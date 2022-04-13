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Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом, президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом, які перебувають в Україні з візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України.

Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві 01

"Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу", - йдеться у повідомленні.

Після завершення переговорів президенти поспілкуються із представниками ЗМІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+9
та й такі справи...

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13.04.2022 21:17
+7
Молодці. Тролять клоуна канашенкова з його ракетними ударами по центру рішень.
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13.04.2022 21:13
+5
круто
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13.04.2022 21:13
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У ху.ла наверное памперс аж треснул от такой новости.
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13.04.2022 21:14 Відповісти
Молодці. Тролять клоуна канашенкова з його ракетними ударами по центру рішень.
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13.04.2022 21:13 Відповісти
круто
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13.04.2022 21:13 Відповісти
Тут у многих на этот счёт предубеждение, но меня бы порадовала фотка этой компании с шашлыками. Зеле очень не помешало бы отдохнуть. Всё-таки, в невероятном напряжении пашет чувак.
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13.04.2022 21:15 Відповісти
Вот пусть на Пасху и поедет разговляться. Он же обещал народу шашлыки. Может, из расейских танкистов?
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13.04.2022 21:33 Відповісти
Так він до війни всі відпустки вибрав наперед.
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13.04.2022 21:39 Відповісти
Президенти:зброя, зброя, зброя. Доносьте європейським дуже повільним лідерам. ЗБРОЯ!
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13.04.2022 21:16 Відповісти
та й такі справи...

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13.04.2022 21:17 Відповісти
Останній демарш стосовно Німеччини, змушує знов задуматися, чи це просто дурнувата, без всякого натяку на інтелект, компетентність, здоровий глузд, влада, чи вона просто ворог України та її народу. Бо єдиний, хто в виграші від цього демаршу, фюрер помийної федерації! Постачання 100 самохідних гаубиць, так потрібних ЗСУ, зависне надовго. Яку дорогу ціну вже заплатила Україна за "помилки" бубочки, його оточення та зелених слуг, і чи були це помилки? Три роки вони фарбували в домі стіни, розставляли меблі, не побудувавши перекриття та даху над домом, хоча на обрії збиралися свинцеві хмари. Хтось ще здатний, з адекватних, повірити що це некомпетентність?
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13.04.2022 21:31 Відповісти
Поляки, дайте самолеты!
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13.04.2022 21:34 Відповісти
А чому на фото Єрмака не має?) Що ж це такоє?)....
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14.04.2022 03:37 Відповісти
 
 