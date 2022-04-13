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Новини Війна
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Байден Джо (2855) Зеленський (22416) США (20990)

Зеленський і Байден обговорили пакет оборонної підтримки та санкції проти РФ

байден,зеленький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови держави.

"Продовжив постійний діалог із президентом США. Оцінили російські воєнні злочини. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій", - написав Зеленський.

Також читайте: Називати речі своїми іменами важливо, - Зеленський про слова Байдена, який назвав війну в Україні "геноцидом"

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красивое: Байрактары ипашат москальские грады:
https://twitter.com/i/status/1514294307716538379
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13.04.2022 20:31 Відповісти
В офшорній зоні Джерсі заблокували активи Абрамовича
на 7 мільярдів доларів.....
Ггг і авторітєт владіміра олєксандрочивча не допоміг.
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13.04.2022 20:35 Відповісти
Навпаки якраз його "авторитет" і допоміг.
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13.04.2022 20:38 Відповісти
Можливо і так
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13.04.2022 20:42 Відповісти
Авторитет ВСУ и патриотов Украины помог. Ни к первым, ни ко вторым клован отношения не имеет от слова совсем. У него авторитет его бородатая Бенябабушка.
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13.04.2022 20:45 Відповісти
нам потрібні ракети, що достають до кремля і мавзолея, свинособаки кремлівські нам погрожують ударамим по Києву...
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13.04.2022 20:46 Відповісти
добре. зради нема.
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14.04.2022 05:01 Відповісти
 
 