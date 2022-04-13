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Маріуполь (3205) Азов (752) 36 окрема бригада морської піхоти (200)

Командири "Азову" та морпіхів в Маріуполі записали спільне звернення: "Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут". ВIДЕО

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко та командир морпіхів 36-ї ОБрМП Сергій Волина записали спільне відеозвернення з Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командири заявили про об'єднання та запевнили, що готові й надалі виконувати бойові завдання з оборони Маріуполя.

"Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут", - сказали вони.

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Топ коментарі
+167
Ви вже легенда,найкращі воїни в світі...
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13.04.2022 20:32
+125
Великий уклін вам хлопці і пошана! Повертайтесь живими!
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13.04.2022 20:35
+89
Сталь та міць українського народу
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13.04.2022 20:46
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Спасибо! Только пожалуйста, останьтесь в живых! ВЫ - БУДУЩЕЕ, ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ, УКРАИНЫ!
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14.04.2022 01:21 Відповісти
В гордость Украины!

Смерть врагам!
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14.04.2022 01:23 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
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14.04.2022 03:53 Відповісти
Таке пробували провернути в 14-му у Луганському аеропорті.
На жаль не вийшло, хоча літали вони , випускаючи такі ловушки, чи як там.
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14.04.2022 05:57 Відповісти
вертоліт

Ты серьезно???
Жіночка, гвинтокрил або гелікоптер.

2_homo_sapiens

Два (2) це звернення ту (для) людини розумної
або
Два дэбила это сила
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14.04.2022 08:55 Відповісти
...
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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15.04.2022 02:47 Відповісти
красавчики нет слов береги вас БОГ
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14.04.2022 09:59 Відповісти
Низький уклін вам,герої!Повертайтесь живими!
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14.04.2022 10:53 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXIDKPfRANRZc_WltWJNkfTIEc9Z-QcEUUEg3jasCtuYCSi-N2fRWy2UGc_bhTTkRtknUjbMEyhs6mUml6wx6-fTa-abonIuVgcf98KU5T3wGRnZBNKP9qsFCwtg407--U&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7527782307262000?__cft__[0]=AZXIDKPfRANRZc_WltWJNkfTIEc9Z-QcEUUEg3jasCtuYCSi-N2fRWy2UGc_bhTTkRtknUjbMEyhs6mUml6wx6-fTa-abonIuVgcf98KU5T3wGRnZBNKP9qsFCwtg407--U&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·



«Не робіть героів з дезертирів та бійців, які добровільно здались у полон. Вони обрали шлях ганьби. В жодному випадку героїзувати їх не варто».
Деніс Прокопенко, 30-річний командир полку Нацгвардії Азов.

На фото - справжні Герої нашого часу, які виступили зі спільною заявою сьогодні. Командир полку Нацгвардії Азов, фактичний керівник оборони Маріуполя підполковник Деніс Прокопенко, позивний Редіс, та заступник командира батальону, фактичний керівник 36-і бригади морської піхоти в Маріуполі майор Сергій Волинський разом зробили заяву, що будуть битися до кінця, і здавати Маріуполь не збираються:

На шляху плану Путіна по встановленню коридору з Росії до Криму стоять вже 50 днів полк Азов, ЗСУ, бійці прикордонної службі, поліції, сбушники, які обрали для себе шлях битися попри все до кінця.

Ці люди роблять неможливе - в повному оточенні 50 діб без постачання, 50 діб під ураганним вогнем авіаціі, артилерії, танків, кораблів, 50 діб безперервних штурмів, і ворогів завжди вдесятеро більше, і вони підводять все нові та нові сили.

Але 50 діб українці б'ються за кожну вулицю, і зривають усі плани Путіна змусити Маріуполь здатися. Саме ці наші Герої врятували південь України своїм неймовірним спротивом, а тепер дають нам шанс мобілізуватись та піти вперед.

Маріуполь - це вражаюча історія українського подвига, і завдяки нашим Героям Маріуполь це назавжди Украіна, це місто, якого ми ніколи не зречемось. Так само як ці Герої не зріклись наказів та присяги народу України.

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14.04.2022 11:14 Відповісти
Что же вы вырезку из обращения дали ребята помощи просят без боезапаса еды а вам нужен посмертный идол . Этому Арестовичу давно пора дать в руки автомат а то сам от себя прям цветет типа во я по ушам езжу
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14.04.2022 12:36 Відповісти
Слышь, а где доказательства, а? Хоть одно фото или видео с колонной в полторы тысячи пленных? Видел фото и видео с 20 пленными, и все.
А фото и видео с 1500 ваших сгоревших танков и БТР полон весь интернет. Как и фото с десятками тысяч трупов ваших вояк
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14.04.2022 21:47 Відповісти
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