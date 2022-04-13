Зеленський і Байден обговорили пакет оборонної підтримки та санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови держави.
"Продовжив постійний діалог із президентом США. Оцінили російські воєнні злочини. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій", - написав Зеленський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1514294307716538379
на 7 мільярдів доларів.....
Ггг і авторітєт владіміра олєксандрочивча не допоміг.