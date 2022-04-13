Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом, президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом, які перебувають в Україні з візитом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України.
"Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу", - йдеться у повідомленні.
Після завершення переговорів президенти поспілкуються із представниками ЗМІ.
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