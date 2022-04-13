Російське Міноборони загрожує Україні завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві". ВIДЕО
Міноборони РФ, після того як "по території Росії були нанесені удари" заявило, що не виключає можливості завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони РФ.
"Ми бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії. Якщо подібні диверсії продовжаться, ЗС РФ буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+115 Юрій Крапивко
показати весь коментар13.04.2022 20:29
+100 Игорь Шамрай 7ab81b2d
показати весь коментар13.04.2022 20:28
+88 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.04.2022 20:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
на святое посягаете!
не бывать этому!
«Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє боротися лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти», - заявив він.
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·
ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:
***.
такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
спец операцииговорил, что просто вынужденный ввести войска в Украину, что им не оставили выбора. Сильнейшие ракетные удары уже происходили и без пафосного предупреждения с их стороны...
А теперь новый фейк, про атаку наших войск на белгородский склад, и т.п. Что бы они ****** ядерными боеголовками по Киеву. А потом перед всем миром оправдывались, что они вынужденные были это сделать, ради безопасности рашки. Что якобы наши войска бомбили города в рашке, и продолжали бы, если бы не ядерный удар.
Такие случаю только начинаются, и будут продолжаться до тех пор, пока "украинский пиксель "пройдет парадом по "нашій" Червоній площі!!!!
Кацапська тактика ,вони ніколи не погодяться відбудовувати Україну . Для них ліпше розбомбити Київ , поставити свою людину. Потім будуть погрожувати світу ядерною зброєю, якщо ті не віддадуть їхні міліарди..Через 3,5 роки З Китаєм будуть….. Умом Росію не понять , але ті ,хто має (звірину інтуїцію ) ,бачить іх наскрізь …