У ЄС пішли назустріч українським біженцям: схвалили обмін гривень за офіційним курсом НБУ
Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.
"Документ пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на людину. Це буде безплатно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці", - сказано в повідомленні.
При цьому зазначається, що тепер рекомендація має бути офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття - 19 квітня.
"Рекомендації не є юридично обов'язковими актами. Тому фактичне впровадження та встановлення схем мають вирішувати країни-члени відповідно до їхньої національної ситуації. Низка країн ЄС вже запровадили національні домовленості з цією метою", - сказано в повідомленні.
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В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.
- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука
Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.
Але я з вами не погоджуюсь. Абсолютна Більшість цих людей в честь їх названі вулиці, не мають жодного відношення до України. Нашої історії, науки, культури, а тому не бачу сенсу називати наші вулиці, майдани, сквери, парки, станції метро, іменами цих людей, а навпаки називати іменами наших героїв. Бо це наша історія.