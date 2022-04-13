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атака (315) ЗСУ (7197)

На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 10 рашистів, 1 БМП, 1 МТЛБ, - ОТУ "Схід"

схід,армія,втрати

Протягом доби, 13 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід"

Відзначається, що російські окупанти також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

У ОТУ підкреслили: "Українські захисники знищили: особового складу – 10, БМП – 1,  МТЛБ – 1, ЗУ-23-2 – 1".

Також читайте: На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога, знищено 92 окупанти, 1 танк, 3 артсистеми, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"

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https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZW0ym0JRAt8HAf_d74NE_wTcS_81KfnJ9E1JCJbqjGivuSCSNQpuxPWpiKuONGPpU6sxdNUd9SjRWeXoaUmmovQASkLe1Hc9pPF191p5waD3y7aRBQavg-a7ESmxytmdXU&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

https://www.facebook.com/serg.marco 1 год ·



Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва".
Стоит, горит.
А на море шторм.
Требуется тактическое затопление, судя по всему.

U.P.D. Вы там шарахнулись головой? В смысле "шутка"? Вы меня с Арестовичем не перепутали?
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13.04.2022 21:47 Відповісти
І назва в ******** промовиста.
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13.04.2022 21:51 Відповісти
а что такое заважака? это какой-то русский диалект?
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13.04.2022 21:54 Відповісти
Та ніби пише "за ВАЖАКА", то щось типу як "за АРДУ".
Діалект орків
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13.04.2022 22:40 Відповісти
той, хто постійно заважає - заважака
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13.04.2022 23:09 Відповісти
МалаВати будєт
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13.04.2022 21:55 Відповісти
Щось слабенькі у них атаки стали. В лнр місцеве м'ясо закінчилось? Та й заліза обмаль.
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13.04.2022 21:56 Відповісти
Дощі.
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13.04.2022 22:13 Відповісти
 
 