Дії РФ на території України - це не війна, а тероризм, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що військова агресія Росії на території України є тероризмом.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Зеленським та лідерами Литви, Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми бачили дві картини цієї війни. Два обличчя російської агресії. Бачили це військове обличчя. Бачили знищені міста, смерть, яка була над цими руїнами. І ми бачили друге обличчя цієї війни, обличчя, яке складно зрозуміти та прийняти. Бомбардовані житлові масиви, будинки, не військові казарми, де жили солдати. Ні, звичайні будинки, де живуть звичайні люди. ...

Я бачив їх на телебаченні, ці руїни, а тепер я побачив це на власні очі, і важко в це повірити. І я сказав президенту Володимиру Зеленському та панам президентам та нашим співробітникам: це не війна, це тероризм. Якщо хтось відправляє літаки, якщо хтось відправляє солдатів, щоб бомбили житлові масиви, вбивали мирне населення – це не війна. Це жорстокість, бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення в Україну, це обличчя , з яким ми ніколи не погодимося, ніколи", - наголосив він.

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