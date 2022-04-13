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Новини Війна
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Зеленський (22416)

Або РФ реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна РФ проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся ця гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не шкодує від слоова взагалі. Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас. Зламати Україну.

Робимо все, щоб їхні сумніви виправдались. Я вдячний усім нашим захисникам та захисницям, які тримають позиції і привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитись тільки сратегічним програшем Росії, раніше чи пізніше. Або російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+23
Ніяких "або"- рашка має бути знищена як держава!
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13.04.2022 23:11
+12
Зря вы кремлевского фюрера к миру призываете. Или вы не поняли что оно ***бнутое? Он до последнего будет тянуть пока не застрелится или пока его не удавят в бункере.
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13.04.2022 23:12
+8
Для роиси даже лучше быть под железным занавесом изолированной как в совке. Жаль, что он этого не понял. Как и того, единственное что ее остановит - куча дохлых ванек и чем больше тем лучше.

Немцы вот вроде как и Леопардов дадут, поскольку даже они поняли это. Теперь Вова, сделай так чтобы масло не замёрзло зимой под москвой в них, как 81 год назад.
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13.04.2022 23:15
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Ніяких "або"- рашка має бути знищена як держава!
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13.04.2022 23:11 Відповісти
Зря вы кремлевского фюрера к миру призываете. Или вы не поняли что оно ***бнутое? Он до последнего будет тянуть пока не застрелится или пока его не удавят в бункере.
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13.04.2022 23:12 Відповісти
Для роиси даже лучше быть под железным занавесом изолированной как в совке. Жаль, что он этого не понял. Как и того, единственное что ее остановит - куча дохлых ванек и чем больше тем лучше.

Немцы вот вроде как и Леопардов дадут, поскольку даже они поняли это. Теперь Вова, сделай так чтобы масло не замёрзло зимой под москвой в них, как 81 год назад.
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13.04.2022 23:15 Відповісти
******* синтетика ( 0w40) не замерзає, на відміну від мінералки (15w30)
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13.04.2022 23:25 Відповісти
Просто залишати за залізним опасно. Буде як Північна Корея. Періодично зайобувати адекватний світ. Треба денуклеарізація, демілітарізація і денацифікація.
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13.04.2022 23:34 Відповісти
І, чого б це я хвилювався за тих людожерів? Невже солодкого обіцяли?
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13.04.2022 23:20 Відповісти
І що, а де тепер ті,що кричали що їх здали,прогнулись перед рашкою, що Зеленський все спортив?
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13.04.2022 23:22 Відповісти
"АБО НАЗАВЖДИ ЗНИКНЕ З МАПИ СВІТУ!"
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13.04.2022 23:23 Відповісти
Який мир? Загарбані території залишити московитам?
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13.04.2022 23:32 Відповісти
"Або російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену". Это просто какая-то немыслимая степень упоротости. Весь цивилизованный мир пришел к консенсусу, что мордор должен быть разрушен, преступления в Буче и другие зверства только укрепили в правильности этой мысли, а президент страны которая подверглась нападению, а ее граждане угрозе уничтожения продолжает спасать лицо путина и мечтает заключить с ним мир. Увы, Джонсона хватило ровно на три дня.
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13.04.2022 23:37 Відповісти
Бити рашку до повної капітуляції.
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13.04.2022 23:39 Відповісти
Інших слов не має, ти дійсно довбойоб? Який в біса рф мир буде шукати?
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13.04.2022 23:43 Відповісти
Зеленский президент Украины или рашки? Это украинцев убивают. Это украинских женщин и детей насилует кацапня, а Зеленский переживает о том, шо рашка покинет международную арену Кацапия должна быть раздроблена на мелкие кусочки, чтоб ни о каком величии и руском народе никто больше не слышал
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14.04.2022 00:59 Відповісти
Чому, дегенерати обрали цього дурачька,а соромно менi?
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14.04.2022 01:34 Відповісти
укололся гидрант и забылся и упал на дно колодца в ожидании подвоза трепанированным очередной порции...
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14.04.2022 05:01 Відповісти
Знов Зе намагається залишити московію на міжнародній арені, бо корпоративи пропадуть.
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14.04.2022 07:46 Відповісти
що ж він так за рашку переживає?
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14.04.2022 10:01 Відповісти
 
 