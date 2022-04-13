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Міноборони рф (673) Єрмак Андрій (1352)

Кремль вміє воювати лише з цивільними, - Єрмак про погрози ракетних ударів по Києву

андрій,єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози Міністерства оборони РФ завдати нових ударів по Києву та інших містах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тeлеграмі Єрмака.

На думку керівника президентського Офісу, Росія навмисне створює провокації заради нової порції погроз. Можливі ракетні удари по Києву – наслідок цього задуму.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.

Міноборони РФ пригрозило ракетними ударами по Києву через нібито атаки українських військ російської території. Окупанти зібралися атакувати "центри ухвалення рішень".

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Топ коментарі
+36
закрийте писка цій потворі, і сховайте подалі краще за грати
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13.04.2022 21:28
+32
Пишуть, що це правда. Двома ракетами "Нептун" ми влучили у флагман рашистів, ракетний крейсер "Москва". Він горить і шторм не дає підійти рятувальникам, а заходи із забезпечення живучості корабля виконати при штормі також не можна. Це - супер новина!
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13.04.2022 21:36
+20
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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13.04.2022 21:34
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закрийте писка цій потворі, і сховайте подалі краще за грати
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13.04.2022 21:28 Відповісти
Керівник ОП
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13.04.2022 21:29 Відповісти
Ермак, ты следующий после Медведчука. Когда уже Зеленский прозреет?
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14.04.2022 00:00 Відповісти
.....ну вот опять этот ОПшный ГЛАШАТАЙ-ЕРМАК.....
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13.04.2022 21:29 Відповісти
Так и знал что он первым обосрется от пустых угроз. Ждем абхаза
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13.04.2022 21:30 Відповісти
та убейте уже этого ермака ракетой, ну что за рашисты, "не могут" попасть
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13.04.2022 21:30 Відповісти
опа ча, чепушило-******* нарисовалося...
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13.04.2022 21:30 Відповісти
Появился новый генерал ипалопистючих войск.
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13.04.2022 21:31 Відповісти
Цензор! Пишуть, що ЗСУ підбили кацапську вундервафлю крейсер Моцкву!
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13.04.2022 21:33 Відповісти
Где пишут? Давай ссылку в студию
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13.04.2022 21:46 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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13.04.2022 21:34 Відповісти
Чуток не правильно выразился, россия умеет делать всё но только в телевизоре.
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13.04.2022 21:35 Відповісти
Засрашка угрожает,а их агентура в лице дерьмака с понтом негодует,как бы намекая-" а не пора ли на переговоры с последующей капитуляцией"?
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13.04.2022 21:36 Відповісти
Перший раз не буду тролити Єрмака. І навіть прізвище його перший раз правильно написав.
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13.04.2022 21:36 Відповісти
Пишуть, що це правда. Двома ракетами "Нептун" ми влучили у флагман рашистів, ракетний крейсер "Москва". Він горить і шторм не дає підійти рятувальникам, а заходи із забезпечення живучості корабля виконати при штормі також не можна. Це - супер новина!
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13.04.2022 21:36 Відповісти
Оце подарунок- не гірший за Медведчука!
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13.04.2022 21:39 Відповісти
Підтвердили Серж Марко і Гудименко.
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13.04.2022 21:41 Відповісти
не с него ли собирались киев обстреливать? его ракеты позволяли это сделать. если обстрел со стороны чёрного моря не состоится, то всё может быть )))
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13.04.2022 21:42 Відповісти
Рашистський підрозділ ІПСО гарно виконав свою роботу- бо матеріал підготовлений.
А Єрмак все вірно і вчасно сказав.
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13.04.2022 21:38 Відповісти
то підлижи йому дупу, планшет технолога.
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13.04.2022 21:41 Відповісти
Дивний в тебе засіб схвалювати когось. От тільки дарма його іншим радиш- це негігієнічно.
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13.04.2022 21:44 Відповісти
це коґо я схлаював? - останній раз це було років 8 взад і ти був "саша крещатик"
зараз на зелене гамно перетворився - тобі до русн пів ступні...
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13.04.2022 21:48 Відповісти
санік - спам як завжди...
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13.04.2022 21:42 Відповісти
Добре, що ти знаєш своє місце, п'яничко.
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13.04.2022 21:47 Відповісти
планшет - студент указує преподу - це як клован ґоловнокомандуючий?
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13.04.2022 21:49 Відповісти
дешевий ти санік і не ґарний - скумбрія по 8 дорожча за тебе...
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13.04.2022 21:58 Відповісти
санік, а ермачирдзе самому тобі докладає за "матеріал підготовлений" - чи в сам це все де висасуеш?
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13.04.2022 21:45 Відповісти
єрмак агент кремля, єрмак злив кремлю спецоперацію по вагнерівцям, про всі інші зливи і договорняки дуже скоро теж будемо знати.
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13.04.2022 21:38 Відповісти
ну як до будь яких - бубу на плече взяв і пішов сіяти і ніякого мікрофона під носом в обох...
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13.04.2022 21:39 Відповісти
Зараз багато по ньому правок в кацапській вікі, значить дійсно шось відбулося )
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13.04.2022 21:39 Відповісти
Чому завгосп дає якісь коментарі?)
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13.04.2022 21:40 Відповісти
У нас така держава що тільки завгосп, антоніна, чи гірська мавпа можуть дати коментар.Ні військовій, ні просто чесній людині і слова не дадуть сказати. Вже й ЗМІ почали закривати.
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13.04.2022 21:49 Відповісти
ЭксПЕРДЬ виліз.
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13.04.2022 21:47 Відповісти
В оккупированном Мелитополе во время ночных патрулирований за несколько недель были ликвидированы 70 российских оккупантов, в том числе "кадыровцев". Об этом в среду, 13 апреля, https://t.me/DIUkraine/318 сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении.

В распоряжении ГУР Минобороны имеется информация о том, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.

"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - подчеркивают в украинской разведке.

Отмечается, что неизвестные партизаны уничтожают оккупантов с 20 марта. По состоянию на 12 апреля были ликвидированы 70 российских военных.
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13.04.2022 21:48 Відповісти
петух знает нравьі своих хозяев
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13.04.2022 21:49 Відповісти
Эх..
Хороший был центр под Гуляйполем.
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13.04.2022 21:53 Відповісти
Мерзенна тварюка, завали своє гниле *****!!!
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13.04.2022 21:53 Відповісти
Москаль не людина.
Коротко
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13.04.2022 21:58 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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13.04.2022 21:59 Відповісти
Слизький….
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13.04.2022 22:12 Відповісти
А й не дивно, що фсб орків дозволило тобі тявкнути
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13.04.2022 22:26 Відповісти
знову виліз цей гидотний д'єрмак та відкрив свою продажну пельку
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14.04.2022 00:18 Відповісти
до дупи єрмака з його замами
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14.04.2022 10:02 Відповісти
Как Вы не понимаете. Они с самого начала решили бомбардировать Киев и другие города.. Им нужен Киев и Зеленский…Он мстит за ***** … с
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24.04.2022 23:48 Відповісти
 
 