Або РФ реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна РФ проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся ця гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не шкодує від слоова взагалі. Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас. Зламати Україну.

Робимо все, щоб їхні сумніви виправдались. Я вдячний усім нашим захисникам та захисницям, які тримають позиції і привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитись тільки сратегічним програшем Росії, раніше чи пізніше. Або російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", - наголосив президент.

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