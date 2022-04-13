США виділили Україні оборонної допомоги ще на $800 млн: в пакеті - артсистеми, гелікоптери, бронетранспортери

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила додатковий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на загальну суму $800 мільйонів з метою зміцнення можливостей країни захищатися від російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві глави Білого дому за результатами його розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і поділився з ним у розмові, що моя адміністрація затверджує додаткові 800 мільйонів доларів США на поставки Україні зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки. Українські військові використали зброю, яку ми надаємо, з нищівною дією. Оскільки Росія готується посилити атаку на Донбасі, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні можливості для захисту", - заявив президент США.



"Цей новий пакет допомоги міститиме багато високоефективних систем озброєння, які ми вже надали, і нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія розпочне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми й надалі сприятимемо передачі значних сил та засобів від наших союзників і партнерів по всьому світу", - повідомив Байден.

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"Постійне постачання зброї, яку Сполучені Штати та їхні союзники і партнери надали Україні, було вирішальним для підтримки її боротьби проти російського вторгнення. Це допомогло переконатися, що Путін провалив свою початкову війну, спрямовану на завоювання й контроль над Україною. Ми не можемо зараз розслаблятися. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі стоятиме з хоробрим українським народом у його боротьбі за свободу", - наголосив глава Білого дому.