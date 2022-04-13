На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено танк, 4 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни продовжують відбивати атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У інформції зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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Армия Украины будет сильнее, чем армия россии.
Понтонный мост, возведённый российскими захватчиками, не выдержал встречи с украинской артиллерией и утонул. (видео)
https://t.me/dumskaya_net/34668
Российские оккупанты построили понтонный мост, чтобы тяжелая техника смогла форсировать реку. Но свои коррективы внесла артиллерия ВСУ, которая разнесла в клочья не только понтоны врага, но и военную технику вместе с личным составом. Враг на данном участке отступил оставшимися силами.