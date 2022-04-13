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Пентагон (1378) допомога (7871) США (20990)

500 ракет Javelin, 300 Switchblade, 11 вертольотів, 18 гаубиць та 200 бронетранспортерів передадуть США Україні, - Пентагон

джавелін

Сполучені Штати передадуть низку боєприпасів та протитанкову зброю для України.

Про це у Twitter із посиланням на дані Пентагону повідомив журналіст Стів Герман, інформує Цензор.НЕТ.

Так, США передадуть Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 18 гаубиць, 300 безпілотників-камікадзе Switchblade, 500 ракет Javelin та тисячі одиниць іншої протитанкової зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділили Україні оборонної допомоги ще на $800 млн: в пакеті - артсистеми, гелікоптери, бронетранспортери

Автор: 
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Топ коментарі
+80
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13.04.2022 22:33
+38
Беспилотников камикадзе нам нужно несколько тысяч минимум. Надеюсь довезут скоро
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13.04.2022 22:35
+36
спасибо! особенно за беспилотники.
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13.04.2022 22:34
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вертолеты за все это время нам вообще 1ый раз дают, верно? что мы можем ими сделать кацапне, чего не сделает самолет?
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14.04.2022 00:01 Відповісти
Як варіант - можна використовувати для висадки десанту.
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14.04.2022 00:37 Відповісти
нет, не первый. Несколько бортов Ми-17 нам "тихо" достались еще до вторжения, потому что были на ремонте в Запорожье
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14.04.2022 01:15 Відповісти
Ещё одна хрюсская пианистка *не Кэт*
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14.04.2022 07:44 Відповісти
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14.04.2022 01:12 Відповісти
Я б не розповсюджувала таку інфу в цілях безпеки, щоб уникнути нових ракетних ударів
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14.04.2022 01:36 Відповісти
пускай они обсираются, а не мы. Мы на них не нападали. Кто скажет, что там с этим ракетным крейсером москва? Телезрители уже замучали вопросами
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14.04.2022 02:00 Відповісти
пока продолжает гореть. Пусть зрители надеются на детонацию ракет П-1000 в шахтах, или торпед. Тогда это закончится быстро. Хорошо бы, если спаслось штук двести кацоматросов. Лучше сто. Должен же кто-то остальным живописать, что их ждёт в ближайшие месяцы.
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14.04.2022 04:37 Відповісти
Молодцы. Поставили очень полезные оружия. Так сказать очень болезненные для врага
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14.04.2022 07:14 Відповісти
.
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14.04.2022 17:03 Відповісти
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