УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8491 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 513 9
Дуда (732)

Дії РФ на території України - це не війна, а тероризм, - Дуда

війна

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що військова агресія Росії на території України є тероризмом.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Зеленським та лідерами Литви, Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми бачили дві картини цієї війни. Два обличчя російської агресії. Бачили це військове обличчя. Бачили знищені міста, смерть, яка була над цими руїнами. І ми бачили друге обличчя цієї війни, обличчя, яке складно зрозуміти та прийняти. Бомбардовані житлові масиви, будинки, не військові казарми, де жили солдати. Ні, звичайні будинки, де живуть звичайні люди. ...

Я бачив їх на телебаченні, ці руїни, а тепер я побачив це на власні очі, і важко в це повірити. І я сказав президенту Володимиру Зеленському та панам президентам та нашим співробітникам: це не війна, це тероризм. Якщо хтось відправляє літаки, якщо хтось відправляє солдатів, щоб бомбили житлові масиви, вбивали мирне населення – це не війна. Це жорстокість, бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення в Україну, це обличчя , з яким ми ніколи не погодимося, ніколи", - наголосив він.

Читайте також: Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
13.04.2022 22:20 Відповісти
Так і є. Не просто тероризм, а ссикливий тероризм, - коли терористи сцяться навіть признати свою вину...
показати весь коментар
13.04.2022 22:22 Відповісти
Рашизм хуже нацизма, фашизма и терроризма вместе взятых !!!
показати весь коментар
13.04.2022 22:23 Відповісти
світе! відкрий очі... подивись на ці злочини, тероризм, геноцид, екоцид, наругу над дітьми, на смерті невинних...вжахнись цьому злу...
ставайте з нами пліч о пліч - зло треба покарати... зло треба приборкати і викорінити... бо ця гідра сама не щезне...не пройде мимо вас...
показати весь коментар
13.04.2022 22:34 Відповісти
терроризм котируется выше войны? это что-то новенькое. хотя, конечно, правильного слова пока нет. геноцид - он ведь тоже относительно избирательный (по национальному признаку, расе и т.п.). хотя, таки геноцид, у нас не-украинцев очень мало.
показати весь коментар
13.04.2022 22:40 Відповісти
Рашку надо развалить до основания
показати весь коментар
13.04.2022 23:10 Відповісти
Дуда екстраполював це на свою країну. І вжахнувся цілком щиро.
показати весь коментар
13.04.2022 23:33 Відповісти
Касабы нам войну и не объявляли. Как следствие - у нас нет военнопленных, есть террористы, с которыми можно поступать как хочешь. Под Женевскую конвенцию они не попадают.
показати весь коментар
14.04.2022 00:00 Відповісти
exactly
показати весь коментар
14.04.2022 01:37 Відповісти
 
 