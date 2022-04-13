УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8454 відвідувача онлайн
Новини
14 946 171
Німеччина (7091) Зеленський (22416) Штайнмаєр (337)

Ми не отримували повідомлення від Офісу президента Німеччини про візит Штайнмаєра в Україну, – Зеленський

штайнмайер

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував звернення від Офісу президента Німеччини щодо візиту німецького лідера Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Німеччини: я, як президент, і наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну", - заявив Зеленський на брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії в Києві.

Він додав, що "Україна - вільна країна, яка готова бути транзитною державою для Німеччини, якщо це питання економіки, а не політики".

За словами Зеленського, в умовах війни та щоденної загибелі людей в Україні вона має право дозволити собі "приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник

"Завтра буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, сили та єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує. Серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю", - сказав президент України.

Також читайте: Штайнмайєр підтвердив, що у Києві не хотіли його візиту в Україну

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
в целом согласен с вами , но сегодня не время вы@бываться , надо семь раз думать, один говорить.
показати весь коментар
13.04.2022 22:41
+18
только Германия начала просыпаться, утверждать поставки нам оружия и бубочка начала мочить.
показати весь коментар
13.04.2022 22:38
+17
Послали, значит, послали.

Тем более, есть за что. 15 лет на пару с Меркель рашку финансировал, никого другого не подпускал к рынку.
показати весь коментар
13.04.2022 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
можливості їхнього бундесверу зовсім уйові навіть для самого бундесверу.

а вот маленька Литва із населенням менше ніж в Києві - 2,7 млн. чол. купила 5 років тому 100 суперових німецьких Боксерів по 4, 5 млн. за штуку та замовила ще 100 шт.!!!

і все за своъ кревны !
не на будівництво гроші спускають, а на найкращі бронетранспортери
показати весь коментар
13.04.2022 23:32 Відповісти
ихние возможности в первую очередь для ихней страны!!не пробовал подумать куда вы дели тридцать лет возможностей собственной страны??(не буду напоминать что закатывали в асфальт)
показати весь коментар
13.04.2022 23:38 Відповісти
інфузорія туфелька звичайна. підміна понять спонсорується... хер його знає, може довбоклюй звичайний?
показати весь коментар
13.04.2022 23:28 Відповісти
а что она тебе что то должна? а беженцев кто принимает твари не благодарные
показати весь коментар
14.04.2022 05:01 Відповісти
яке ж воно дурне.
показати весь коментар
13.04.2022 22:40 Відповісти
шото опять... как-то...неприятно от непонятных телодвижений хрипатого

показати весь коментар
13.04.2022 22:42 Відповісти
зелений з'їзд....
ну і чим вім відрізняется від кацапського? - нікого ніколи ніде не було?
показати весь коментар
13.04.2022 22:42 Відповісти
Шикарна відповідь! Так дипломатично послати відомим курсом - це треба вміти.
показати весь коментар
13.04.2022 22:44 Відповісти
зелений тоба - ти спиш колись?
в тебе 11pm і завтра не суббота
показати весь коментар
13.04.2022 22:49 Відповісти
За сутки на одни и те же грабли второй раз. Перебор , однако.
показати весь коментар
13.04.2022 22:44 Відповісти
Хоче приїхати, формулу поправити.
показати весь коментар
13.04.2022 22:44 Відповісти
це не до західу, бо там всі все знають - це до нас, тарасиків.. опа.
показати весь коментар
13.04.2022 22:44 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ПОЧНЕ ДУМАТИ ГОЛОВОЮ ПРО ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ,А НЕ КОСЯЧИТИ,А ПОТІМ ВІДМАЗУВАТИСЬ??? ЦЕ ВСЕ ОДНО,ЩО ПЕРДНУТИ,А ПОТІМ ДИВИТИСЬ,,ЧИ НЕМАЄ НІКОГО ПОЗАДУ.
показати весь коментар
13.04.2022 22:47 Відповісти
Та промовчи краще,вже мельник сказав як сказав, вже переступили,ні треба далі шось ляпати..
показати весь коментар
13.04.2022 22:48 Відповісти
Дорогий Презеденте Вальтере вибачте за цю ситуацію і народ України чекає Вашого візиту !

Ми знаємо , що Ви ніколи уявити собі не могли , що путін таке кончене але сталося як сталося.

Тому не час суперечок , ласкаво просимо !

(с) НАРОД УКРАЇНИ
показати весь коментар
13.04.2022 22:49 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 22:55 Відповісти
Україна має мати свою гідність . а не чяво ізволітє фрау мєркєль та пан штайнмаєр.
показати весь коментар
13.04.2022 22:49 Відповісти
гідність - це гідно себе поводити, а не гадитти на союзників
показати весь коментар
13.04.2022 23:03 Відповісти
а ты всерьез полагаешь германию союзником?
показати весь коментар
14.04.2022 00:53 Відповісти
а ты всерьез полагаещь что когда рашку развалят тебе и дальше будут платить 30 серебрянников?
показати весь коментар
14.04.2022 05:06 Відповісти
так тогда почему украинцы бегут в Германию а не в более гидные страны?
показати весь коментар
14.04.2022 05:04 Відповісти
Чего сопли жевать?Позвони ,уладь все(язык подвешен).Я нормальный мужик,кто-то говорил
показати весь коментар
13.04.2022 22:51 Відповісти
Просто напомню, что недавно была новость здесь, где Меркель до сих пор считает правильным, что отказала Украине в 2008 году в принятии в НАТО. Если что, Штайнмайер - ее верный сопарииец, конкретно в то время занимал должность вице-канцлера Германии (а не свадебного генерала - президента).

Будете продолжать облизывать старичка?
показати весь коментар
13.04.2022 22:52 Відповісти
«Старічок» публічно визнав помилки у політиці щодо рашки, в нашій ситуації ігноруватипотенційного союзника дуже тупо.
показати весь коментар
13.04.2022 23:03 Відповісти
а Меркель кто сейчас? что ты косишь под дурачка?
показати весь коментар
14.04.2022 05:08 Відповісти
Так какого обращения ждёт Зеленский &СО из офиса Штайнмайер ,если ему на дипломатическом уровне дали понять ,что его присутствие в Киевене желательно..
показати весь коментар
13.04.2022 22:53 Відповісти
то есть президента Германии посылает и тут же просит у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показати весь коментар
14.04.2022 05:09 Відповісти
Кожен з нас сьогодні - Президент Німеччини!
показати весь коментар
13.04.2022 22:54 Відповісти
Поймав звєзду наш Вєлічайший, вже й президент Німеччини йому не рівня.
показати весь коментар
13.04.2022 22:59 Відповісти
бо Вєлічайший преЗек єто одно, а Президент Німеччини єто совсєм другоє
показати весь коментар
13.04.2022 23:06 Відповісти
Зеленский, мама Римма вежливости не учила? Ты Украину в своём лице представляешь, а не гопоту из Задрыщенска
показати весь коментар
13.04.2022 22:59 Відповісти
сорри, но ты даже на гопоту не тянешь...
показати весь коментар
14.04.2022 00:25 Відповісти
че ты сорькаешь кацап ? ты тоже на немца не тянешь - только флажек липовый нацепил кремлебот
показати весь коментар
14.04.2022 05:11 Відповісти
Перший у моєму житті лайк президенту

тут все розжуване, кому не доходить:

https://24tv.ua/********-vidmovila-shtaynmayeru-posobnik-putina-ves-svit-ogolosheniy_n1948833?fbclid=IwAR2OumF8kZVju3WW5Jnng8GkEvUQn5MRFECb9RkP2KvVVLaKPy4T8M02PKg
показати весь коментар
13.04.2022 23:04 Відповісти
то есть президента Германии посылает - и тут же просит у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показати весь коментар
14.04.2022 05:11 Відповісти
А що, того "вибачення" досить? Воно воскресить людей у Бучі? Меркель от каже, що була права. Тут питання не до Німеччини, а до одіозних, заплямованих путінферштеном політиків. А зброю як дадуть, то добре. А не дадуть, то хай ідуть за руzким кораблем.
показати весь коментар
14.04.2022 10:47 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/13/7137784/
показати весь коментар
14.04.2022 15:02 Відповісти
Чесно кажучи, штанмаєр теж провокатор ще той. Якщо тобі неофіційно тихенько сказали -поки не до тебе, сиди дома, а офіційно ти не направляв запит щодо візиту, то чого піднімати скандал?
Якби офіційно відмовили - це образа. А так, більше штанмаєр намагається створити проблему, ніж вона є насправді.
показати весь коментар
13.04.2022 23:05 Відповісти
Почему надо обращать внимание на тявканье этой путинской шавки - Штанмаера? Он ведь всё о себе вполне доказал.
показати весь коментар
13.04.2022 23:06 Відповісти
А чому українці мають звертати увагу на хрюкання свинособаки типу тебе?
показати весь коментар
13.04.2022 23:16 Відповісти
Можна не виправдовуватися, всі вже зрозуміли, що вірити клоуну на слово не можна
показати весь коментар
13.04.2022 23:15 Відповісти
а тебе?
показати весь коментар
14.04.2022 00:04 Відповісти
а ты кто ты кацап или зелетролль?
показати весь коментар
14.04.2022 05:12 Відповісти
Ты мой транзитный пассажир,
Тебя увы никто не ждал...

Согласна в принципе, после Бучи, Мариуполя, Харькова, Краматорска и многих других городов, после издевательств, насилования и мучений деток Украины - такой дипломатии нет места, это извращение.
Всё проходит, придут новые политики, цивилизованные, человечные.
Чинуши отвалятся.
показати весь коментар
13.04.2022 23:18 Відповісти
бред кацапский
показати весь коментар
14.04.2022 05:14 Відповісти
ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ,ЩО НІМЕЦЬКІ ПОЛІТИКИ,РІВНО ЯК І НІМЕЦЬКИЙ НАРОД ЧІТКО РОЗУМІЄ,ЩО ВОЮЮЧА,СТІКАЮЧА КРОВ'Ю УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ І КУПКА ЗЕЛЕНИХ ШАХРАЇВ, ТА БОВДУРІВ, ЩО ,ЗА ЗЛОЮ ІРОНІЄЮ ДОЛІ ОПИНИЛАСЬ НА ЧОЛІ НАЦІЇ У ВИРІШАЛЬНИЙ МОМЕНТ- ЦЕ НЕ ОДНЕ І ТЕ САМЕ !!!!
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЩИРО ВДЯЧНИЙ НІМЕЧЧИНІ ЗА ДОПОМОГУ І ПІДТРИМКУ,ЯКУ ВОНА ВЖЕ НАДАЛА,НАДАЄ І ЩЕ НАДАСТЬ,НЕ ЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО І НІ НА КОГО !!! РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !!! СЛАВА НІМЕЧЧИНІ,СЛАВА ВСІМ СОЮЗНИКАМ,СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показати весь коментар
13.04.2022 23:19 Відповісти
👍
показати весь коментар
13.04.2022 23:34 Відповісти
Вони просто сказали,що як був паяцем так їм і залишився, проводячи пропаганду проти Європи. Усі газети про це, а цей все дурака включая.
показати весь коментар
13.04.2022 23:43 Відповісти
які газети ?
показати весь коментар
14.04.2022 00:07 Відповісти
путлер-капут и х..йло а ты?
показати весь коментар
14.04.2022 05:15 Відповісти
неужто сев.подтек 2 таки откроют?
показати весь коментар
14.04.2022 00:11 Відповісти
дали задню...раніше треба було думати
показати весь коментар
13.04.2022 23:20 Відповісти
Если бы Штайнмайер и правда раскаивался за Бучу, Ирпень и Госотмоель, а не хотел просто отбелить свою репутацию, если бы и правда хотел помочь, а не устроить очередной вечер российской культуры, в этот раз в Киеве - мог бы тихо замять это дело. А так чисто декоративная фигура, которую многие немцы сами называют клоуном, использует свой пост президента - которого, кстати, выбирает не народ и даже не парламент, а коллегия из 30 выборщиков - чтобы по сути опять подлизнуть другу воффке. Может быть это не то, что он хотел - это уже не важно. Эффект получается именно такой.
показати весь коментар
13.04.2022 23:53 Відповісти
С какой стати ему раскаиватся, торговала с рф и украина, и зеленкий хотел всречи с путлерлом, у некоторых мозг на уровне жопы смотрю..
показати весь коментар
14.04.2022 00:18 Відповісти
то есть президента Германии посылать и тут же просить у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показати весь коментар
14.04.2022 05:16 Відповісти
***** - закрив уші....
показати весь коментар
14.04.2022 00:17 Відповісти
Был на место германии авторитарная страна посылала бы на три бкевы, но не сделает, ибо демократия..
показати весь коментар
14.04.2022 00:19 Відповісти
Не розумію чому ця новина визвала такий розголос. В Україні відбувалася зустріч лідерів країн, в деяких країнах ця посада називається президент, в деяких прем'єр-міністр чи канцлер. Шольц приїжджати не збирався, а Штайнмайєру це було не по посаді. Це приблизно як на зустріч перших осіб від нашої країни вирішив їхати Арестович.
показати весь коментар
14.04.2022 00:59 Відповісти
То, что я сейчас напишу, может выглядеть как теория заговора. Поэтому не то что настаивать на этой точке зрения не буду. И тем не менее...

Германия и правда очень хорошо принимает беженцев - но она бы принимала их точно так же, если бы и впрямь случился "киевзатридня". Принимали же сирийцев и иракцев, не спрашивая вообще, с какой они стороны и не хотят ли устроить тут джихад. А тут наступает ситуация, когда Украина, по мнению теперь уже не только Украинцев, может победить в этой войне. И вот уже идут бронемашины, и даже о самолётах снова заговорили.

Из Германии же шли касочки, которые тайно ночью неизвестно где передали, шли сгнившие ГДРовские стрелы, бундестаг не соглашался на предложение немецкого же военпрома на передачу Украине бронетехники по взаимозачёту. Не прошло и пары дней, как шольц высказался, что де "мы будем поставлять Украинцам только ту технику, которой они владеют" - то есть по сути опять увиливание под предлогом, "благовидность" которого очевидна.

И вот получается, что Германия в своём показном пацифизме и "глубокой озабоченности", в своей готовности к "диалогу", но не к отключению свифта, начинает выглядеь не комильфо, причём перед своим же народом. Выходит, Украина сейчас борется за немецкую демократию, за Евросоюз - в общбем, за ценности, о которых Германия постоянно так громко говорит. Украине помогают в этом страны, от которых Германия так любит нос воротить - то за Брекзит, то за консерватизм - как Польшу, то США - ну, потому что так сложилось. А сама Германия - ну хорошо если не сильно палки в колёса ставит.

И тут подворачивается такой случай: послать в Киев типа раскаявшегося путинферштеера, который ни на что в политике не влияет, ручку пожать. Его посылают за корабликом - то есть, он говорит, что его послали за корабликом - и можно спокойно оскорбиться и продолжать политику "непровоцирования". Но при этом мы типа белые и пушистые, а во всём виновата Украина.

Очень надеюсь, что я ошибаюсь, и что моя страна не настолько лицемерна.

Но я не удивлюсь, если то, что сказал Зеленский о том, что от Штайнмайера не было заявления, вдруг даже окажется правдой.
показати весь коментар
14.04.2022 01:06 Відповісти
то есть президента Германии посылать и тут же просить у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показати весь коментар
14.04.2022 05:17 Відповісти
Для тех, кто не умеет читать длинные тексты: было бы, если бы это было именно в таком порядке. Но порядок иной: сначала Германия динамит и с оружием, и с санкциями, а потом, когда уже совсем неприлично, находит предлог, чтобы обидиться и дальше ничего не делать.
показати весь коментар
14.04.2022 08:41 Відповісти
Этот слух - активное мероприятие КГБ -)))
показати весь коментар
14.04.2022 03:10 Відповісти
так и есть и кто-то от зеленского ей подмахнул
показати весь коментар
14.04.2022 05:18 Відповісти
УКРАИНА БЛАГОДАРНА ГЕРМАНИИ ЗА ПОМОЩЬ. И МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИМЕМ НАШИХ
ДРУЗЕЙ С ГЕРМАНИИ. ПРЕЗИДЕНТА ТОЖЕ . ВОТ ТАК ДОЛЖЕН БЫЛ НАПИСАТЬ ЗЕ. И ВСЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
14.04.2022 06:32 Відповісти
Спецоперація кремлівських посіпак у Німеччині виправдати політику німецького політикуму і дискредитувати Україну, бо 72 години не проканали
показати весь коментар
14.04.2022 08:00 Відповісти
Україна запросила Шольца. Але від відмовився, і замість себе відправив Штайнмаєра. Наші відмовили, бо не запрошували. Типовий перевід стрілок у стилі ***** у виконанні німецьких політиків.
показати весь коментар
14.04.2022 13:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 