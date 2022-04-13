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Санкції проти всіх російських банків потрібно запровадити саме зараз, - президент Литви Науседа

банк

Масштабні санкції проти РФ, що передбачають газове й нафтове ембарго, а також санкції проти всіх російських банків мають бути запроваджені негайно.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще одне питання – це санкції. Заборона, повне ембарго природного газу та нафти, санкції проти всіх, повторюю – всіх російських банків потрібно накласти саме зараз. Ми не можемо чекати рік чи два. Українці страждають і помирають щодня, жінки, діти, літні люди. Ми повинні зупинити фінансування путінської війни", - наголосив він.

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Якщо німеччині поки що потрібно платити росії за газ, то хай залишать один газпромбанк, а всі остальні заблокують.
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14.04.2022 00:57 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! НАУСЕДА ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ САНКЦИИ.
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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14.04.2022 08:36 Відповісти
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, а импортирует их.
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14.04.2022 09:11 Відповісти
 
 