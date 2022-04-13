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У ЄС пішли назустріч українським біженцям: схвалили обмін гривень за офіційним курсом НБУ

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Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.

"Документ пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на людину. Це буде безплатно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що тепер рекомендація має бути офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття - 19 квітня.

"Рекомендації не є юридично обов'язковими актами. Тому фактичне впровадження та встановлення схем мають вирішувати країни-члени відповідно до їхньої національної ситуації. Низка країн ЄС вже запровадили національні домовленості з цією метою", - сказано в повідомленні.
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Звільнення від «русского міра» триває.

В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.

- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука

Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.











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13.04.2022 21:24 Відповісти
Не знаю поймете ли вы меня так как я хочу донести,но смысл бездумно переименовывать улицу лишь потому,что человек случайно родился на территории теперешней Рассеи?Я имею ввиду больше половины списка(Чайковский,Менделеев,Лермонтов,Репин итд).Когда этот человек жил и работал,внося большой вклад в мировую культуру и науку,о Рассеской ********* слыхом не слыхивали.Неужели не нашлось других,малозначительных деятелей улицы которых можно спокойно переименовывать в честь сегодняшних героев?Как по мне переименование таких имен это = отрицанию их вклада в развитие.
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13.04.2022 21:52 Відповісти
У кожного є своя думка. У вас і в мене. Саме цим ми відрізняємось від кацапів.
Але я з вами не погоджуюсь. Абсолютна Більшість цих людей в честь їх названі вулиці, не мають жодного відношення до України. Нашої історії, науки, культури, а тому не бачу сенсу називати наші вулиці, майдани, сквери, парки, станції метро, іменами цих людей, а навпаки називати іменами наших героїв. Бо це наша історія.
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13.04.2022 23:42 Відповісти
Рєпін українець з Чугуїва. Автор картини "Козаки пишуть лист султану" і "Бурлаки на Волзі"
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13.04.2022 22:24 Відповісти
барыг расстреливайте только
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13.04.2022 21:27 Відповісти
 
 