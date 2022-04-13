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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Байден (2855) допомога (7871) США (20990)

США виділили Україні оборонної допомоги ще на $800 млн: в пакеті - артсистеми, гелікоптери, бронетранспортери

байден

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила додатковий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на загальну суму $800 мільйонів з метою зміцнення можливостей країни захищатися від російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві глави Білого дому за результатами його розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і поділився з ним у розмові, що моя адміністрація затверджує додаткові 800 мільйонів доларів США на поставки Україні зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки. Українські військові використали зброю, яку ми надаємо, з нищівною дією. Оскільки Росія готується посилити атаку на Донбасі, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні можливості для захисту", - заявив президент США.

"Цей новий пакет допомоги міститиме багато високоефективних систем озброєння, які ми вже надали, і нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія розпочне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми й надалі сприятимемо передачі значних сил та засобів від наших союзників і партнерів по всьому світу", - повідомив Байден.

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"Постійне постачання зброї, яку Сполучені Штати та їхні союзники і партнери надали Україні, було вирішальним для підтримки її боротьби проти російського вторгнення. Це допомогло переконатися, що Путін провалив свою початкову війну, спрямовану на завоювання й контроль над Україною. Ми не можемо зараз розслаблятися. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі стоятиме з хоробрим українським народом у його боротьбі за свободу", - наголосив глава Білого дому.
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Топ коментарі
+55
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13.04.2022 21:44
+36
Після нашої перемоги на кордоні
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13.04.2022 21:50
+28
Ракеты ,ракетушки давайте ,будем ими кацапов в их логове ********* ,время пришло !!!
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13.04.2022 21:44
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13.04.2022 21:42 Відповісти
далі буде....
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13.04.2022 22:21 Відповісти
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13.04.2022 21:44 Відповісти
Ракеты ,ракетушки давайте ,будем ими кацапов в их логове ********* ,время пришло !!!
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13.04.2022 21:44 Відповісти
Так он будут отвечать.
Сначала нужно пво организовать!
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13.04.2022 22:16 Відповісти
Спасибо США.
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13.04.2022 21:45 Відповісти
мы берем все)
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13.04.2022 21:46 Відповісти
дякуємо, Америка, що ти, не дивлячись на єрмако-подолячу зграю, нас рятуєш!
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13.04.2022 21:46 Відповісти
Після нашої перемоги на кордоні
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13.04.2022 21:50 Відповісти
Це маленька. Треба таку стіну, як в «Грі престолів».
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13.04.2022 21:52 Відповісти
да лучше вот такую стену от одичалых

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13.04.2022 21:56 Відповісти
Лучше их зажмурить и забыть👍❗
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13.04.2022 22:00 Відповісти
артиллерию паладин то понятно! Интересно какие вертолеты
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13.04.2022 21:54 Відповісти
Мі-17 начебто.
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13.04.2022 21:57 Відповісти
ээхх, а я губу раскатал думал американские
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13.04.2022 22:03 Відповісти
Ми-24 или Ка-52 тоже было бы хорошо. Но похоже в Европе тех больше ни у кого нет / не осталось.
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13.04.2022 22:29 Відповісти
Какая разница, здесь не ты выбираешь, что дают, то и бери, и скажи за это СПАСИБО!!!
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13.04.2022 22:44 Відповісти
Пощастило нам з президентом Байденом.

Боже! бережи Америку!
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13.04.2022 21:55 Відповісти
І з Борисом
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13.04.2022 22:01 Відповісти
А уявляєте якби був Трамп ...як хотіли деякі панянки.
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13.04.2022 22:01 Відповісти
Саме кумедне, що вони й досі цього хочуть. Якщо доживемо до наступних виборів в Америці, нас очікує черговий цензорівський трампець-армагеддець.
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13.04.2022 22:29 Відповісти
Если был бы Трамп, ***** бы никогда не напало. Войны происходят только при дерьмократах.
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14.04.2022 06:52 Відповісти
Чому цікаво?
Трамп фактично віддав фуйлу Європу. Послабив НАТО. І чого б це в таких умовах не напасти на Україну?
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14.04.2022 07:49 Відповісти
Боже, бережи Україну і США!!!
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13.04.2022 21:55 Відповісти
Думаю после войны появятся улицы Линкольна и Вашингтона в Поднепровье и Причерноморье.
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13.04.2022 21:59 Відповісти
Байдена і Джонсона
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13.04.2022 22:36 Відповісти
Exactly!
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14.04.2022 06:57 Відповісти
Спасибо президенту пану Байдену!
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13.04.2022 22:01 Відповісти
ща Украину стволами так нафаршируют, что НАТО уже и нахрен не нужно будет.....
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13.04.2022 22:06 Відповісти
Гелікоптери? Ура!!!!
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13.04.2022 22:12 Відповісти
Советские.
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13.04.2022 23:29 Відповісти
Ракети великої дальності потрібні.
А то наші б'ють тільки на 120 км.
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13.04.2022 22:13 Відповісти
А у нас есть операторы которые умеют управлять американскими артсистемами?
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13.04.2022 22:16 Відповісти
так.
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13.04.2022 22:22 Відповісти
Россияне говорят, что лозунг "СЛАВА Украине" нацистский.
Так гимн советского союза начинался со слов "СЛАВСЯ отечество". Он был тоже нацистским?
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13.04.2022 22:21 Відповісти
та все вже ясно за русню, як неандертальці - тупа ґілка розвитку людства.
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13.04.2022 22:27 Відповісти
Трішки неактуальне питання, коли сопляки каца...кі в Європі зігують...
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14.04.2022 01:11 Відповісти
буба дай копійку на біженців - ну гривню дай, а?
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13.04.2022 22:23 Відповісти
https://twitter.com/CavasShips/status/1514315688831242244?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1514319174654468103%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url= https://twitter.com/CavasShips/status/1514315688831242244?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1514319174654468103%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=


-18 155мм гаубиць і 40 тис. снарядів
-10 протиартилерійських радарів
-2 радари повітрянного спостереження
-300 систем (це 10 зарядів штука) дронів-камікадзе Switchblade
-500 Джавелінів
-200 броньованих транспонтерів
-100 броньованих машин підвищеної маневренності
-11 гелікоптерів Мі-17
-дрони берегової охорони
-30,000 броніків і шоломів
-2,000 оптичніх прицілів і дальномірів
-купа аптечок, і захисту від радіації, хімії, біозброї
-вибухівка і приладдя саперів для розмінування.

God Bless America
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13.04.2022 22:30 Відповісти
- 18 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) 155-мм гаубиць (напевно Паладін) і 40 000 артилерійських снарядів
- Десять протиартилерійських радарів https://uk.wikipedia.org/wiki/AN/TPQ-36 AN/TPQ-36
- Два радари повітряного спостереження https://en.wikipedia.org/wiki/AN/MPQ-64_Sentinel AN/MPQ-64 Sentiel
- 300 тактичних безпілотних літальних систем https://uk.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Switchblade
- 500 ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin та тисячі інших ПТРК
- 200 бронетранспортерів https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) M113
- 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV хамві
- 11 вертольотів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-17
- Безпілотні судна берегової оборони (не зрозуміло що конкретно)
- хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту
- Медичне обладнання
- 30000 комплектів бронежилетів і шоломів
- Понад 2000 оптичних і лазерних далекомірів
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод
- Протипіхотні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/M18%D0%901_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%C2%BB M18A1 Claymore ,
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13.04.2022 22:39 Відповісти
Приборы ночного видения и армейские квадроциклы для ССО!!!!!!!!!!!! Please!!!!!!
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13.04.2022 23:36 Відповісти
Його просили літаки - він дав вертольоти (які значно менш ефективні як у швидкості - їх значно легше збити, так і у озброєнні - у вогневій потужності).

Його просили танки - він дав БТР-и і "хамві" (значно меншої вогневої потужності).

Добре, хоча б, 18 гармат і снаряди дав. Сподіваюся, хоча б частина снарядів відповідні до цих гармат.

Тепловізорів нема, нічного бачення теж.

Здебільшого не те, що просили. Але спасибі - хоча би, щось.
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14.04.2022 00:21 Відповісти
А в Америке Хамви вот такой ширины
А в Америке дроны вот такой вышины!
А, радары, безпилоты!
А, Джавелины, вертолеты!
А, и гаубичный прилетай!
А, и гаубичный прилетай!
(Песенка украинской Красной Шапочки - драному брянскому волку)
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14.04.2022 00:41 Відповісти
hurraa!
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14.04.2022 06:20 Відповісти
 
 