відповісти
страшно, аш жуть
показати весь коментар
13.04.2022 21:12 Відповісти
Цікаво, а чим це вони збираються "завдавати удари"? Мабуть в хід вже підуть бомби часів ДСВ та "хрущовської відлиги"? Ось московити завжди так, - лякають, лякають, а коли отримають гарної ПИ@ДИ, то зразу тікають, "здуваються", а потім з підворіття починають волати щось на кшталт: "ну ми вам ще так дамо, колись, іншим разом..." ДЕБІЛИ!!!
показати весь коментар
13.04.2022 21:14 Відповісти
Дебилы ватные ,ни *** вы не можете кроме как мирняк бомбить ,могли-бы давно бы сделали ...СОСАТЬ ТВАРИ ...
показати весь коментар
13.04.2022 21:15 Відповісти
Иди нах@й...
показати весь коментар
13.04.2022 21:16 Відповісти
Что то в раше сегодня все возбудились.
показати весь коментар
13.04.2022 21:16 Відповісти
Ну, як це ж кум кума кине в біді, тим більше, коли кума просить. Ось двіж і піде.
показати весь коментар
13.04.2022 21:20 Відповісти
Швидше б вам уже настав кінець !
показати весь коментар
13.04.2022 21:19 Відповісти
Вони справді думають, що центри прийняття рішень знаходяться на Банковій? Ну, значить кума ***** посадити саме туди, нехай пуляють
показати весь коментар
13.04.2022 21:19 Відповісти
По яйцам себя ударь, дичь кацапскся!!
показати весь коментар
13.04.2022 21:19 Відповісти
Это ты перепутал с крейсером "Масква"? Он сейчас горит как раз...
показати весь коментар
13.04.2022 21:24 Відповісти
Животное необучаемое тупое,идешнах....
показати весь коментар
13.04.2022 21:35 Відповісти
Уже не приснилось: два "нептуна" в борт, и война закончилась навсегда для потысячи моряков.
показати весь коментар
13.04.2022 21:43 Відповісти
И ты сдашся, дагестанскому кутаку. А пока в спам кацапина.
показати весь коментар
13.04.2022 21:25 Відповісти
Доказательств чего вы пока не представили. Так что квалифицируем это заявление как классический россияндельский пи*еж
показати весь коментар
13.04.2022 21:29 Відповісти
можешь путлеру очко надрать- він очком приймає рішення
показати весь коментар
13.04.2022 21:23 Відповісти
русский генерал пошёл на*уй
показати весь коментар
13.04.2022 21:25 Відповісти
це чмо, мiж iншим, в 80-х навчалося в Житомирi...

показати весь коментар
13.04.2022 21:27 Відповісти
Номер телефона неплохо бы получить. Послушала бы эта падла про " принятие решений".
показати весь коментар
13.04.2022 21:49 Відповісти
ф-фу...какая противная рыжая и лживая эта чиа-хуа...
показати весь коментар
13.04.2022 23:03 Відповісти
В Україні немає центру прийняття рішень як у свинособак, але якщо воно мало на увазі Банкову - то нехай ******* - там нічого і нікого корисного для України зроду не водилося.
показати весь коментар
13.04.2022 21:30 Відповісти
********** ваш кремль вот и приготовимся
показати весь коментар
13.04.2022 21:48 Відповісти
Конашенкова как поймаем - перво наперво на кол посадить(с
показати весь коментар
13.04.2022 21:31 Відповісти
Шо воно малохольне меле, а до цього чим вони займались, Київ мабуть ніразу не обстрелювали, аж Калібри закінчились!
показати весь коментар
13.04.2022 21:33 Відповісти
Вони це намагалися зробити з першого дня війни, з першої ракетної атаки. Ось тільки в них це не дуже вийшло, і після безцільної втрати значної кількості літаків і ще більшої кількості ракет російські нацисти вимушено відмовилися від цієї затії.
показати весь коментар
13.04.2022 21:33 Відповісти
Не показуйте харю цього кацапського дегенерата, бо півдня рвотний рефлекс не проходить. Пофіг, яка харя звиздонула цю херню.
показати весь коментар
13.04.2022 21:35 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
показати весь коментар
13.04.2022 21:35 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 22:28 Відповісти
Потрібно менше анонсувати прибуття іноземних гостей та проведення зустрічей оглядів за їхньою участю.
показати весь коментар
13.04.2022 21:50 Відповісти
Мені от цікаво, на шо вони від нас розраховують після таких заяв?!
показати весь коментар
13.04.2022 21:53 Відповісти
можно подумать, они ранее здесь, бомбили, вернее пытались,) не центры принятия решений)) калцапы, вы рукажопые дэбилы, которые пытаются себя представить, высококлассной армией, а на самом деле, вы никто, разве что на уровне Зимбабве, или Сомали))
показати весь коментар
13.04.2022 22:03 Відповісти
пи дарок
показати весь коментар
13.04.2022 22:06 Відповісти
Вообще то нужно приготовиться после такого предупреждения. Это выглядит как фейковые новости про уничтоженный на территории рашки пограничный пункт, и остальные фейки. Потом ***** в объявлении спец операции говорил, что просто вынужденный ввести войска в Украину, что им не оставили выбора. Сильнейшие ракетные удары уже происходили и без пафосного предупреждения с их стороны...

А теперь новый фейк, про атаку наших войск на белгородский склад, и т.п. Что бы они ****** ядерными боеголовками по Киеву. А потом перед всем миром оправдывались, что они вынужденные были это сделать, ради безопасности рашки. Что якобы наши войска бомбили города в рашке, и продолжали бы, если бы не ядерный удар.

показати весь коментар
13.04.2022 22:16 Відповісти
От кацапанутых дебилов можно ожидать что угодно. Но они всё равно здохнут
показати весь коментар
13.04.2022 22:32 Відповісти
Для безопасности России лучше было на Украину не нападать.
показати весь коментар
13.04.2022 22:52 Відповісти
Що, у РАШКИ "очко играет"?
показати весь коментар
13.04.2022 22:46 Відповісти
"Если такие случаи продолжутся...."
Такие случаю только начинаются, и будут продолжаться до тех пор, пока "украинский пиксель "пройдет парадом по "нашій" Червоній площі!!!!
показати весь коментар
13.04.2022 22:53 Відповісти
Напугал ёжика голой жопой.
показати весь коментар
13.04.2022 22:54 Відповісти
Я бы посоветовал, ***** сворачиватся и заберать своих орков с Украины , пока живы, москва горит ,
показати весь коментар
13.04.2022 23:05 Відповісти
Логика совкового прапорщика
показати весь коментар
13.04.2022 23:05 Відповісти
Шукають привід, тому і війська свої вивели з під Києва… Планували бомбардувати Київ давно. Головна ціль В.З - V.Z … приближається16.4 или 22.4
Кацапська тактика ,вони ніколи не погодяться відбудовувати Україну . Для них ліпше розбомбити Київ , поставити свою людину. Потім будуть погрожувати світу ядерною зброєю, якщо ті не віддадуть їхні міліарди..Через 3,5 роки З Китаєм будуть….. Умом Росію не понять , але ті ,хто має (звірину інтуїцію ) ,бачить іх наскрізь …
показати весь коментар
13.04.2022 23:15 Відповісти
А ты, гандон сраный, думал, что только Украину можно бомбить, а вашу паРашу тронуть нельзя? Смотри, что бы мы по вашей клоаке удары не нанесли, у*бище недоразвитое!
показати весь коментар
13.04.2022 23:15 Відповісти
ну разбомбите, *****, "центры принятия решений", и шо? У нас появятся новые центры принятия решений, причем - значительно решительней и безжалостней, и без шлейфа каломойского... И именно это вам и надо! )))))
показати весь коментар
13.04.2022 23:49 Відповісти
Ні куя собі утримувалась! Інша справа, що криворукі і рукожопі...І щоб знищити, попасти в центр керування роз'.....їбашили півміста, докучі (Харків) а в Києві стріляли по ОП-і, поцілили в Поділ. І це ВИСОКО ОЧНОЮ ЗБРОЄЮ. А що буде, коли вони почнуть стріляти тим, що в них залишилося з точністю враження плюс--мінус лапоть?
показати весь коментар
14.04.2022 00:04 Відповісти
Невже самі подзонили і сказали що стріляли по ОПі, а попали не туди ? Не мели дурню. В ОПі їхнє спасіння - лояльні переговорщики. Москалі - 3,14дераси, але не ідіоти.
показати весь коментар
14.04.2022 00:46 Відповісти
Прикинь, та ти, я бачу, проінформований.
показати весь коментар
14.04.2022 16:44 Відповісти
Конашенков - это русская версия робота ответчика, типа как Siri у Apple?
показати весь коментар
14.04.2022 00:09 Відповісти
правильно, по медведчуку бомбаните, марченко новую паломницу снимет...
показати весь коментар
14.04.2022 00:44 Відповісти
Москалів треба нищити всюди. і всіх.
показати весь коментар
14.04.2022 00:47 Відповісти
Грозит конь, муж коровы, которому под Киевом сбили подковы.
показати весь коментар
14.04.2022 00:58 Відповісти
Так вони ж у першій ранок війни все знищіли. А потім ще раз. І ще раз. Йой. Забув. Все ПВО теж разів зо сім знищіли. Уроди.
показати весь коментар
14.04.2022 02:07 Відповісти
ПОШЛИ ***** !!!
показати весь коментар
14.04.2022 02:56 Відповісти
Ці морські пірати здійснювали руски ракет прямо з акваторії порту, курви цих піратів хождили на прогулянки в порт і знімали відосики "Ух ти как наши украм насипают", А тут понтовий флагман м аючи 16 крилатих і без натяків на ПВО і "врагу не сдается наш гордий варяг". Недаром крисьониш в бункері ховається, ці пірати можуть випадково вдарити по Кремлю.
показати весь коментар
14.04.2022 03:39 Відповісти
взаимно.
показати весь коментар
14.04.2022 05:04 Відповісти
а коняшенков с виду парень вроде бы большой... но, я думаю, как все кацапы ссыкливый... вот он выдал ересь - и в кусты... а на его месте надо было бы добавить, что ссыкливая страна подло напала на Украину и ссыкливый кабай должен позорно обосравшись подохнуть...
показати весь коментар
14.04.2022 05:37 Відповісти
а вообще было бы хорошо создать полнейший хаос в приграничных областях кацапии... пусть кацапы боятся взрывов, налетов и т.п. пусть начнут бежать внутрь кацапии, в мацкву, **********... побольше хаоса... немного взрывов на инфраструктурных объектах - в первую очередь НПЗ, нефтебазы, автозаправочные станции... чтобы далеко от границы не смогли укатить и создавали непреодолимую для проезда преграду... начнутся перебои с продуктами питания и т.п. это будет очень полезно для мерзкого поколения мокшанцев, поддержавших нападение педофила кабая на Украину... и творить этот хаос надо постоянно, не останавливаясь ни секунды... пусть от страха дохнут...
показати весь коментар
14.04.2022 05:47 Відповісти
відповісти ракетами по кремлю
показати весь коментар
14.04.2022 07:23 Відповісти
Ну-ну, а на адекватну відповідь не розраховують?
показати весь коментар
14.04.2022 07:30 Відповісти
Это тот самый енарал Какашкин, который кукарекал о Сирии, что репоеды разбомбили 87569 штабов ИГИЛ? Ну-ну, слыхали, весь мир ржал от его вскукареков.
показати весь коментар
14.04.2022 07:48 Відповісти
Не пойму, почему нельзя в ответ - по центру принятия решений России?
показати весь коментар
14.04.2022 08:20 Відповісти
...крім того: якщо їхня стратегічна концепція передбачає використання ядерної зброї в разі нападу на їхню територію, то проти них її вже можна використовувати...?
показати весь коментар
14.04.2022 10:36 Відповісти
Гандон ржавый,ты можешь только нанести удары по мошонке своей
показати весь коментар
14.04.2022 08:24 Відповісти
А якщо наші атаки по залєсській території назвати "обмеженою...", або "дуже обмеженою військовою операцією", то вони не ображатимуться і проявлять розуміння ситуації, що склалася; та й руйнування Харкова, Маріуполя і т.д. нам же ж треба чимось компенсувати?
показати весь коментар
14.04.2022 10:33 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 12:39 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 16:15 Відповісти
Т.е бомбардировки мирных городов и сел - это они воздерживались, прям серьезное заявление.
показати весь коментар
14.04.2022 16:56 Відповісти
По москве давно пора *******
показати весь коментар
20.06.2022 23:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 