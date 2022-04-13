Командири "Азову" та морпіхів в Маріуполі записали спільне звернення: "Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут". ВIДЕО

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко та командир морпіхів 36-ї ОБрМП Сергій Волина записали спільне відеозвернення з Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командири заявили про об'єднання та запевнили, що готові й надалі виконувати бойові завдання з оборони Маріуполя.

"Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут", - сказали вони.

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