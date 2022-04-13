США виділили Україні оборонної допомоги ще на $800 млн: в пакеті - артсистеми, гелікоптери, бронетранспортери
Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила додатковий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на загальну суму $800 мільйонів з метою зміцнення можливостей країни захищатися від російської агресії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві глави Білого дому за результатами його розмови з президентом Володимиром Зеленським.
"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і поділився з ним у розмові, що моя адміністрація затверджує додаткові 800 мільйонів доларів США на поставки Україні зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки. Українські військові використали зброю, яку ми надаємо, з нищівною дією. Оскільки Росія готується посилити атаку на Донбасі, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні можливості для захисту", - заявив президент США.
"Цей новий пакет допомоги міститиме багато високоефективних систем озброєння, які ми вже надали, і нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія розпочне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми й надалі сприятимемо передачі значних сил та засобів від наших союзників і партнерів по всьому світу", - повідомив Байден.
"Постійне постачання зброї, яку Сполучені Штати та їхні союзники і партнери надали Україні, було вирішальним для підтримки її боротьби проти російського вторгнення. Це допомогло переконатися, що Путін провалив свою початкову війну, спрямовану на завоювання й контроль над Україною. Ми не можемо зараз розслаблятися. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі стоятиме з хоробрим українським народом у його боротьбі за свободу", - наголосив глава Білого дому.
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Сначала нужно пво организовать!
Боже! бережи Америку!
Трамп фактично віддав фуйлу Європу. Послабив НАТО. І чого б це в таких умовах не напасти на Україну?
А то наші б'ють тільки на 120 км.
Так гимн советского союза начинался со слов "СЛАВСЯ отечество". Он был тоже нацистским?
-18 155мм гаубиць і 40 тис. снарядів
-10 протиартилерійських радарів
-2 радари повітрянного спостереження
-300 систем (це 10 зарядів штука) дронів-камікадзе Switchblade
-500 Джавелінів
-200 броньованих транспонтерів
-100 броньованих машин підвищеної маневренності
-11 гелікоптерів Мі-17
-дрони берегової охорони
-30,000 броніків і шоломів
-2,000 оптичніх прицілів і дальномірів
-купа аптечок, і захисту від радіації, хімії, біозброї
-вибухівка і приладдя саперів для розмінування.
God Bless America
- Десять протиартилерійських радарів https://uk.wikipedia.org/wiki/AN/TPQ-36 AN/TPQ-36
- Два радари повітряного спостереження https://en.wikipedia.org/wiki/AN/MPQ-64_Sentinel AN/MPQ-64 Sentiel
- 300 тактичних безпілотних літальних систем https://uk.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Switchblade
- 500 ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin та тисячі інших ПТРК
- 200 бронетранспортерів https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) M113
- 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV хамві
- 11 вертольотів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-17
- Безпілотні судна берегової оборони (не зрозуміло що конкретно)
- хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту
- Медичне обладнання
- 30000 комплектів бронежилетів і шоломів
- Понад 2000 оптичних і лазерних далекомірів
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод
- Протипіхотні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/M18%D0%901_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%C2%BB M18A1 Claymore ,
Його просили танки - він дав БТР-и і "хамві" (значно меншої вогневої потужності).
Добре, хоча б, 18 гармат і снаряди дав. Сподіваюся, хоча б частина снарядів відповідні до цих гармат.
Тепловізорів нема, нічного бачення теж.
Здебільшого не те, що просили. Але спасибі - хоча би, щось.
А в Америке дроны вот такой вышины!
А, радары, безпилоты!
А, Джавелины, вертолеты!
А, и гаубичный прилетай!
А, и гаубичный прилетай!
(Песенка украинской Красной Шапочки - драному брянскому волку)