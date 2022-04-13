У ЄС пішли назустріч українським біженцям: схвалили обмін гривень за офіційним курсом НБУ

Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.

"Документ пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на людину. Це буде безплатно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що тепер рекомендація має бути офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття - 19 квітня.

"Рекомендації не є юридично обов'язковими актами. Тому фактичне впровадження та встановлення схем мають вирішувати країни-члени відповідно до їхньої національної ситуації. Низка країн ЄС вже запровадили національні домовленості з цією метою", - сказано в повідомленні.