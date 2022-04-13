Кремль вміє воювати лише з цивільними, - Єрмак про погрози ракетних ударів по Києву
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози Міністерства оборони РФ завдати нових ударів по Києву та інших містах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тeлеграмі Єрмака.
На думку керівника президентського Офісу, Росія навмисне створює провокації заради нової порції погроз. Можливі ракетні удари по Києву – наслідок цього задуму.
"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.
Міноборони РФ пригрозило ракетними ударами по Києву через нібито атаки українських військ російської території. Окупанти зібралися атакувати "центри ухвалення рішень".
Будь ласка, зачекайте...
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ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:
***.
такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
А Єрмак все вірно і вчасно сказав.
зараз на зелене гамно перетворився - тобі до русн пів ступні...
"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении.
В распоряжении ГУР Минобороны имеется информация о том, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.
"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - подчеркивают в украинской разведке.
Отмечается, что неизвестные партизаны уничтожают оккупантов с 20 марта. По состоянию на 12 апреля были ликвидированы 70 российских военных.
Хороший был центр под Гуляйполем.
Коротко
руSSкому міру повірити....себе обманути!!