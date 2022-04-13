Ми не отримували повідомлення від Офісу президента Німеччини про візит Штайнмаєра в Україну, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував звернення від Офісу президента Німеччини щодо візиту німецького лідера Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Німеччини: я, як президент, і наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну", - заявив Зеленський на брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії в Києві.

Він додав, що "Україна - вільна країна, яка готова бути транзитною державою для Німеччини, якщо це питання економіки, а не політики".

За словами Зеленського, в умовах війни та щоденної загибелі людей в Україні вона має право дозволити собі "приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують".

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"Завтра буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, сили та єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує. Серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю", - сказав президент України.

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