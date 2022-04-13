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Донбас (22348) операція Об'єднаних сил (6725)

На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено танк, 4 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, - штаб ООС

оос,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У інформції зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 2 автомобілі, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - штаб ООС

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Украина превращается в военное государство.
Армия Украины будет сильнее, чем армия россии.
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13.04.2022 22:10 Відповісти
не, рашик. не дождетесь. у нас свободная страна, даже при военном положении
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13.04.2022 22:15 Відповісти
13.04.2022

Понтонный мост, возведённый российскими захватчиками, не выдержал встречи с украинской артиллерией и утонул. (видео)

https://t.me/dumskaya_net/34668

Российские оккупанты построили понтонный мост, чтобы тяжелая техника смогла форсировать реку. Но свои коррективы внесла артиллерия ВСУ, которая разнесла в клочья не только понтоны врага, но и военную технику вместе с личным составом. Враг на данном участке отступил оставшимися силами.
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13.04.2022 22:25 Відповісти
Добре хоч біля річки: є де труси випрати...
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13.04.2022 22:48 Відповісти
вкрадені )))))
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13.04.2022 22:49 Відповісти
От зараза... А я вирішив, що вони ще не встиглі собі трусів накрасти... Де ми стільки трусів на них всіх наберемо? Дійде до того, що разом зі зброєю почнемо ще й труси просити в комплекті до тої зброї...
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13.04.2022 22:55 Відповісти
та ну нах.... дешевше їх без трусів топити чи палити чи прикопувати ...
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13.04.2022 22:59 Відповісти
 
 